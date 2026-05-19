Antonio Rüdiger bleibt Real Madrid offenbar erhalten. Das berichtet die spanische AS. Demnach hat der deutsche Nationalspieler das Verlängerungsangebot der Königlichen angenommen und wird für eine weitere Spielzeit das weiße Trikot überstreifen. Um seinen Verbleib zu sichern, musste der kompromisslose Innenverteidiger allerdings von seinen ursprünglichen Forderungen abrücken.
Er hatte eigentlich andere Vorstellungen! Antonio Rüdiger muss im Vertragspoker mit Real Madrid angeblich Zugeständnisse machen
Eigentlich hatte Rüdiger ein neues Arbeitspapier über zwei weitere Spielzeiten angestrebt. Letztlich siegte bei ihm angeblich jedoch die Einsicht, dass die Gesetze des Klubs ab einem bestimmten Alter eben ausnahmslos für jeden Profi gelten.
Bei den Königlichen ist es seit Jahren eiserne Philosophie, Spielern jenseits der Dreißigermarke die Verträge nur noch um jeweils ein Jahr zu verlängern.
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Rüdiger war häufig verletzt
Hinter dem gebürtigen Berliner liegt eine sportlich extrem komplizierte Saison. Heftige körperliche Beschwerden plagten den Abwehrspieler über Monate hinweg und machten am Ende sogar einen operativen Eingriff unumgänglich.
Vorausgegangen war eine medizinische Odyssee, die Rüdiger unter anderem zu einem wegweisenden Arztbesuch nach London führte. Erst die dort eingeleitete Spezialbehandlung sorgte dafür, dass die Schmerzen der Vergangenheit angehörten. Wie fit und befreit der Deutsche mittlerweile wieder aufspielen kann, bewies er eindrucksvoll in den jüngsten Partien der abgelaufenen Wochen, in denen er stabile Leistungen abrief.
Rüdiger hatte wohl Mega-Offerte aus Saudi-Arabien
Seit seinem ablösefreien Wechsel im Sommer 2022 von Chelsea an die Concha Espina musste er sich zwar zunächst mühsam in die erste Elf kämpfen, reifte dann aber rasch zum absoluten Fixpunkt unter dem damaligen Coach Carlo Ancelotti. Chronische Probleme mit der Hüfte und dem Knie zwangen ihn im Vorjahr regelrecht dazu, Raubbau am eigenen Körper zu betreiben. Aus Pflichtbewusstsein gegenüber dem Verein und dem Trainerstab spielte Rüdiger weite Teile der Endphase quasi im verletzten Zustand.
In den vergangenen Jahren flatterten dem Management des Deutschen zudem diverse Offerten ins Haus, darunter ein Mega-Angebot aus Saudi-Arabien. Doch für Rüdiger war ein Abgang aus der spanischen Hauptstadt kein Thema. Die Gier nach Titeln auf absolutem Top-Niveau gaben den Ausschlag für den Verbleib bei Real, wo er laut AS seine Mission noch längst nicht als beendet ansieht.
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Abwehr von Real Madrid wird sich wohl verändern
Seine Unterschrift kommt für die Madrilenen darüber hinaus zur rechten Zeit, denn in der Defensive steht wohl ein größerer Umbruch bevor. Unter der Regie des designierten neuen Trainers Jose Mourinho plant Real für das kommende Jahr in der Zentrale aktuell fest mit Dean Huijsen, Rüdiger und dem derzeit noch verletzten Eder Militao.
Hinter der Zukunft von Talent Raul Asencio steht laut des Berichts dagegen ein dickes Fragezeichen, während die Ära von David Alaba in Madrid enden wird. Der auslaufende Vertrag des Österreichers wird nicht verlängert, er muss den Klub verlassen.
Weil Militao nach seinen schweren Verletzungen weiterhin als Wackelkandidat gilt, hat das Aufbessern der Abwehrreihe oberste Priorität. Erst am vergangenen Sonntag sickerte durch, dass den Real-Bossen Josko Gvardiol aus dem Umfeld des Spielers angeboten wurde.
Der Defensiv-Allrounder von Manchester City liebäugelt angesichts des drohenden Generationswechsels bei den Skyblues offenbar mit einer neuen Herausforderung. Real verhält sich in der Personalie des Kroaten bislang zwar passiv, die Baustelle in der Abwehr könnte die Königlichen aber schon bald zum Handeln zwingen.
Antonio Rüdiger: Seine Zahlen bei Real Madrid
Pflichtspiele Tore Vorlagen 182 8 4
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".