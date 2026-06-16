Er holte ihn für 50 Millionen zu Real Madrid: Xabi Alonso will seinen einstigen Wunschspieler wohl auch zu Chelsea holen

Carreras war besonders auf Bestreben Alonsos im Juli 2025 für 50 Millionen Euro von Benfica zu den Königlichen gewechselt und war unter dem damaligen Real-Trainer quasi sofort gesetzt.

"Ich war optimistisch, wir haben ihn ja schon länger beobachtet. Aber sein Charakter und sein Kampfgeist haben mich positiv überrascht", sagte Alonso schon nach den ersten Saisonwochen über Carreras: "Er macht sehr wenige Fehler und hat eine tolle Mentalität. Es ist überraschend, wie schnell er sich auf dieser Position durchgesetzt hat. Wir haben auch Fran [Garcia], David [Alaba] und Ferland [Mendy] für diese Position. Aber seine Leistungen sind hervorragend."

Mit dem Rauswurf von Alonso im Januar änderte sich jedoch auch das Standing von Carreras recht schnell: Im Saisonendspurt saß er überwiegend auf der Bank, nachdem er im Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern in der Champions League gegen Michael Olise keine gute Figur abgegeben hatte.