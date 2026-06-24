Hätte Englands Mittelfeldstar Jude Bellingham im WM-Gruppenspiel gegen Ghana (0:0) am Dienstag vom Platz fliegen müssen?
"Er hat ein paar Schimpfwörter von sich gegeben": Wirbel um Jude Bellingham! Hätte der England-Star Rot sehen müssen?
Jude Bellingham hielt sich bei Gespräch mit Ghana-Star die Hand vor den Mund
Ein Bild des Spielers von Real Madrid aus der Partie lässt jedenfalls Diskussionen darüber zu. Darauf ist Bellingham zu sehen, wie er bei einer Konversation mit Ghanas Jordan Ayew die Hand vor seinen Mund hält. Eine Geste, die bei der WM 2026 von den Schiedsrichtern mit einer Roten Karte bestraft werden soll - und einen solchen Fall gab es bekanntlich bereits.
Paraguays Miguel Almiron sah beim 1:0-Sieg im Gruppenspiel gegen die Türkei Rot, nachdem er sich beim Reden die Hand vor den Mund gehalten hatte. Der Mittelfeldspieler wurde danach für ein Spiel gesperrt, fehlt den Paraguayern damit im abschließenden Vorrundenspiel gegen Australien, in dem es für die beiden Mannschaften um Platz zwei geht.
Die FIFA hatte die neue Regelung als Reaktion auf einen Vorfall aus der Champions League zu Jahresbeginn eingeführt. Seinerzeit hatte Benfica Lissabons Gianluca Prestianni Real Madrids Vinicius Junior mit vorgehaltener Hand mutmaßlich rassistisch beleidigt. Um derlei Vorfällen vorzubeugen, legte die FIFA im Vorfeld der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada das drastische Strafmaß fest. Mit der Einschränkung, dass es sich sichtbar um eine Konfliktszene handeln muss.
Falls die Bellingham-Szene den Unparteiischen oder dem VAR auffiel, war diese Einschränkung möglicherweise der Grund dafür, dass der Engländer im Gegensatz zu Almiron nicht mit Rot bestraft wurde. Wann genau sich die Szene zutrug, ist derweil unklar - da Ayew bereits einen Kopfverband trägt, den er nach einem Zusammenprall in der 24. Minute bekam, muss es in jedem Fall danach gewesen sein.
- Getty Images
Jude Bellingham erzürnte Ghanas Bank mit hartem Einsteigen
Bellingham, der bei Englands enttäuschender Nullnummer kein gutes Spiel machte, sorgte indes noch anderweitig für Wirbel. Ein heftiges Einsteigen gegen Ghanas Verteidiger Jerome Opoku kurz vor dem Halbzeitpfiff erhitzte die Gemüter der Afrikaner. Laut Sun soll Bellingham unmittelbar danach auf dem Weg in die Kabinen mit dem ghanaischen Co-Trainer John Paintsil aneinandergeraten sein.
Ghanas Chefcoach Carlos Queiroz, der sich ebenfalls einmischte, erklärte nach Spielschluss: "Ich wollte ihm (Bellingham, d. Red.) eigentlich sagen, dass er sich bei diesem Tackling etwas hätte zurückhalten sollen. Das hätte eine Gelbe Karte geben können, denn er ist mit dem Fuß gegen unseren Spieler gegangen." Der Portugiese weiter: "Er hat heftig reagiert und ein paar Schimpfwörter von sich gegeben, und so hat es angefangen."
Bellingham selbst gab sich hinterher zumindest ob seines Fouls an Opoku reumütig: "Das war ein dummes Tackling von mir, um ehrlich zu sein. Ihre Bank ist dann aufgesprungen und hat eine Gelbe Karte für mich gefordert." Die Scharmützel danach seien schlichtweg "in der Hitze des Gefechts entstanden", betonte der ehemalige BVB-Star, böses Blut gebe es nicht.
WM 2026: England und Bellingham peilen Gruppensieg an
Bellingham war von England-Trainer Thomas Tuchel in der 74. Minute vom Platz genommen worden. Wie das gesamte Team der Three Lions konnte auch der 22-Jährige nicht an den überzeugenden Auftritt beim 4:2-Auftaktsieg gegen Kroatien anknüpfen, dennoch wurde Bellingham überraschenderweise zum Man of the Match gekürt: "Das habe ich nicht verdient, um ehrlich zu sein", gab der 50-malige Nationalspieler selbst zu.
Im abschließenden Vorrundenspiel gegen Panama am Samstag wollen Bellingham und Co. mit einem Sieg Platz eins in Gruppe L verteidigen. Sollte das gelingen, würde England in seinem Sechzehntelfinale nächsten Mittwoch auf einen der acht besten Gruppendritten treffen.
Mindestens zu jenen will derweil Ghana zählen, das nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen Panama und dem achtbaren Remis gegen Gruppenfavorit England bei vier Punkten steht. Zum Abschluss der Gruppenphase gegen Kroatien würde ein Unentschieden reichen, um als Zweiter sicher in die K.o.-Phase einzuziehen. Auch bei einer Niederlage hätten die Ghanaer aber sehr gute Chancen, als Gruppendritter weiterzukommen.
- AFP
Mit Jude Bellingham: Englands Kader bei der WM 2026
- Tor: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
- Abwehr: Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Tino Livramento (Newcastle), Reece James (Chelsea), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham)
- Mittelfeld: Jude Bellingham (Real Madrid), Kobbie Mainoo (Manchester United), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
- Angriff: Harry Kane (FC Bayern), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona/Manchester United), Anthony Gordon (Newcastle)