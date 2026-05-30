Er hat was gegen Zeitspiel: Schiedsrichter Daniel Siebert bringt im Champions-League-Finale Arsenals Spieler auf die Palme

Direkt nach dem Seitenwechsel des CL-Endspiels war Siebert erneut humorlos, als Gunners-Außenverteidiger Mosquera wieder lange brauchte, um einen Einwurf auszuführen und von Siebert mit der Gelben Karte bestraft wurde (47.). Lob für die Entscheidung gab es von ZDF-Schiedsrichterexperte Thorsten Kinhöfer: "Er hat jetzt ein Zeichen gesetzt, da muss er auch dranbleiben."

Arsenals Spieler zeigten sich dagegen bei beiden geschilderten Situationen verständnislos und schimpften. So richtig sauer waren sie allerdings in der 62. Minute, als der Unparteiische nach einem Zweikampf zwischen Mosquera und PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia im Sechzehner sofort auf Strafstoß entschied. Der Spanier hatte "Kvaradona" eindeutig von den Beinen geholt.

Während die Londoner wütend protestierten, machte Siebert einen souveränen Eindruck. Der VAR überprüfte noch kurz, Sieberts Pfiff jedoch hielt dem Check stand. Den fälligen Elfmeter verwandelte Paris-Stürmer Ousmane Dembele zum 1:1. Der wegen Zeitspiels verwarnte Mosquera sah nicht Gelb-Rot.

Siebert war jedoch nicht nur in eine Richtung konsequent: Er pfiff auch einen falschen Einwurf von PSG-Stratege Joao Neves ab. Keine alltägliche Situation, schon gar nicht in einem Champions-League-Finale.