"Er hat unterschrieben": Uli Hoeneß macht Vertragsverlängerung von Star des FC Bayern öffentlich

Vorausgegangen waren Differenzen bei den acht Monate lang andauernden Gesprächen, die vor allem in unterschiedlichen finanziellen Vorstellungen begründet lagen. Zwischenzeitlich waren die Verhandlungen sogar auf Eis gelegt.

Zu diesem Zeitpunkt sei der Double-Sieger auch dazu bereit gewesen, Laimer "im Zweifelsfall abzugeben", schrieb der kicker. Laimer soll ein Gehalt um die 15 Millionen Euro pro Jahr gefordert haben. Als die kolportierten Zahlen, die der Spieler selbst später ins Reich der Fabeln verwies, an die Öffentlichkeit kamen, polterte Hoeneß in aller Öffentlichkeit vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen PSG los.

"Wenn man liest, was angeblich über sein Gehalt und seine Forderungen berichtet wird, dann muss man das auch einordnen: Konny ist ein Spieler, den ich sehr schätze. Er ist für die Mannschaft extrem wichtig, genauso für die Außendarstellung des Vereins. Er arbeitet unheimlich viel für das Team. Aber er ist eben nicht Maradona", sagte der Klubpatron damals bei DAZN: "Was er aktuell verdient, können nur sehr wenige Vereine in Europa überhaupt anbieten. Ich weiß nicht, was Max (Eberl, Anm. d. Red.) und Christoph (Freund, Anm. d. Red.) ihm konkret angeboten haben, aber es wird sicher nicht das gewesen sein, was seine Berater zu Beginn gefordert haben."