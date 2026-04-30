"Er hatte schlechte Angewohnheiten": Wie Mauricio Pochettino Harry Kane bei Tottenham vom Stürmer Nummer vier zum Torjäger formte

Heute kann man sich kaum mehr vorstellen, dass Harry Kane einmal kein Vorzeigeprofi gewesen sein soll. Kane gilt nicht nur als einer der treffsichersten Stürmer der Welt, sondern auch als der wohl mannschaftsdienlichste Angreifer im Weltfußball.

Wie sehr sich die Arbeit an seinen Gewohnheiten ausgezahlt hat, erleben wir gerade beim FC Bayern München. Im August 2023 zahlte Bayern München rund 100 Millionen Euro, um den Engländer nach Deutschland zu holen. Diese Investition hat sich rentiert.

In der Spielzeit 2023/2024 erzielte Kane wettbewerbsübergreifend 44 Tore für die Münchner. In der Folgesaison baute er diese Bilanz aus. Stand 30. April 2025 hatte er einen Großteil seiner 41 Saisontore markiert und schraubte seine Gesamtbilanz am Ende jener Spielzeit auf exakt 85 Pflichtspieltreffer für den Verein.

In dieser Saison steht er in der Bundesliga bei 33 Treffern und ist der Anführer der aktuell wohl besten Angriffsreihe der Welt. Wettbewerbsübergreifend erzielten Kane und die Flügelspieler Michael Olise und Luis Diaz bereits mehr als 100 Pflichtspieltreffer.