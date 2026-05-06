Konrad Laimer hat im Anschluss des Champions-League-Halbfinalrückspiels zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain mit großer Verwunderung reagiert, als er auf eine umstrittene Szene in der 29. Minute angesprochen wurde.
"Er hat noch nie in irgendeinem Spiel irgendwas gesagt": Star des FC Bayern reagiert fassungslos nach ausgebliebenem Platzverweis gegen PSG
Was war geschehen? Der bereits mit Gelb verwarnte Pariser Nuno Mendes unterband einen Konter der Bayern mit einem klaren Handspiel. Statt eines Platzverweises pfiff der portugiesische Schiedsrichter Joao Pinheiro aber ein vermeintliches Handspiel von Laimer im Vorfeld.
Der Österreicher hatte das Spielgerät aber wohl eher mit Bauch und Oberschenkel gespielt. In diesem Fall wäre dies eine klare Fehlentscheidung und Benachteiligung für den FCB, der über mindestens 60 Minuten in Überzahl gespielt hätte.
"Der Schiedsrichter greift wieder mal in dieses wunderbare Fußballspiel ein und verändert die Statik. Die Bayern wurden hier ganz klar benachteiligt", sagte Sami Khedira in der Halbzeit bei DAZN.
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Laimer: "Ich hätte auch gesagt: 100 Prozent nein"
Nach dem Abpfiff, der nach dem 1:1 das Aus des deutschen Rekordmeisters besiegelte, äußerte sich auch Laimer zu der Situation um sein vermeintliches Handspiel. "Ich hätte auch gesagt: 100 Prozent nein. Aber manchmal fühlt man das auch nicht so", sagte der Österreicher und fuhr fort: "Wenn man aber mitten im Spiel ist, hätte ich auch gedacht, ich berühre ihn halt am Körper, will ihn vorbei legen und er spielt ihn klar mit der Hand weg."
Laimers Fazit: "Das ist bitter und sind halt so Entscheidungen, die liefen nicht für uns. Wir brauchen nicht so viel analysieren, jetzt ist es wurscht, aber der Schiri pfeift ja mein Handspiel gefühlt fünf Sekunden später, nachdem die Aktion mit seinem Handspiel passiert ist. Das habe ich komisch gefunden."
Besonders kurios dabei: Der Schiedsrichter hatte während der heftigen Proteste der Bayern-Spieler sowie der Bank der Münchner auf dem Platz angezeigt, dass der vierte Offizielle ihn darauf hingewiesen habe, dass Laimer den Ball mit der Hand gespielt hat.
Laimers Reaktion darauf war eindeutig: "Super! Also gefühlt hat der vierte Offizielle noch nie in irgendeinem Spiel irgendwas gesagt. Doch es ist egal, ich kann es nicht mehr ändern. Es wäre natürlich ein sehr entscheidender Moment gewesen, wenn ein Spieler nach 20 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz geht."
Auch der frühere Münchner Ballack zeigte kein Verständnis für die Entscheidung des Schiedsrichter-Gespanns: "Ich hatte das Gefühl, sie wollen diese Gelb-Rote Karte nicht geben, das ist mein Gefühl als Zuschauer, und das sage ich hier ganz offen." Auch DAZN-Experte Sami Khedira sprach von einer "spielentscheidenden" Fehleinschätzung.
Stanisic über Handspielregel: "Geht uns allen auf den Sack"
Teamkollege Josip Stanisic hatte eine klare Meinung zum angeblichen Handspiel. "Ich glaube, der Schiedsrichter war selbst überfordert mit der ganzen Situation und hat dann gesagt, der Konny hat mit der Hand den Ball mitgenommen oder so", sagte er. "Er hat da schnell geschalten und gesagt, dass Konny den Ball mit der Hand gespielt hat. Was anderes konnte er da ja auch nicht groß sagen."
Dem Kroaten ist die grundsätzliche Handhabung von Handspielen ohnehin ein großer Dorn im Auge: "Diese ganze Handspielsituation geht uns allen auf den Sack. Mal entscheiden die so, mal so. Nicht nachzuvollziehen."
Vor allem noch eine weitere Szene erregte die Gemüter des FCB. Nur zwei Minuten nach der Situation mit Laimer später hatte Vitinha bei einem Klärungsversuch im eigenen Sechzehner Joao Neves den Ball aus kurzer Distanz an den seitlich ausgestreckten Arm gedroschen.
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Pinheiro lag laut Regelwerk beim nicht gegebenen Elfmeter richtig
Pinheiro entschied sich aber gegen einen Elfmeterpfiff und bewegte sich damit wohl im Rahmen der Regeln. "Anweisung der UEFA. Es darf nicht zu einem Elfmeter führen, wenn der Ball vom eigenen Mitspieler aus dem Strafraum geschlagen wird", sagte der DFB-Schiedsrichterchef Knut Kircher erst im vergangenen Jahr.
Laut International Football Association Board (IFAB) gilt: Wird ein Spieler bei einem Schuss oder Kopfball eines Mitspielers an der Hand oder am Arm vom Ball getroffen, liegt kein Handspiel vor. Es sei denn, der Ball landet direkt im gegnerischen Tor oder der Spieler erzielt unmittelbar danach ein Tor - in diesem Fall erhält die gegnerische Mannschaft einen direkten Freistoß.
"Ob das jetzt vom eigenen Spieler kommt oder nicht - es ist ein bisschen Quatsch, ein bisschen Blödsinn. Das ist schade", sagte Bayern-Coach Kompany. Als ihm im TV auch die Mendes-Szene gezeigt wurde, lachte der Belgier: "Aber dann wollen wir eine Analyse machen, wieso wir nicht im Finale sind. Sie haben gerade zwei Bilder gezeigt."
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.