"Er hat sein Training angepasst": Mohamed Salah reagierte auf enttäuschende Final-Niederlage des FC Liverpool

Das frühe Aus im Königsklassen-Endspiel war für den Ägypter wohl der Ausgangspunkt für ein Umdenken.
Liverpools Mohamed Salah hat seine Verletzung im Champions-League-Finale 2018 gegen Real Madrid zum Anlass genommen, um sein Training und seine Vorbereitung umzustellen. Das berichtete die Reds-Legende Ian Rush, die sich mit Salah nach dem Endspiel unterhalten hatte.
Im Finale in Kiew hatte Real-Kapitän Sergio Ramos den Ägypter in einem Zweikampf zu Boden gebracht, indem er sich bei seinem Gegenspieler eingehakt und ihn dann umgerissen hatte. Salah erlitt eine schwere Schulterverletzung, sodass er nach einer halben Stunde beim Stand von 0:0 ausgewechselt werden musste. Liverpool verlor das Endspiel nach zwei schlimmen Patzern von Keeper Loris Karius mit 1:3.
(C)GOAL
Ian Rush: "Er sagte zu mir 'Das passiert mir nicht nochmal'"
Rush verriet nun, wie Salah auf das unglückliche Aus reagierte. "Als er von Sergio Ramos im Champions-League-Finale in Kiew verletzt wurde, sagte er zu mir 'Das passiert mir nicht nochmal'", berichtete der Ex-Stürmer. "Er hat sein Training angepasst, um stabiler zu werden, mehr Yoga, mehr Arbeit für den Rumpf", erklärte er.
Seiner Ansicht hatten die Maßnahmen Erfolg: "Ein Jahr später hatte ich beim nächsten Finale in Madrid kaum Platz genommen, als er uns in Führung gebracht hat", erinnerte sich Rush.
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Salah hatte vor Wochen seinen Abschied nach neun Jahren in Liverpool angekündigt. Er verlässt den Klub als Legende, die das Team in der Premier League und der Champions League zum Titel führte. In seiner Zeit bei den Reds verpasste Salah nur acht Spiele aufgrund von Verletzungen. Wie er im Rahmen seines Abschieds vom Klub gestand, kann er sich die Szene aus dem CL-Finale 2018 immer noch nicht anschauen.
AFP
Mohamed Salah mit Spitze gegen Trainer Arne Slot
Die Abschiedssaison des Ägypters verlief nicht nach Wunsch: Der Titelverteidiger enttäuschte in der Premier League und wird aller Voraussicht nach Fünfter in der Endabrechnung werden. Auch in der Champions League lief es mit dem chancenlosen Aus gegen Paris Saint-Germain nicht.
Zuletzt hatte Salah mit einem Post für Aufsehen gesorgt, in dem er Trainer Arne Slot indirekt attackierte, indem er sich "Heavy-Metal-Fußball" wünschte. Ein Begriff, den Slots erfolgreicher Vorgänger Jürgen Klopp geprägt hatte.
Die Saison 25/26 von Mohamed Salah:
Spiele: 40
Einsatzminuten: 3076
Tore: 12
Assists: 9
Häufig gestellte Fragen
Salah ist zuhause auf dem rechten Flügel – klassisch als Rechtsaußen. Von dort zieht er mit seinem linken Fuß nach innen, sucht Tempo, Platz und dann den Abschluss. Manchmal wird er auch zentral eingesetzt, aber ehrlich: Seine Paraderolle bleibt ganz klar der rechte Flügel.
Am 15. Juni 1992, in Nagrig – ein kleines Dorf in der ägyptischen Provinz al-Gharbiyya. Mitten im Nildelta, nördlich von Kairo. Dort wuchs er auf, dort sind seine Wurzeln. Bis heute kehrt er regelmäßig zurück.
Seit seinem Wechsel zum FC Liverpool läuft er mit der 11 auf. Eine Zahl, die ihn inzwischen durch seine erfolgreichsten Jahre begleitet – im Verein genauso wie im Nationalteam.
Etwa 1,75 Meter. Offizielle Angaben variieren minimal, aber die meisten Quellen bestätigen diesen Wert. Kompakt, drahtig – genau die Mischung, die zu seinem Spielstil passt.
Rund 70 Kilogramm. Exakte Daten gibt es selten, aber sein muskulöser, trotzdem schlanker Körperbau spricht dafür. Man sieht: kaum ein überflüssiges Gramm.
Das bleibt sein Geheimnis. Vermutet wird irgendwo zwischen 40 und 42 EU – passend zu seiner Größe. Öffentlich hat er das nie preisgegeben.
Ganz klar der linke. Mit ihm kommen die Tore, die Distanzschüsse, die Dribblings nach innen. Aber: Mit rechts hat er schon etliche Assists geliefert – unterschätzen sollte man ihn da nicht.
Los ging es bei Ittihad Basyoun und Othmason Tanta – kleine Clubs in seiner Region. Der große Schritt folgte mit dem Wechsel zu Al-Mokawloon, wo er auch sein Profi-Debüt gab. Von dort nahm seine Karriere Fahrt auf.
Sein Hauptwohnsitz liegt in der Nähe von Liverpool – ein großzügiges Anwesen. Zusätzlich besitzt er Häuser in Ägypten, unter anderem in Kairo. Und immer wieder zieht es ihn zurück in sein Heimatdorf Nagrig.
Seine Garage ist vielfältig. Bentley Continental GT, Bentley Bentayga – klassischer Luxus. Aber auch ein Toyota Camry steht darin. Ein Zeichen, dass er Bodenhaftung behalten will.
Nein. Hinweise auf Deutschkenntnisse gibt es keine. In Interviews hört man ihn ausschließlich auf Englisch oder Arabisch.
Zwei Töchter: Makka, geboren 2014, und Kayan, geboren 2020. Ab und zu teilt er Fotos oder Auftritte mit ihnen – ansonsten hält er das Familienleben bewusst privat.
Salah ist seit vielen Jahren mit Magi Sadeq verheiratet, seiner Jugendliebe aus Nagrig. Sie kennt ihn seit der Schulzeit. Öffentlich zeigt sie sich selten, steht aber verlässlich an seiner Seite.
Sein Vermögen wird auf rund 85 Millionen Euro geschätzt. Allein rund 350.000 Pfund pro Woche kassiert er in Liverpool. Dazu kommen lukrative Sponsorenverträge mit Adidas, Pepsi, Vodafone oder Audi. Gerade im arabischen Raum ist er längst mehr als nur ein Fußballer – dort gilt er als echte Werbe-Ikone mit enormer Strahlkraft.
Einige. Zwei Meisterschaften mit Basel, Champions-League-Sieg mit Liverpool, dazu Premier League, FA Cup, League Cup und Klub-WM. Mit Ägypten stand er zweimal im Finale des Afrika-Cups, aber der Titel fehlt ihm dort noch.
Bisher gar nicht. 2022 war er nah dran, schaffte es aber nicht in die Top 3. Trotzdem gilt er seit Jahren als einer der konstantesten Weltstars.
Noch nie. Mehrfach nominiert, aber die Auszeichnung blieb aus. Viele sehen ihn dennoch als einen der prägendsten Spieler seiner Generation.
Ja, gleich mehrere. International nennt man ihn "The Egyptian King". In seiner Heimat hört man oft einfach "Mo Salah" oder auch "Das Geschenk Gottes". Allesamt Ausdrücke von Stolz und Respekt.