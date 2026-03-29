"Er ist auch keine 21 mehr": Julian Nagelsmann gibt düstere Prognose zu einer WM-Teilnahme von Marc-Andre ter Stegen ab

Ter Stegen wird auch in dieser Saison immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Aktuell fehlt der Torhüter des FC Girona aufgrund einer Oberschenkelverletzung, die er sich bereits Ende Januar zugezogen hat. Seitdem hat er sieben Spiele für Girona verpasst.

Auch in der Nationalmannschaft musste der ehemalige Gladbacher zuletzt mehrfach verletzungsbedingt passen. Sein bislang letztes von 44 Länderspielen absolvierte er im Juni 2025 im Nations-League-Duell gegen Frankreich. "Er soll in der Reha Gas geben. Ihm geht es ganz gut und er hat keine großen Schmerzen mehr, nur noch ein bisschen, aber das dauert seine Zeit", erklärte Nagelsmann. "Er ist auch keine 21 mehr und hat ein paar Spiele in den Knochen, man muss einfach gucken, wie es ihm geht."

Der 33-Jährige war im Winter zu Girona verliehen worden, nachdem er beim FC Barcelona aussortiert und von Joan Garcia ersetzt worden war. Bei seinem Stammverein in Barcelona besitzt er einen bis 2028 gültigen Vertrag.