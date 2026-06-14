Bundestrainer Julian Nagelsmann hat hinsichtlich des Fitnesszustands von Mittelfeldspieler Jamal Musiala Entwarnung gegeben.
"Er hat sich sympathisch beschwert": Julian Nagelsmann gibt nach viel beachteter Auswechslung beim WM-Auftakt des DFB-Teams Entwarnung
DFB-Team bei der WM: Jamal Musiala hat "nix Schlimmes"
Es sei "nix Schlimmes", betonte Nagelsmann nach dem 7:1 zum Auftakt der WM 2026 gegen Curacao am Sonntag mit Blick auf Musiala. Der Mann von Bayern München war in der 64. Minute ausgewechselt worden, hatte sich zuvor immer wieder an den Oberschenkel gefasst und schien nicht ganz rund zu laufen. Zudem verschwand Musiala nach seiner Auswechslung sofort in die Kabine.
"Bei Jamal ist es relativ normal nach der langen Verletzung, dass er muskulär was spürt", sagte Nagelsmann mit Blick auf Musialas lange Leidenszeit im vergangenen Jahr. Im Juli 2025 hatte er sich bei der Klub-WM schwer verletzt, fiel mit einem Wadenbeinbruch bis Mitte Januar aus. Auch nach seinem Comeback musste er zwischenzeitlich wieder kürzertreten, weshalb es mitunter auch leise Zweifel an einer WM-Teilnahme des 23-Jährigen gab.
Musiala habe sich bei der Herausnahme im WM-Auftaktspiel "sympathisch beschwert", erklärte Nagelsmann. "'Ich bin noch fit, warum muss ich runter?'", habe der Bayern-Star gefragt, wie der Bundestrainer auf Nachfrage verriet. "Ich meinte zu ihm, dass wir noch andere Spieler belohnen wollen, die es gut machen, wie Deniz (Undav, d. Red.) in dem Fall", erklärte Nagelsmann.
- Getty Images Sport
Jamal Musiala erzielte gegen Curacao wichtiges Tor kurz nach der Pause
Obwohl Musiala seine absolute Top-Form in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit noch nicht erreichte, machte Nagelsmann mehrfach deutlich, beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada voll auf den offensiven Mittelfeldspieler setzen zu wollen. So stand Musiala im ersten Gruppenspiel gegen Curacao in der Startelf und erzielte zu Beginn der zweiten Halbzeit (47. Minute) den sehenswerten Treffer zum zwischenzeitlichen 4:1.
Nach dem gelungenen Turnierstart will Musiala möglichst auch im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste am kommenden Samstag in Deutschlands Anfangsformation stehen. Zum Abschluss der Vorrunde trifft das DFB-Team dann am 25. Juni noch auf Ecuador.
Mit Jamal Musiala: Deutschlands Kader bei der WM 2026
Position
Spieler
Verein
Rückennummer
Tor
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Tor
Manuel Neuer
FC Bayern München
1
Tor
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Defensive
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Defensive
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
18
Defensive
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Defensive
Joshua Kimmich
FC Bayern München
6
Defensive
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Defensive
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern München
5
Defensive
David Raum
RB Leipzig
22
Defensive
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Defensive
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Defensive
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Defensive
Jonathan Tah
FC Bayern München
4
Defensive
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Offensive
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Offensive
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Offensive
Leon Goretzka
FC Bayern München
8
Offensive
Kai Havertz
FC Arsenal
7
Offensive
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Offensive
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Offensive
Jamal Musiala
FC Bayern München
10
Offensive
Leroy Sane
Galatasaray Istanbul
19
Offensive
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Offensive
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Offensive
Nick Woltemade
Newcastle United
11