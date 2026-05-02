In einem Interview mit der französischen Zeitung L'Equipe enthüllte der Rechtsverteidiger, dass er und Flick sich bereits einige Monate vor seinem offiziellen Transfer zum deutschen Rekordmeister zum ersten Mal trafen.
Er hielt ihn für einen Betreuer! Bayern-Flop packt über kurioses Treffen mit Ex-Trainer Hansi Flick aus
Bei einem Testspiel zwischen Olympique Marseille, Sarrs damaligem Klub, und den Bayern hätte er Flick allerdings zunächst überhaupt nicht erkannt. "Er streckte mir in der Halbzeit die Hand entgegen und sagte: 'Top-Spieler!' Da ich aber dachte, er sei ein Betreuer, war ich etwas zurückhaltend. Später habe ich gesehen, dass es der Trainer des FC Bayern war, der die Champions League gewonnen hat!", blickte der 34-Jährige zurück.
An seinem ersten Tag an der Säbener Straße habe es dann glücklicherweise keine Verwechslungsprobleme mehr gegeben. "Kurz vor meinem ersten Training beim FC Bayern hat mich Trainer Hansi Flick umarmt und gesagt: 'Ich habe dich geholt, damit du spielst. Ich bin froh, dass du bei uns bist. Mach dir keinen Druck.'"
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Sarr konnte sich beim FC Bayern München nie durchsetzen
Acht Millionen Euro ließen sich die Bayern Sarr im Herbst 2020 kosten, wirklich zu überzeugen wusste der Franzose in München allerdings nie. Auch aufgrund längerfristigen Verletzungspausen absolvierte er bis zu seinem Abschied 2024 lediglich 33 Pflichtspieleinsätze (ein Tor, vier Assists).
Anschließend hatte Sarr große Schwierigkeiten, einen neuen Arbeitgeber zu finden. Nach knapp anderthalb Jahren in der Vereinslosigkeit heuerte er Anfang diesen Jahres bei seinem Jugendklub Metz an, wo er bis zum Sommer noch unter Vertrag steht.
Darüber hinaus ist seine Zukunft ungewiss, schließlich steht der Verein als Tabellen-18. der Ligue 1 unmittelbar vor dem Abstieg in die Zweitklassigkeit. Bei noch drei verbleibenden Spielen und einem Rückstand von neun Zählern auf Relegationsrang 16 ist der Klassenerhalt nur noch theoretisch möglich.
Seit seiner Rückkehr stand Sarr neunmal für Metz auf dem Rasen, keine dieser Begegnungen konnte gewonnen werden (drei Unentschieden, sechs Niederlagen).
Bouna Sarr: Leistungsdaten und Statistiken
Verein
Spiele
Tore
Torvorlagen
Olympique Marseille
181
8
12
FC Metz
119
8
9
FC Bayern
33
1
4
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.