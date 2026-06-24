"Er hat es sich verdient!" Warum eine besondere Geste von Julian Nagelsmann bei der WM für alle Seiten Sinn ergibt

Chancen zu glänzen hatte Neuer bei seinem feierlichen Anlass keine. Tatsächlich war ihm derart langweilig, dass er die umstrittene Trinkpause in der ersten Halbzeit nicht zum Trinken nutzte. Stattdessen ließ er sich an der Seitenlinie von einem Betreuer warmschießen. Genutzt hat es nichts, zwei Minuten nach Wiederanpfiff musste er den Ball nach einem unhaltbaren Schuss von Franck Kessie aus dem Netz fischen. Diese Sequenz fasst Neuers bisherige WM ganz gut zusammen.

Der vor dem Turnier nach monatelangen Debatten unter großem Brimborium in die Nationalmannschaft zurückgekehrte, mittlerweile 40 Jahre alte mehrmalige Welttorhüter hatte in den beiden bisherigen Spielen praktisch nichts zu tun. Deutschlands Defensive wirkte zwar bisweilen etwas wackelig, Curacao und die Elfenbeinküste brachten aber dennoch nur je zwei Schüsse aufs Tor zustande.

Je einen entschärfte Neuer mit einer Pflichtparade, die auch Oliver Baumann und jeder Kreisligakeeper hinbekommen hätte. Je einer war unhaltbar drinnen. Damit setzte sich eine gruselige WM-Serie der deutschen Nationalmannschaft (und damit auch Neuers) fort. Seit dem Finalsieg gegen Argentinien 2014 kassierte das DFB-Team in jedem einzelnen WM-Spiel (acht sind es mittlerweile) mindestens ein Gegentor.