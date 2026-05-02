Er hielt ihn für einen Betreuer! Bayern-Flop packt über kurioses Treffen mit Ex-Trainer Hansi Flick aus

Acht Millionen Euro ließen sich die Bayern Sarr im Herbst 2020 kosten, wirklich zu überzeugen wusste der Franzose in München allerdings nie. Auch aufgrund längerfristigen Verletzungspausen absolvierte er bis zu seinem Abschied 2024 lediglich 33 Pflichtspieleinsätze (ein Tor, vier Assists).

Anschließend hatte Sarr große Schwierigkeiten, einen neuen Arbeitgeber zu finden. Nach knapp anderthalb Jahren in der Vereinslosigkeit heuerte er Anfang diesen Jahres bei seinem Jugendklub Metz an, wo er bis zum Sommer noch unter Vertrag steht.

Darüber hinaus ist seine Zukunft ungewiss, schließlich steht der Verein als Tabellen-18. der Ligue 1 unmittelbar vor dem Abstieg in die Zweitklassigkeit. Bei noch drei verbleibenden Spielen und einem Rückstand von neun Zählern auf Relegationsrang 16 ist der Klassenerhalt nur noch theoretisch möglich.

Seit seiner Rückkehr stand Sarr neunmal für Metz auf dem Rasen, keine dieser Begegnungen konnte gewonnen werden (drei Unentschieden, sechs Niederlagen).