Bundestrainer Julian Nagelsmann hat verraten, welcher Anruf im Zuge der Nominierung des deutschen Kaders für die WM 2026 der emotionalste war.
"Er hat so richtig nicht mehr damit gerechnet": DFB-Trainer Julian Nagelsmann enthüllt emotionalste WM-Nominierung
"Weil es sehr spät war": WM-Nominierung von Nadiem Amiri verlief emotional
"Nadiem Amiri war schon sehr emotional, weil es sehr spät war", beantwortete Nagelsmann im Vorfeld des DFB-Pokal-Finales zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart am Samstagabend eine entsprechende Frage bei der ARD mit dem Mittelfeldspieler des 1. FSV Mainz 05.
"Er hat sehr spät Bescheid bekommen und hat so richtig nicht mehr damit gerechnet, dass er dabei ist", erklärte Nagelsmann, der Amiri einst schon als Jugendspieler bei der TSG Hoffenheim kennenlernte. "Die U19-Meisterschaft haben wir gemeinsam gefeiert damals", blickte der Bundestrainer auf einen gemeinsamen Titel zurück, als er als Trainer und Amiri als Spieler mit Hoffenheims Nachwuchs 2014 den deutschen A-Jugend-Meistertitel holten.
Als Nagelsmann im Februar 2016 die Bundesligamannschaft der TSG übernahm, arbeitete er auch dort noch knapp dreieinhalb Jahre lang mit Amiri zusammen, ehe es 2019 Nagelsmann zu RB Leipzig und Amiri zu Bayer Leverkusen zog. "Schon eine ganz emotionale Geschichte. Er hat sich extrem gefreut, dass er die Nachricht noch bekommen hat, auch wenn sie spät war. Das war schon sehr besonders", führte Nagelsmann zur WM-Berufung des 29-Jährigen aus.
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Nadiem Amiri war zwischenzeitlich fast viereinhalb Jahre lang nicht beim DFB-Team
Amiri hatte im Oktober 2019 für das DFB-Team debütiert und war danach gut ein Jahr lang regelmäßig im Kreis der Nationalmannschaft. Zwischen November 2020 und März 2025 wurde der Mittelfeldmann dann allerdings knapp viereinhalb Jahre lang gar nicht mehr nominiert, ehe ihn Nagelsmann zurückholte.
Wenn der Mainzer fit war, schaffte er es seit seiner Rückkehr stets ins deutsche Aufgebot, unter anderem erzielte er im September vergangenen Jahres beim wichtigen 3:1-Sieg gegen Nordirland in der WM-Qualifikation als Joker ein Tor. Nachdem er beim Lehrgang im Oktober ohne Einsatz geblieben war, verpasste Amiri die Länderspiele im November und März verletzungsbedingt. Entsprechend sanken die WM-Chancen des gebürtigen Ludwigshafeners zuletzt eher, seine WM-Nominierung war so zumindest eine kleine Überraschung. Mit einer erneut starken Saison für Mainz 05 hat sich Amiri diese aber redlich verdient.
WM 2026: Julian Nagelsmann lobt Qualität von Nadiem Amiri
Voraussichtlich plant Nagelsmann Amiri bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada als Ergänzungsspieler ein, der in engen Spielen eingewechselt und diese mit seinem Spielwitz und seiner Dynamik noch in die richtige Richtung lenken kann. Für diese Rolle hatte der Bundestrainer seinen ehemaligen Hoffenheimer Schützling bei der Verkündung seines Aufgebots am Donnerstag explizit hervorgehoben.
"Er braucht keine Anlaufphase, sondern ist sofort angezündet. Nadiem hat immer Emotionen in seinem Spiel, will immer gewinnen und wenn er zehn Minuten spielt, powert er zehn Minuten durch, wenn er 90 Minuten spielt dann eben 90 Minuten. Natürlich wird er erstmal eine Backup-Rolle haben, wird aber sicher Einsatzzeiten bekommen", so Nagelsmann. Neben Amiris guter Quote und Torgefahr in Mainz hob der Coach auch dessen "Emotionalität" hervor, "die bei einer Mannschaft gerade in der Hitze, wenn ein Spiel ab der 70. Minute allmählich dahinplätschert, weil die Teams müde sind, mit seiner positiven Galligkeit nochmal etwas auslösen kann."
Am Mittwoch werden Amiri und Co. am DFB-Campus in Herzogenaurach in die WM-Vorbereitung starten. Am 31. Mai steht gegen Finnland der letzte Test vor der Abreise in die Vereinigten Staaten an, dort misst sich Deutschland am 6. Juni noch mit Co-Gastgeber USA. Zum WM-Auftakt ist Nagelsmanns Elf am 14. Juni gegen Turnierneuling Curacao gefordert, weitere Gruppengegner sind die Elfenbeinküste und Ecuador.
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Nadiem Amiri: Seine Zahlen in der Saison 2025/26
Spiele
35
Tore
17
Assists
4