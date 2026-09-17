"Wir sind bei der U17 Welt- und Europameister geworden", sagte Klopp: "Die müssten jetzt 20 sein. Jetzt, mit Führerschein, können wir sie gebrauchen." Der Innenverteidiger erhielt 2025 die Fritz-Walter-Medaille in Gold (vor Said El Mala) und legte beim VfB laut Trainer Sebastian Hoeneß einen "Raketenstart" hin, der ihm einen Stammplatz brachte.

"Unter den Spielern, die mir jetzt nicht sofort geläufig waren, war Finn der erste, der mir aufgefallen ist", sagte Klopp über Jeltsch. "Weil du guckst auf die Statistik und denkst: Alter, Einsätze, hä? Was ist das denn? Und dann guckt man ein bisschen genauer hin und stellt fest: Außergewöhnlicher Verteidiger, der es sehr gut macht, eine außergewöhnliche Athletik hat und kicken kann."