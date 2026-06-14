"Er hat sich sympathisch beschwert": Julian Nagelsmann gibt nach viel beachteter Auswechslung beim WM-Auftakt des DFB-Teams Entwarnung

Es sei "nix Schlimmes", betonte Nagelsmann nach dem 7:1 zum Auftakt der WM 2026 gegen Curacao am Sonntag mit Blick auf Musiala. Der Mann von Bayern München war in der 64. Minute ausgewechselt worden, hatte sich zuvor immer wieder an den Oberschenkel gefasst und schien nicht ganz rund zu laufen. Zudem verschwand Musiala nach seiner Auswechslung sofort in die Kabine.

"Bei Jamal ist es relativ normal nach der langen Verletzung, dass er muskulär was spürt", sagte Nagelsmann mit Blick auf Musialas lange Leidenszeit im vergangenen Jahr. Im Juli 2025 hatte er sich bei der Klub-WM schwer verletzt, fiel mit einem Wadenbeinbruch bis Mitte Januar aus. Auch nach seinem Comeback musste er zwischenzeitlich wieder kürzertreten, weshalb es mitunter auch leise Zweifel an einer WM-Teilnahme des 23-Jährigen gab.

Musiala habe sich bei der Herausnahme im WM-Auftaktspiel "sympathisch beschwert", erklärte Nagelsmann. "'Ich bin noch fit, warum muss ich runter?'", habe der Bayern-Star gefragt, wie der Bundestrainer auf Nachfrage verriet. "Ich meinte zu ihm, dass wir noch andere Spieler belohnen wollen, die es gut machen, wie Deniz (Undav, d. Red.) in dem Fall", erklärte Nagelsmann.