"Er hat ein paar Schimpfwörter von sich gegeben": Wirbel um Jude Bellingham! Hätte der England-Star Rot sehen müssen?

Ein Bild des Spielers von Real Madrid aus der Partie lässt jedenfalls Diskussionen darüber zu. Darauf ist Bellingham zu sehen, wie er bei einer Konversation mit Ghanas Jordan Ayew die Hand vor seinen Mund hält. Eine Geste, die bei der WM 2026 von den Schiedsrichtern mit einer Roten Karte bestraft werden soll - und einen solchen Fall gab es bekanntlich bereits.

Paraguays Miguel Almiron sah beim 1:0-Sieg im Gruppenspiel gegen die Türkei Rot, nachdem er sich beim Reden die Hand vor den Mund gehalten hatte. Der Mittelfeldspieler wurde danach für ein Spiel gesperrt, fehlt den Paraguayern damit im abschließenden Vorrundenspiel gegen Australien, in dem es für die beiden Mannschaften um Platz zwei geht.

Die FIFA hatte die neue Regelung als Reaktion auf einen Vorfall aus der Champions League zu Jahresbeginn eingeführt. Seinerzeit hatte Benfica Lissabons Gianluca Prestianni Real Madrids Vinicius Junior mit vorgehaltener Hand mutmaßlich rassistisch beleidigt. Um derlei Vorfällen vorzubeugen, legte die FIFA im Vorfeld der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada das drastische Strafmaß fest. Mit der Einschränkung, dass es sich sichtbar um eine Konfliktszene handeln muss.

Falls die Bellingham-Szene den Unparteiischen oder dem VAR auffiel, war diese Einschränkung möglicherweise der Grund dafür, dass der Engländer im Gegensatz zu Almiron nicht mit Rot bestraft wurde. Wann genau sich die Szene zutrug, ist derweil unklar - da Ayew bereits einen Kopfverband trägt, den er nach einem Zusammenprall in der 24. Minute bekam, muss es in jedem Fall danach gewesen sein.