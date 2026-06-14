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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

"Er hat sich sympathisch beschwert": Julian Nagelsmann gibt nach viel beachteter Auswechslung beim WM-Auftakt des DFB-Teams Entwarnung

Weltmeisterschaft
Deutschland - Curaçao
Deutschland
J. Musiala
J. Nagelsmann

Jamal Musiala gab bei seiner Auswechslung Anlass zu Verletzungssorgen. Julian Nagelsmann wischte diese aber schnell beiseite.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat hinsichtlich des Fitnesszustands von Mittelfeldspieler Jamal Musiala Entwarnung gegeben.

  • DFB-Team bei der WM: Jamal Musiala hat "nix Schlimmes"

    Es sei "nix Schlimmes", betonte Nagelsmann nach dem 7:1 zum Auftakt der WM 2026 gegen Curacao am Sonntag mit Blick auf Musiala. Der Mann von Bayern München war in der 64. Minute ausgewechselt worden, hatte sich zuvor immer wieder an den Oberschenkel gefasst und schien nicht ganz rund zu laufen. Zudem verschwand Musiala nach seiner Auswechslung sofort in die Kabine.

    "Bei Jamal ist es relativ normal nach der langen Verletzung, dass er muskulär was spürt", sagte Nagelsmann mit Blick auf Musialas lange Leidenszeit im vergangenen Jahr. Im Juli 2025 hatte er sich bei der Klub-WM schwer verletzt, fiel mit einem Wadenbeinbruch bis Mitte Januar aus. Auch nach seinem Comeback musste er zwischenzeitlich wieder kürzertreten, weshalb es mitunter auch leise Zweifel an einer WM-Teilnahme des 23-Jährigen gab.

    Musiala habe sich bei der Herausnahme im WM-Auftaktspiel "sympathisch beschwert", erklärte Nagelsmann. "'Ich bin noch fit, warum muss ich runter?'", habe der Bayern-Star gefragt, wie der Bundestrainer auf Nachfrage verriet. "Ich meinte zu ihm, dass wir noch andere Spieler belohnen wollen, die es gut machen, wie Deniz (Undav, d. Red.) in dem Fall", erklärte Nagelsmann.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jamal Musiala erzielte gegen Curacao wichtiges Tor kurz nach der Pause

    Obwohl Musiala seine absolute Top-Form in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit noch nicht erreichte, machte Nagelsmann mehrfach deutlich, beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada voll auf den offensiven Mittelfeldspieler setzen zu wollen. So stand Musiala im ersten Gruppenspiel gegen Curacao in der Startelf und erzielte zu Beginn der zweiten Halbzeit (47. Minute) den sehenswerten Treffer zum zwischenzeitlichen 4:1.

    Nach dem gelungenen Turnierstart will Musiala möglichst auch im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste am kommenden Samstag in Deutschlands Anfangsformation stehen. Zum Abschluss der Vorrunde trifft das DFB-Team dann am 25. Juni noch auf Ecuador.

  • Mit Jamal Musiala: Deutschlands Kader bei der WM 2026

    Position

    Spieler

    Verein

    Rückennummer

    Tor

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Tor

    Manuel Neuer

    FC Bayern München

    1

    Tor

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defensive

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defensive

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Defensive

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defensive

    Joshua Kimmich

    FC Bayern München

    6

    Defensive

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defensive

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern München

    5

    Defensive

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defensive

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defensive

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defensive

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defensive

    Jonathan Tah

    FC Bayern München

    4

    Defensive

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Offensive

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Offensive

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Offensive

    Leon Goretzka

    FC Bayern München

    8

    Offensive

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Offensive

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Offensive

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Offensive

    Jamal Musiala

    FC Bayern München

    10

    Offensive

    Leroy Sane

    Galatasaray Istanbul

    19

    Offensive

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Offensive

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Offensive

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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