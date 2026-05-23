"Er hat so richtig nicht mehr damit gerechnet": DFB-Trainer Julian Nagelsmann enthüllt emotionalste WM-Nominierung

"Nadiem Amiri war schon sehr emotional, weil es sehr spät war", beantwortete Nagelsmann im Vorfeld des DFB-Pokal-Finales zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart am Samstagabend eine entsprechende Frage bei der ARD mit dem Mittelfeldspieler des 1. FSV Mainz 05.

"Er hat sehr spät Bescheid bekommen und hat so richtig nicht mehr damit gerechnet, dass er dabei ist", erklärte Nagelsmann, der Amiri einst schon als Jugendspieler bei der TSG Hoffenheim kennenlernte. "Die U19-Meisterschaft haben wir gemeinsam gefeiert damals", blickte der Bundestrainer auf einen gemeinsamen Titel zurück, als er als Trainer und Amiri als Spieler mit Hoffenheims Nachwuchs 2014 den deutschen A-Jugend-Meistertitel holten.

Als Nagelsmann im Februar 2016 die Bundesligamannschaft der TSG übernahm, arbeitete er auch dort noch knapp dreieinhalb Jahre lang mit Amiri zusammen, ehe es 2019 Nagelsmann zu RB Leipzig und Amiri zu Bayer Leverkusen zog. "Schon eine ganz emotionale Geschichte. Er hat sich extrem gefreut, dass er die Nachricht noch bekommen hat, auch wenn sie spät war. Das war schon sehr besonders", führte Nagelsmann zur WM-Berufung des 29-Jährigen aus.