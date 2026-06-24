Hoeneß habe in Altötting als Gast bei der Hauptversammlung der 'meine Volksbank Raiffeisenbank' verkündet, dass der österreichische Nationalspieler seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier bei den Bayern gesetzt habe.
"Er hat unterschrieben": Uli Hoeneß macht Vertragsverlängerung von Star des FC Bayern öffentlich
So sagte Hoeneß laut des Berichts: "Konrad Laimer hat unterschrieben". Aktuell ist der 29-Jährige noch bis 2027 an den Rekordmeister der Bundesliga gebunden. Details, etwa zur neuen Laufzeit des Kontrakts, habe Hoeneß nicht genannt. Auch eine offizielle Verkündung des Vereins steht noch aus.
Dass der durchaus zähe Poker zwischen den FCB-Bossen um Sportvorstand Max Eberl und Laimers Seite nun zu Ende ist, kommt nicht völlig überraschend. So hatte vor gut einer Woche der kicker berichtet, dass eine weitgehende Einigung zwischen den Parteien erzielt worden sei - "zu für den Verein, so heißt es bei den Münchnern, wirtschaftlich vernünftigen Konditionen".
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Gespräche zwischen dem FC Bayern und Konrad Laimer lagen zwischenzeitlich auf Eis
Vorausgegangen waren Differenzen bei den acht Monate lang andauernden Gesprächen, die vor allem in unterschiedlichen finanziellen Vorstellungen begründet lagen. Zwischenzeitlich waren die Verhandlungen sogar auf Eis gelegt.
Zu diesem Zeitpunkt sei der Double-Sieger auch dazu bereit gewesen, Laimer "im Zweifelsfall abzugeben", schrieb der kicker. Laimer soll ein Gehalt um die 15 Millionen Euro pro Jahr gefordert haben. Als die kolportierten Zahlen, die der Spieler selbst später ins Reich der Fabeln verwies, an die Öffentlichkeit kamen, polterte Hoeneß in aller Öffentlichkeit vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen PSG los.
"Wenn man liest, was angeblich über sein Gehalt und seine Forderungen berichtet wird, dann muss man das auch einordnen: Konny ist ein Spieler, den ich sehr schätze. Er ist für die Mannschaft extrem wichtig, genauso für die Außendarstellung des Vereins. Er arbeitet unheimlich viel für das Team. Aber er ist eben nicht Maradona", sagte der Klubpatron damals bei DAZN: "Was er aktuell verdient, können nur sehr wenige Vereine in Europa überhaupt anbieten. Ich weiß nicht, was Max (Eberl, Anm. d. Red.) und Christoph (Freund, Anm. d. Red.) ihm konkret angeboten haben, aber es wird sicher nicht das gewesen sein, was seine Berater zu Beginn gefordert haben."
Konrad Laimer wechselte von RB Leipzig zum FC Bayern
Laimer war 2023 ablösefrei von RB Leipzig nach München gekommen. Dort war er als Alternative für das zentrale Mittelfeld vorgesehen, doch inzwischen hat er sich den Stammplatz als rechter Außenverteidiger erobert, der bei Bedarf auch auf der linken Seite eingesetzt werden kann. Mit seinem Einsatz und seiner Laufstärke war er für Cheftrainer Vincent Kompany in der Regel unverzichtbar.
Dennoch stand für Hoeneß fest: "Das hat nichts mit unserer grundsätzlichen Politik zu tun, sondern ist eine realistische Einschätzung seiner sportlichen und wirtschaftlichen Wertigkeit. Die ist hoch – aber eben kein Harry Kane." Laimer sei es indes um "Wertschätzung" in den Verhandlungen gegangen, wie er Anfang April betonte.
Ende Mai soll sich Hoeneß dann laut Sport1 persönlich in den Vertragspoker eingeschaltet haben - und das offenbar mit Erfolg.
Im Moment weilt Laimer mit Österreichs Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Nach einem Sieg (3:1 gegen Jordanien) und einer Niederlage (0:2 gegen Argentinien) kämpft das ÖFB-Team am letzten Vorrundenspieltag am Sonntag gegen Algerien um Platz zwei in der Gruppe J.
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Diese Verträge laufen beim FC Bayern 2027 aus
Spieler Position Alter Manuel Neuer Tor 40 Jahre Sven Ulreich Tor 37 Jahre Leon Klanac Tor 19 Jahre Konrad Laimer Abwehr 29 Jahre Harry Kane Angriff 32 Jahre