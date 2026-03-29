Auf eine Nominierung von Marc Andre ter Stegen für die Weltmeisterschaft im Sommer braucht man wohl nicht mehr zu hoffen - dies machte Bundestrainer Julian Nagelsmann indirekt deutlich.
"Er ist auch keine 21 mehr": Julian Nagelsmann gibt düstere Prognose zu einer WM-Teilnahme von Marc-Andre ter Stegen ab
"Aus Respekt ihm gegenüber schließe ich das Thema nicht komplett, aber trotzdem ist die Chance sehr, sehr, sehr gering, weil man die Gesamtkonstellation von ihm betrachten muss. Er ist bereits ein Jahr raus und hat super wenig gespielt", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Länderspiel gegen Ghana (Montag, 20.45 Uhr).
Nagelsmann weiter: "Wir haben vorgestern kurz gesprochen. Mir gefällt, dass er immer da ist, wenn er einen Beitrag leisten kann, er bietet es immer an. Er kümmert sich nicht nur um sich, sondern auch um die Mannschaft."
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Nagelsmann über ter Stegen: "Er ist auch keine 21 mehr"
Ter Stegen wird auch in dieser Saison immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Aktuell fehlt der Torhüter des FC Girona aufgrund einer Oberschenkelverletzung, die er sich bereits Ende Januar zugezogen hat. Seitdem hat er sieben Spiele für Girona verpasst.
Auch in der Nationalmannschaft musste der ehemalige Gladbacher zuletzt mehrfach verletzungsbedingt passen. Sein bislang letztes von 44 Länderspielen absolvierte er im Juni 2025 im Nations-League-Duell gegen Frankreich. "Er soll in der Reha Gas geben. Ihm geht es ganz gut und er hat keine großen Schmerzen mehr, nur noch ein bisschen, aber das dauert seine Zeit", erklärte Nagelsmann. "Er ist auch keine 21 mehr und hat ein paar Spiele in den Knochen, man muss einfach gucken, wie es ihm geht."
Der 33-Jährige war im Winter zu Girona verliehen worden, nachdem er beim FC Barcelona aussortiert und von Joan Garcia ersetzt worden war. Bei seinem Stammverein in Barcelona besitzt er einen bis 2028 gültigen Vertrag.
Marc-Andre ter Stegen: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 3
- Gegentore: 2
- Spiele ohne Gegentor: 1
- Einsatzminuten: 270
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".