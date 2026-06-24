"Er isst mindestens drei Löffel, damit alles bedeckt ist": Kebaphaus lobt Gratis-Döner nach jedem Treffer von Deniz Undav aus

Da die Begegnungen der deutschen Mannschaft erst nach 22 Uhr angepfiffen werden, verteilt das Team die Gratis-Mahlzeiten zwar nicht direkt über die Ladentheke, stellt aber für jeden anwesenden Fan einen Gutschein aus.

"Wir sind natürlich für Deutschland. Es ist eine Ehre für uns, dass mit Deniz Undav ein jesidisch-kurdischer Spieler für Deutschland bei der Weltmeisterschaft spielt", sagt Besitzer Abdi. "In 56 Minuten hat er jetzt drei Tore und zwei Vorbereitungen, er ist momentan einer der besten Spieler der WM."