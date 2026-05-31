"Er hat diese Momente schon von beiden Seiten erlebt": Arsenal-Kapitän Martin Ödegaard schwärmt von Mitgefühl eines PSG-Stars

Nachdem Arsenals Innenverteidiger Gabriel am Samstagabend in Budapest den entscheidenden Elfmeter verschossen hatte und Marquinhos' Teamkollegen sich sofort in den Jubel über den erneuten Champions-League-Triumph stürzten, hielt der Brasilianer noch kurz inne.

Im süßen Gefühl der erfolgreichen Titelverteidigung dachte Marquinhos zuerst an Gabriel. Der 28-Jährige war nach seinem tragischen Fehlschuss selbstredend am Boden zerstört und sein Kumpel aus der brasilianischen Nationalmannschaft kam noch vor Gabriels Vereinskollegen zu dem Abwehrmann, um ihn zu trösten.

Sekundenlang nahm Marquinhos Gabriel in den Arm, redete aufmunternd auf ihn ein und man konnte spüren, wie sehr er mit seinem Landsmann fühlt. Erst, als einige Arsenal-Spieler dazu kamen, um sich um ihren Mitspieler zu kümmern, machte sich Marquinhos auf, um das so dramatisch gewonnene Endspiel der Königsklasse zu feiern.