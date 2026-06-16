Wie die as berichtet, wolle der neue Teammanager der Blues in Alvaro Carreras seinen einstigen Wunschspieler aus dem vergangenen Sommer an die Stamford Bridge lotsen.
Er holte ihn für 50 Millionen zu Real Madrid: Xabi Alonso will seinen einstigen Wunschspieler wohl auch zu Chelsea holen
Xabi Alonso von Alvaro Carreras bei Real Madrid begeistert
Carreras war besonders auf Bestreben Alonsos im Juli 2025 für 50 Millionen Euro von Benfica zu den Königlichen gewechselt und war unter dem damaligen Real-Trainer quasi sofort gesetzt.
"Ich war optimistisch, wir haben ihn ja schon länger beobachtet. Aber sein Charakter und sein Kampfgeist haben mich positiv überrascht", sagte Alonso schon nach den ersten Saisonwochen über Carreras: "Er macht sehr wenige Fehler und hat eine tolle Mentalität. Es ist überraschend, wie schnell er sich auf dieser Position durchgesetzt hat. Wir haben auch Fran [Garcia], David [Alaba] und Ferland [Mendy] für diese Position. Aber seine Leistungen sind hervorragend."
Mit dem Rauswurf von Alonso im Januar änderte sich jedoch auch das Standing von Carreras recht schnell: Im Saisonendspurt saß er überwiegend auf der Bank, nachdem er im Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern in der Champions League gegen Michael Olise keine gute Figur abgegeben hatte.
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Real Madrid: Muss Carreras nach dem Cucurella-Transfer gehen?
Im Mai wurde zudem ein heftiger Zoff zwischen Carreras und Nationalspieler Antonio Rüdiger publik, der sich im Februar abgespielt haben soll. Rüdiger soll sich mit einer Essenseinladung für die gesamte Mannschaft entschuldigt haben. "Bezüglich des Vorfalls mit einem Mitspieler handelt es sich um eine einmalige Angelegenheit ohne Bedeutung, die bereits geklärt ist. Meine Beziehung zum gesamten Team ist sehr gut", ließ Carreras indes verlauten.
Eine langfristige Zukunft in Madrid könnte ihm nun aber der Wechsel von Marc Cucurella verbauen, weshalb Chelsea offenbar seine Chance wittert. Real verkündete am Montag den überraschenden und 60 Millionen Euro schweren Transfer des Chelsea-Linksverteidigers. Bei den Königlichen dürfte der spanische WM-Fahrer dann gesetzt sein, laut as sei Real durchaus offen für einen Carreras-Abgang.
Bei Chelsea träfe er dann wieder auf einen Trainer, der ihm vollstes Vertrauen entgegenbringt. Für Real absolvierte Carreras in der abgelaufenen Spielzeit 40 Pflichtspiele, in denen er zwei Tore selbst erzielte und drei Treffer auflegte.