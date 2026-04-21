Er imponiert Vincent Kompany wohl sehr: Bleibt ein klarer Abgangskandidat doch noch beim FC Bayern?

Zwischen Bayern und Nicolas Jackson stehen die Zeichen eigentlich klar auf Abschied. Hat der Stürmer jetzt aber doch noch eine Zukunft beim FCB?
Beim FC Bayern München könnte es in der Causa Nicolas Jackson offenbar doch noch zu einem Umdenken und womöglich gar zu einer festen Verpflichtung kommen.
Wie The Sun berichtet, sei Vincent Kompany beeindruckt davon, wie sich der Senegalese angesichts seiner Dauerreservistenrolle hinter Harry Kane verhalten habe und auch den anderen Bayern-Entscheidern imponiere Jacksons Produktivität, wenn er zum Einsatz kommt, um Kane zu entlasten.
Nicolas Jacksons Quote beim FC Bayern kann sich sehen lassen
Demnach sei eine endgültige Entscheidung über Jacksons Zukunft beim deutschen Rekordmeister noch längst nicht getroffen und werde erst am Saisonende fallen. Die Leihe des 24-Jährigen endet am 30. Juni. Dann wird Jackson vorerst zu seinem Stammklub Chelsea zurückkehren, dort hat er dem Vernehmen nach aber keine Zukunft mehr.
Die Bayern hatten mit den Blues an einem wilden Deadline Day im vergangenen Sommer eine Kaufpflicht in Höhe von kolportierten 65 Millionen Euro vereinbart, die jedoch schon weit vor Ende der Saison nicht mehr greifen konnte, weil Jackson zu selten in der Startelf der Münchner gestanden hatte. Zudem hatte der FCB eine Rekord-Leihgebühr in Höhe von 16,5 Millionen an Chelsea überwiesen.
Jackson wurde im Saisonverlauf bei den Bayern immer wieder attestiert, im Vergleich zu Kane kaum Bindung zum Spiel zu haben. Seine Formkurve zeigte zuletzt jedoch durchaus nach oben. In der Bundesliga erzielte er als Kane-Vertreter in seinen vergangenen vier Spielen (zwei verpasste er wegen einer Rotsperre) drei Tore und bereitete zudem zwei Treffer vor. Als sich Kane Anfang März an der Wade verletzte, schlug Jacksons Stunde auch in der Champions League beim wegweisenden 6:1-Sieg über Atalanta im Achtelfinal-Hinspiel.
Dort hatte sich auch gezeigt, dass das Duo Kane und Jackson durchaus harmoniert. Der Senegalese feierte seinen Treffer zum 4:0 als erstes mit dem angeschlagenen englischen Ausnahmestürmer. In 28 Spielen hält Jackson bei neun Toren und vier Vorlagen bei nur knapp über 1000 Spielminuten. Zumindest die Quote von einer Torbeteiligung alle 81,5 Minuten kann sich durchaus sehen lassen.
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Verbleib von Nicolas Jackson bei Bayern München ist dennoch unwahrscheinlich
Umgekehrt würde bei den Bayern eine feste Verpflichtung von Jackson wohl nur dann in Frage kommen, wenn Chelsea deutlich von den 65 Millionen Euro, die als Kaufpflicht bei der Leihe festgehalten wurden, abweicht. Weil die Blues aber aus einem Verkauf ihres einstigen Top-Stürmers mit Vertrag bis 2033 noch das Maximum rausholen wollen und es durchaus einen Markt für ihn gibt, scheint es unwahrscheinlich, dass es für die Bayern einen allzu großen Rabatt geben dürfte.
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.