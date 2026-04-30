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"Er hatte schlechte Angewohnheiten": Wie Mauricio Pochettino Harry Kane bei Tottenham vom Stürmer Nummer vier zum Torjäger formte
Als Mauricio Pochettino 2014 Trainer von Tottenham Hotspur wurde, hatte Harry Kane Schwierigkeiten, sich durchzusetzen, und stand in der Hackordnung hinter mehreren anderen Stürmern. Der argentinische Coach erkannte, dass der junge Stürmer zwar eine starke Mentalität besaß, seine Disziplin abseits des Platzes und seine Trainingsroutinen ihn aber bremsten. Mit einem strengen neuen Plan für das Training und dem Blick auf seinen Lebensstil half das Trainerteam Kane, sich zum Rekordtorschützen von Tottenham zu entwickeln.
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Harry Kane stellte seine Ernährung um
"Als Tim Sherwood den Verein verließ und wir kamen, war Harry Kane der dritte oder vierte Stürmer. Als wir begannen, mit Harry zu arbeiten, sahen wir, dass er fest entschlossen war, erfolgreich zu sein. Es stimmt aber, dass er nicht die besten Gewohnheiten hatte, aber nachdem wir mit ihm gesprochen hatten, änderte er diese Gewohnheiten (Training, Ernährung usw.) schnell. Er ist sehr intelligent. Wir sind stolz auf seine Entwicklung. Aber es sind er und die Menschen in seinem Umfeld, die ihn erfolgreich gemacht haben", sagte Pochettino im Podcast "Stick to Football" und betonte, dass Kanes Aufstieg in die Weltspitze nicht über Nacht gelang. Der Stürmer veränderte seine tägliche Arbeit konsequent.
Pochettino, heute Coach der US-Nationalmannschaft, lobte Kanes Fähigkeit, kritisches Feedback anzunehmen und seine Ernährung sowie sein Training anzupassen.
Heute kann man sich kaum mehr vorstellen, dass Harry Kane einmal kein Vorzeigeprofi gewesen sein soll. Kane gilt nicht nur als einer der treffsichersten Stürmer der Welt, sondern auch als der wohl mannschaftsdienlichste Angreifer im Weltfußball.
Wie sehr sich die Arbeit an seinen Gewohnheiten ausgezahlt hat, erleben wir gerade beim FC Bayern München. Im August 2023 zahlte Bayern München rund 100 Millionen Euro, um den Engländer nach Deutschland zu holen. Diese Investition hat sich rentiert.
In der Spielzeit 2023/2024 erzielte Kane wettbewerbsübergreifend 44 Tore für die Münchner. In der Folgesaison baute er diese Bilanz aus. Stand 30. April 2025 hatte er einen Großteil seiner 41 Saisontore markiert und schraubte seine Gesamtbilanz am Ende jener Spielzeit auf exakt 85 Pflichtspieltreffer für den Verein.
In dieser Saison steht er in der Bundesliga bei 33 Treffern und ist der Anführer der aktuell wohl besten Angriffsreihe der Welt. Wettbewerbsübergreifend erzielten Kane und die Flügelspieler Michael Olise und Luis Diaz bereits mehr als 100 Pflichtspieltreffer.