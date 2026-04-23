Er hat wohl seine Bereitschaft für den Wechsel kommuniziert! Jadon Sancho könnte für einen der spektakulärsten Transfers des Sommers sorgen

Einem Bericht von Sky zufolge gab es zuletzt neue Gespräche zwischen der Sancho-Seite und dem BVB. Dabei soll der Offensivspieler den Borussen klar mitgeteilt haben, dass er für einen erneuten Wechsel nach Dortmund bereit wäre.

Man habe sich nun auch konkret über Zahlen unterhalten, heißt es. Dass Sancho gegenüber seinem aktuellen Gehalt in Höhe von rund 15 Millionen Euro pro Jahr deutliche Abstriche machen muss, ist dabei klar. Darüber soll der BVB den Engländer bereits vor Wochen in Kenntnis gesetzt haben.

Sancho könnte sich damit offenbar anfreunden und will laut Sky trotz zahlreicher weiterer Angebote aus aller Welt am liebsten nach Dortmund. Unter anderem Juventus Turin wurde in jüngerer Vergangenheit auch immer wieder mit Sancho in Verbindung gebracht.

Eine Ablöse müsste der BVB nicht zahlen, da Sanchos Vertrag bei Manchester United am Saisonende ausläuft. Bei den Red Devils hat der 26-Jährige keine Zukunft mehr, noch bis Ende Juni ist er mit mäßigem Erfolg an Aston Villa verliehen.