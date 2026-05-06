"Er hat noch nie in irgendeinem Spiel irgendwas gesagt": Star des FC Bayern reagiert fassungslos nach ausgebliebenem Platzverweis gegen PSG

Nach dem Abpfiff, der nach dem 1:1 das Aus des deutschen Rekordmeisters besiegelte, äußerte sich auch Laimer zu der Situation um sein vermeintliches Handspiel. "Ich hätte auch gesagt: 100 Prozent nein. Aber manchmal fühlt man das auch nicht so", sagte der Österreicher und fuhr fort: "Wenn man aber mitten im Spiel ist, hätte ich auch gedacht, ich berühre ihn halt am Körper, will ihn vorbei legen und er spielt ihn klar mit der Hand weg."

Laimers Fazit: "Das ist bitter und sind halt so Entscheidungen, die liefen nicht für uns. Wir brauchen nicht so viel analysieren, jetzt ist es wurscht, aber der Schiri pfeift ja mein Handspiel gefühlt fünf Sekunden später, nachdem die Aktion mit seinem Handspiel passiert ist. Das habe ich komisch gefunden."

Besonders kurios dabei: Der Schiedsrichter hatte während der heftigen Proteste der Bayern-Spieler sowie der Bank der Münchner auf dem Platz angezeigt, dass der vierte Offizielle ihn darauf hingewiesen habe, dass Laimer den Ball mit der Hand gespielt hat.

Laimers Reaktion darauf war eindeutig: "Super! Also gefühlt hat der vierte Offizielle noch nie in irgendeinem Spiel irgendwas gesagt. Doch es ist egal, ich kann es nicht mehr ändern. Es wäre natürlich ein sehr entscheidender Moment gewesen, wenn ein Spieler nach 20 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz geht."

Auch der frühere Münchner Ballack zeigte kein Verständnis für die Entscheidung des Schiedsrichter-Gespanns: "Ich hatte das Gefühl, sie wollen diese Gelb-Rote Karte nicht geben, das ist mein Gefühl als Zuschauer, und das sage ich hier ganz offen." Auch DAZN-Experte Sami Khedira sprach von einer "spielentscheidenden" Fehleinschätzung.