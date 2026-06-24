Manuel Neuer absolvierte beim Duell mit der Elfenbeinküste am Samstag seinen insgesamt 21. Einsatz bei einer Weltmeisterschaft und avanciert damit zum alleinigen WM-Rekordkeeper. Zuvor hatte sich der 40-Jährige diesen Status mit dem bereits aus der Nationalmannschaft zurückgetretenen Franzosen Hugo Lloris geteilt.
"Er hat es sich verdient!" Warum eine besondere Geste von Julian Nagelsmann bei der WM für alle Seiten Sinn ergibt
Manuel Neuer hatte bisher kaum Chancen zu glänzen
Chancen zu glänzen hatte Neuer bei seinem feierlichen Anlass keine. Tatsächlich war ihm derart langweilig, dass er die umstrittene Trinkpause in der ersten Halbzeit nicht zum Trinken nutzte. Stattdessen ließ er sich an der Seitenlinie von einem Betreuer warmschießen. Genutzt hat es nichts, zwei Minuten nach Wiederanpfiff musste er den Ball nach einem unhaltbaren Schuss von Franck Kessie aus dem Netz fischen. Diese Sequenz fasst Neuers bisherige WM ganz gut zusammen.
Der vor dem Turnier nach monatelangen Debatten unter großem Brimborium in die Nationalmannschaft zurückgekehrte, mittlerweile 40 Jahre alte mehrmalige Welttorhüter hatte in den beiden bisherigen Spielen praktisch nichts zu tun. Deutschlands Defensive wirkte zwar bisweilen etwas wackelig, Curacao und die Elfenbeinküste brachten aber dennoch nur je zwei Schüsse aufs Tor zustande.
Je einen entschärfte Neuer mit einer Pflichtparade, die auch Oliver Baumann und jeder Kreisligakeeper hinbekommen hätte. Je einer war unhaltbar drinnen. Damit setzte sich eine gruselige WM-Serie der deutschen Nationalmannschaft (und damit auch Neuers) fort. Seit dem Finalsieg gegen Argentinien 2014 kassierte das DFB-Team in jedem einzelnen WM-Spiel (acht sind es mittlerweile) mindestens ein Gegentor.
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Manuel Neuer überzeugt in seiner Paradedisziplin und liefert Fabelwert ab
Wenn Neuer schon nicht in der ursächlichen Aufgabe eines jeden Keepers glänzen konnte, überzeugte er immerhin in einer anderen Paradedisziplin von ihm: dem Passspiel. Gegen die Elfenbeinküste brachte er jedes einzelne Zuspiel an den Mann, für einen Keeper ist das eine höchst bemerkenswerte Leistung. Schon beim Auftaktspiel gegen Curacao verzeichnete Neuer eine starke Passquote von 86 Prozent.
Nebenbei schüchterte er seine Gegenspieler sicherlich mit seiner vielzitierten "Aura" ein. Womöglich beflügelt er damit auch seine Kollegen, die teilweise seine Kinder sein könnten. "Er gibt uns viel Ruhe, hat große Erfahrung", lobte Bundestrainer Julian Nagelsmann neulich. "Gerade die Jungen zehren davon." Tadellos soll auch das Verhältnis mit Baumann sein - seinem nur vier Jahre jüngeren Vertreter, der den Qualifikations-Stammplatz wegen Neuers Comeback unmittelbar vor WM-Beginn räumen musste.
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Oliver Baumann gegen Ecuador im Tor? "Er hat es verident"
Baumann geht mit dieser schwierigen Situation beeindruckend souverän um und stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft. Womöglich wird er dafür mit einem Einsatz im sportlich bedeutungslosen abschließenden Gruppenspiel am Donnerstag gegen Ecuador belohnt, verdient hätte er es allemal. Dem DFB-Team ist der Gruppensieg auch bei einer Niederlage nicht mehr zu nehmen.
Mit einer Rotation im Tor würde Nagelsmann einerseits ein Zeichen der Wertschätzung an seinen loyalen Ersatzkeeper senden. Andererseits könnte Neuer, der vor dem Turnier unter Wadenproblemen gelitten hatte, vor dem Sechzehntelfinale länger regenerieren. Für diesen Weg sprach sich unter anderem schon TV-Experte Bastian Schweinsteiger aus: "Baumann hat es sich verdient, da im Tor zu stehen und auch ein WM-Spiel zu machen. Das ist schon etwas Besonderes."
Neuer müsste dadurch aber seine Rekordjagd unterbrechen. Aktuell baut er mit jedem Einsatz seine Bestmarke als ältester Spieler in der Geschichte des DFB-Teams aus. Im deutschen WM-Rekordspieler-Ranking liegt er mit 21 Einsätzen unterdessen noch vier Spiele hinter Lothar Matthäus (25). Sofern er gegen Ecuador pausiert, müsste Deutschland für eine Egalisierung des Rekords also ins Halbfinale einziehen.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".