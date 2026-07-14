Es könnte alles so schön sein. Die Fans in der Heimat sind in Ekstase, der Traum vom Titel lebt, nur noch zwei Siege bis zur Ewigkeit für Thomas Tuchel und Co. - doch ausgerechnet so kurz vor dem Ziel gerät Englands WM-Mission in Gefahr. Denn: Der alte Konflikt zwischen Tuchel und Superstar Jude Bellingham ist vor dem Halbfinal-Kracher gegen Lionel Messis Argentinier wieder ausgebrochen.
"Er hat eine Handgranate geworfen!" Ein WM-Horrorfilm für England dank Thomas Tuchel und Jude Bellingham?
Thomas Tuchel und der Wurf der "Handgranate": "Die Angelegenheit muss geklärt werden"
"Thomas Tuchel warf eine Handgranate in die Runde. Jude Bellingham hob sie auf und warf sie zurück", schreibt The Guardian über die neue Episode in der Hassliebe zwischen den beiden Alphatieren und forderte: "Die Angelegenheit muss geklärt werden". Eitelkeiten und Animositäten sollen die Chance auf den Titel 60 Jahre nach dem Triumph von Wembley bloß nicht gefährden.
Doch das dürfte bei der Vorgeschichte gar nicht so einfach werden, schließlich gilt das Verhältnis zwischen Tuchel und Bellingham seit Monaten als angespannt. Der WM-Frieden wurde nun gestört, als Tuchel die Leistung der "Three Lions" im Viertelfinale gegen Norwegen (2:1) unter anderem als "nachlässig" bezeichnete.
Tuchel vs. Bellingham: Der Zwist hat Vorgeschichte
Bellingham, der sein Team mit einem Doppelpack ins Halbfinale führte, war not amused. Und konterte die Trainer-Kritik mit einer durchaus pikanten Anspielung auf Tuchels wenig glorreiche Spielerkarriere: "Vielleicht weiß er nicht, wie es ist, in diesen Bedingungen gegen Erling Haaland, Martin Ödegaard, Antonio Nusa oder Alexander Sörloth zu spielen".
Der Beziehungsstatus zwischen Tuchel und Bellingham? Schwierig. Vor einem Jahr sagte der Deutsche, das Verhalten des Mittelfeldstars von Real Madrid auf dem Platz sei mitunter "repulsive", also widerlich oder abscheulich. Tuchel entschuldigte sich umgehend für seine Wortwahl, aber viele Beobachter gehen davon aus, dass ihm Bellingham nie wirklich verzeihen konnte.
Zumal der 23-Jährige im vergangenen Herbst zeitweise aus dem Kader gestrichen wurde, Tuchel begründete seine Maßnahme unter anderem mit der Dynamik und der Hierarchie im Team. Im November wechselte Tuchel Bellingham gegen Albanien aus - und der reagierte, nun ja, nicht besonders happy. Vor der WM kitzelte Tuchel Bellingham dann mit seinen öffentlichen Zweifeln, ob es der ehemalige Dortmunder in die Startelf schaffen würde.
- Getty/GOAL
Horrorfilm wegen Bellingham und Tuchel? Harry Kane will als Vermittler agieren
Doch nun ist Bellingham bei der Jagd nach dem Titel neben Kapitän Harry Kane der überragende Mann bei den Engländern. Wie Kane kommt "Judinho" auf sechs Treffer, er rennt wie Pferd, kämpft, treibt das Spiel an, hilft überall aus. Wie Tuchel ist Bellingham vom Ehrgeiz getrieben, gegen Messi und für den Titel brauchen sie sich gegenseitig. Das weiß auch Kane, der sich in der Rolle des Vermittlers sieht, damit aus dem Streifen "Tuchel vs. Bellingham reloaded" kein Horrorfilm wird.
Kane zeigte Verständnis sowohl für Tuchel als auch für Bellingham und es sei doch super, "dass wir im Halbfinale stehen und dennoch das Gefühl haben, uns noch verbessern zu können". Die Handgranate soll bitteschön nicht jetzt, so kurz vor dem Ziel, explodieren.
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen
Häufig gestellte Fragen
Jude Bellingham ist Mittelfeldspieler – das klingt nüchtern, wird seinem Spiel aber kaum gerecht. Ob als Achter, Zehner oder in einer Box-to-Box-Rolle: Er übernimmt Verantwortung, bringt Tempo, Spielintelligenz und Präsenz auf den Platz. Bei Real Madrid ist er längst mehr als nur ein Teil der Formation – er ist ein Taktgeber.
Er wurde am 29. Juni 2003 in Stourbridge geboren, einem Vorort im Westen Englands, nicht weit von Birmingham. Dort begann auch seine Fußballreise – früh, intensiv, zielgerichtet.
Bei Real Madrid läuft er mit der Rückennummer 5 auf – eine Zahl, die dort Tradition hat, seit Zinedine Zidane sie trug. In der englischen Nationalmannschaft war zuletzt die 10 auf seinem Rücken zu sehen. Zwei Nummern, zwei Rollen – beide mit Symbolkraft.
Er misst 1,86 Meter – ein kräftiger, aber beweglicher Spielertyp. Diese Kombination aus Körper und Technik ist einer seiner größten Vorteile, gerade im internationalen Mittelfeld.
Er bringt rund 75 Kilogramm auf die Waage – ein Gewicht, das zu seiner agilen, aber dennoch robusten Spielweise passt. Er kann einstecken, austeilen – und läuft dabei unermüdlich.
Eine genaue Angabe zur Schuhgröße gibt es nicht. Bekannt ist aber, dass er mit der schnürsenkellosen Elite-Version des Predator 24 aufläuft – in Größe US 8,5 wiegt dieser Schuh exakt 195 Gramm. Nicht viel – aber in seinen Füßen reicht das für große Wirkung.
Sein rechter Fuß ist dominant. Mit ihm kommen die Pässe, Abschlüsse, Tempodribblings – aber auch der linke bleibt nicht untätig. Gerade in engen Räumen zeigt er auch mit dem schwächeren Fuß erstaunliche Kontrolle.
Schon mit sieben Jahren schloss er sich Birmingham City an. Dort durchlief er die komplette Jugend und wurde später zum jüngsten Spieler der Vereinsgeschichte. Sein Debüt mit 16 war nur der erste Schritt – der Rest ist eine Geschichte, die in Madrid fortgeschrieben wird.
Aktuell lebt er natürlich in Spanien, doch in seiner Heimat tut sich ebenfalls etwas: Er baut ein neues Anwesen im Dorf Barnt Green, nicht weit von Birmingham entfernt. Ein Ort mit Wurzeln – vielleicht auch mit Zukunft.
Seit dem Wechsel zu Real Madrid fährt er offiziell einen BMW XM – im Rahmen der Partnerschaft zwischen Verein und Hersteller. Welches Modell er privat bevorzugt, ist offen. In Sachen Auftritt hält er es meist eher zurückhaltend.
Ja – zumindest gut genug, um sich zu verständigen. Während seiner Zeit in Dortmund hat er sich schnell anpassen müssen, weil nicht alle im Team Englisch sprachen. Interviews gab er zwar meist auf Englisch, aber das Verständnis war da. Spanisch spricht er inzwischen fließend.
Es gibt keine Informationen darüber, dass er Kinder hat. Auch in Interviews oder öffentlichen Auftritten wurde dazu nie etwas bekannt.
Berichten zufolge ist er mit dem niederländischen Model Laura Celia Valk liiert. Offiziell bestätigt ist das allerdings nicht – sein Privatleben behandelt er mit der gleichen Ruhe wie seinen Spielaufbau: keine hektischen Bewegungen nach außen.
Sein geschätztes Vermögen liegt bei umgerechnet etwa 44 Millionen Euro. Bei Real Madrid verdient er laut Berichten rund 400.000 Euro pro Woche – dazu kommen Werbedeals und Prämien. Zahlen nennt er selbst selten.
Die Liste wächst: UEFA Supercup, spanischer Supercup, La Liga, Klubweltmeister und die Champions League – allesamt mit Real Madrid. Mit dem BVB gewann er 2021 den DFB-Pokal. Eine beeindruckende Sammlung für einen 22-jährigen. Was noch kommt, ist offen – aber Potenzial für mehr ist da.
Den Ballon d'Or hat er bisher noch nicht erhalten. 2024 belegte er allerdings Platz drei – ein deutliches Zeichen dafür, wie hoch er im internationalen Fußball inzwischen bewertet wird.
Auch hier steht der ganz große Titel noch aus. Bei der Wahl zum The Best FIFA Men's Player 2024 landete er ebenfalls auf Platz drei – inmitten der absoluten Weltstars.
Einen offiziellen Spitznamen hat er selbst nicht – zumindest ist keiner öffentlich bekannt. Er selbst nannte den brasilianischen Spieler Endrick einmal "Bobby" – als Hommage an Bobby Charlton. Dass ihm selbst jemand einen Spitznamen gibt, ist bislang nicht überliefert – sein Name spricht ohnehin für sich.