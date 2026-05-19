Er hatte eigentlich andere Vorstellungen! Antonio Rüdiger muss im Vertragspoker mit Real Madrid angeblich Zugeständnisse machen

Seine Unterschrift kommt für die Madrilenen darüber hinaus zur rechten Zeit, denn in der Defensive steht wohl ein größerer Umbruch bevor. Unter der Regie des designierten neuen Trainers Jose Mourinho plant Real für das kommende Jahr in der Zentrale aktuell fest mit Dean Huijsen, Rüdiger und dem derzeit noch verletzten Eder Militao.

Hinter der Zukunft von Talent Raul Asencio steht laut des Berichts dagegen ein dickes Fragezeichen, während die Ära von David Alaba in Madrid enden wird. Der auslaufende Vertrag des Österreichers wird nicht verlängert, er muss den Klub verlassen.

Weil Militao nach seinen schweren Verletzungen weiterhin als Wackelkandidat gilt, hat das Aufbessern der Abwehrreihe oberste Priorität. Erst am vergangenen Sonntag sickerte durch, dass den Real-Bossen Josko Gvardiol aus dem Umfeld des Spielers angeboten wurde.

Der Defensiv-Allrounder von Manchester City liebäugelt angesichts des drohenden Generationswechsels bei den Skyblues offenbar mit einer neuen Herausforderung. Real verhält sich in der Personalie des Kroaten bislang zwar passiv, die Baustelle in der Abwehr könnte die Königlichen aber schon bald zum Handeln zwingen.