Direkt vor der Pause hatte Arsenal im Endspiel gegen PSG einen Eckball. Der englische Nationalspieler Bukayo Saka (24) ging gemächlich mit der Kugel zur Eckfahne und brauchte so lange, dass Siebert nach 30 Sekunden kurzerhand noch vor der Ausführung der Standardsituation zur Halbzeit pfiff.
Er hat was gegen Zeitspiel: Schiedsrichter Daniel Siebert bringt im Champions-League-Finale Arsenals Spieler auf die Palme
Womöglich stand der Schiedsrichter noch unter dem Eindruck einer Einwurfsituation der Engländer kurz zuvor, bei der zunächst Kai Havertz den Ball hatte, diesen noch an Christhian Mosquera weiterreichte, welcher die Kugel schließlich Declan Rice überließ. Erst nach 37 Sekunden war das Leder wieder im Spiel.
Arsenal ist seit Monaten dafür bekannt, teilweise exzessives Zeitspiel zu betreiben und sich damit einen Vorteil zu verschaffen. Dafür gab es auf der Insel immer wieder Kritik. Auch, weil wegen zu viel Zeitspiel die Nettospielzeit insgesamt immer weiter runtergeht, denkt das FIFA-Regelgremium International Football Association Board (IFAB) darüber nach, die Zeit zum Ausführen von Einwürfen auf 10 bis 15 Sekunden zu beschränken und jeweils mit einem Countdown zu überprüfen.
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"Er hat jetzt ein Zeichen gesetzt, da muss er auch dranbleiben"
Direkt nach dem Seitenwechsel des CL-Endspiels war Siebert erneut humorlos, als Gunners-Außenverteidiger Mosquera wieder lange brauchte, um einen Einwurf auszuführen und von Siebert mit der Gelben Karte bestraft wurde (47.). Lob für die Entscheidung gab es von ZDF-Schiedsrichterexperte Thorsten Kinhöfer: "Er hat jetzt ein Zeichen gesetzt, da muss er auch dranbleiben."
Arsenals Spieler zeigten sich dagegen bei beiden geschilderten Situationen verständnislos und schimpften. So richtig sauer waren sie allerdings in der 62. Minute, als der Unparteiische nach einem Zweikampf zwischen Mosquera und PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia im Sechzehner sofort auf Strafstoß entschied. Der Spanier hatte "Kvaradona" eindeutig von den Beinen geholt.
Während die Londoner wütend protestierten, machte Siebert einen souveränen Eindruck. Der VAR überprüfte noch kurz, Sieberts Pfiff jedoch hielt dem Check stand. Den fälligen Elfmeter verwandelte Paris-Stürmer Ousmane Dembele zum 1:1. Der wegen Zeitspiels verwarnte Mosquera sah nicht Gelb-Rot.
Siebert war jedoch nicht nur in eine Richtung konsequent: Er pfiff auch einen falschen Einwurf von PSG-Stratege Joao Neves ab. Keine alltägliche Situation, schon gar nicht in einem Champions-League-Finale.
Kontroverse um nicht gegebenen Elfmeter in der Verlängerung
Brisant war zudem eine Szene in der Verlängerung im Sechzehner der Franzosen: Nach einem Laufduell um den Ball zwischen PSG-Verteidiger Nuno Mendes und dem eingewechselten Arsenal-Angreifer Noni Madueke gingen beide Spieler zu Boden und die Engländer forderten vehement einen Strafstoß (102.).
Siebert allerdings ließ weiterspielen. Ebenfalls korrekt, weil Mendes nur leicht häkelte, Madueke aber einfädelte und den Pfiff unbedingt wollte. Wütende Proteste brachten keine VAR-Überprüfung, sondern Verwarnungen für Arsenals Trainer Mikel Arteta und Mittelfeldstar Rice.