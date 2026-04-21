Er imponiert Vincent Kompany wohl sehr: Bleibt ein klarer Abgangskandidat doch noch beim FC Bayern?

Demnach sei eine endgültige Entscheidung über Jacksons Zukunft beim deutschen Rekordmeister noch längst nicht getroffen und werde erst am Saisonende fallen. Die Leihe des 24-Jährigen endet am 30. Juni. Dann wird Jackson vorerst zu seinem Stammklub Chelsea zurückkehren, dort hat er dem Vernehmen nach aber keine Zukunft mehr.

Die Bayern hatten mit den Blues an einem wilden Deadline Day im vergangenen Sommer eine Kaufpflicht in Höhe von kolportierten 65 Millionen Euro vereinbart, die jedoch schon weit vor Ende der Saison nicht mehr greifen konnte, weil Jackson zu selten in der Startelf der Münchner gestanden hatte. Zudem hatte der FCB eine Rekord-Leihgebühr in Höhe von 16,5 Millionen an Chelsea überwiesen.

Jackson wurde im Saisonverlauf bei den Bayern immer wieder attestiert, im Vergleich zu Kane kaum Bindung zum Spiel zu haben. Seine Formkurve zeigte zuletzt jedoch durchaus nach oben. In der Bundesliga erzielte er als Kane-Vertreter in seinen vergangenen vier Spielen (zwei verpasste er wegen einer Rotsperre) drei Tore und bereitete zudem zwei Treffer vor. Als sich Kane Anfang März an der Wade verletzte, schlug Jacksons Stunde auch in der Champions League beim wegweisenden 6:1-Sieg über Atalanta im Achtelfinal-Hinspiel.

Dort hatte sich auch gezeigt, dass das Duo Kane und Jackson durchaus harmoniert. Der Senegalese feierte seinen Treffer zum 4:0 als erstes mit dem angeschlagenen englischen Ausnahmestürmer. In 28 Spielen hält Jackson bei neun Toren und vier Vorlagen bei nur knapp über 1000 Spielminuten. Zumindest die Quote von einer Torbeteiligung alle 81,5 Minuten kann sich durchaus sehen lassen.