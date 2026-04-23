Eine erneute Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund nimmt offenbar immer realistischere Züge an.
Er hat wohl seine Bereitschaft für den Wechsel kommuniziert! Jadon Sancho könnte für einen der spektakulärsten Transfers des Sommers sorgen
Jadon Sancho sendet dem BVB wohl sehr positive Signale
Einem Bericht von Sky zufolge gab es zuletzt neue Gespräche zwischen der Sancho-Seite und dem BVB. Dabei soll der Offensivspieler den Borussen klar mitgeteilt haben, dass er für einen erneuten Wechsel nach Dortmund bereit wäre.
Man habe sich nun auch konkret über Zahlen unterhalten, heißt es. Dass Sancho gegenüber seinem aktuellen Gehalt in Höhe von rund 15 Millionen Euro pro Jahr deutliche Abstriche machen muss, ist dabei klar. Darüber soll der BVB den Engländer bereits vor Wochen in Kenntnis gesetzt haben.
Sancho könnte sich damit offenbar anfreunden und will laut Sky trotz zahlreicher weiterer Angebote aus aller Welt am liebsten nach Dortmund. Unter anderem Juventus Turin wurde in jüngerer Vergangenheit auch immer wieder mit Sancho in Verbindung gebracht.
Eine Ablöse müsste der BVB nicht zahlen, da Sanchos Vertrag bei Manchester United am Saisonende ausläuft. Bei den Red Devils hat der 26-Jährige keine Zukunft mehr, noch bis Ende Juni ist er mit mäßigem Erfolg an Aston Villa verliehen.
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Jadon Sancho war beim BVB einst zum Star geworden
Sancho war einst als 17-Jähriger aus dem Nachwuchs von Manchester City nach Dortmund gewechselt, avancierte beim BVB in den Jahren danach zu einem der besten Spieler der Bundesliga. 2021 legte United satte 85 Millionen Euro Ablöse für Sancho auf den Tisch, im Old Trafford konnte er die hohen Erwartungen allerdings nie erfüllen.
Nachdem er sich einige Monate zuvor mit dem damaligen United-Trainer Erik ten Hag überworfen hatte, war Sancho im Januar 2024 schon einmal zur Borussia zurückgekehrt. In Dortmund hatte er im restlichen Saisonverlauf dann seine beste Zeit in den vergangenen, meist enttäuschend verlaufenden Jahren. Unter anderem hatte Sancho seinen Anteil an Dortmunds Vorstoßen bis ins Champions-League-Finale, im Sommer 2024 hätte der BVB ihn gerne fest verpflichtet. Finanziell war das allerdings nicht möglich, seither wurde Sancho von United stattdessen zunächst an den FC Chelsea und danach eben an Villa verliehen.
Auch in Birmingham konnte Sancho zwar nicht an seine besten Tage anknüpfen, zeigte aber immer wieder gute Ansätze. Über eine erneute Rückkehr nach Dortmund wird derweil schon seit Monaten regelmäßig spekuliert.
Jadon Sancho bald wieder beim BVB? Grünes Licht von Niko Kovac
BVB-Trainer Niko Kovac soll den Verantwortlichen dabei signalisiert haben, dass er eine Verpflichtung Sanchos befürworten würde. Der Kroate legt bekanntlich viel Wert auf Disziplin und die Bereitschaft, konsequent mit nach hinten zu arbeiten. In beiden Bereichen ist Sancho nicht als Musterschüler bekannt, offenbar traut sich Kovac aber zu, ihn einnorden zu können. Dass Sancho das Potenzial besitzt, offensiv ein Unterschiedsspieler für Dortmund zu sein, steht ohnehin außer Frage.
Möglicherweise könnte der Superdribbler den Kaderplatz von Julian Brandt einnehmen, der den BVB im Sommer ablösefrei verlässt und derzeit bei Atletico Madrid gehandelt wird. Sancho hat indes mit Präsident Hans-Joachim Watzke einen wichtigen Fürsprecher bei der Borussia. "Er liebt Jadon Sancho", hatte Sky Ende März geschrieben und berichtet, dass Watzke einen Transfer des 23-fachen englischen Nationalspielers im Hintergrund massiv vorantreibe.
Zu potenziellen Bemühungen um Sancho hatte Dortmunds Sportchef Lars Ricken jüngst der Sport Bild gesagt: "Natürlich suchen wir nach einem Offensivspieler, der Qualität mitbringt, uns direkt weiterhelfen kann und keine utopische Ablösesumme erfordert. Wir prüfen, ob sie uns besser machen können. Das machen wir auch bei Jadon."
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Jadon Sancho: Seine Zahlen für den BVB
Spiele
158
Tore
53
Assists
67
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.