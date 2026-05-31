Fernab des ekstatischen Jubels von Paris Saint-Germain hat PSG-Kapitän Marquinhos für die wohl ergreifendste Szene des Champions-League-Finals gesorgt.
"Er hat diese Momente schon von beiden Seiten erlebt": Arsenal-Kapitän Martin Ödegaard schwärmt von Mitgefühl eines PSG-Stars
PSG vs. Arsenal: Marquinhos baut Gabriel nach Elfmeterfehlschuss auf
Nachdem Arsenals Innenverteidiger Gabriel am Samstagabend in Budapest den entscheidenden Elfmeter verschossen hatte und Marquinhos' Teamkollegen sich sofort in den Jubel über den erneuten Champions-League-Triumph stürzten, hielt der Brasilianer noch kurz inne.
Im süßen Gefühl der erfolgreichen Titelverteidigung dachte Marquinhos zuerst an Gabriel. Der 28-Jährige war nach seinem tragischen Fehlschuss selbstredend am Boden zerstört und sein Kumpel aus der brasilianischen Nationalmannschaft kam noch vor Gabriels Vereinskollegen zu dem Abwehrmann, um ihn zu trösten.
Sekundenlang nahm Marquinhos Gabriel in den Arm, redete aufmunternd auf ihn ein und man konnte spüren, wie sehr er mit seinem Landsmann fühlt. Erst, als einige Arsenal-Spieler dazu kamen, um sich um ihren Mitspieler zu kümmern, machte sich Marquinhos auf, um das so dramatisch gewonnene Endspiel der Königsklasse zu feiern.
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"Großer Respekt an ihn": Ödegaard weiß Marquinhos-Geste zu schätzen
"Er ist ein echter Gentleman. Er ist wahrscheinlich der erfahrenste Spieler auf dem Platz und hat diese Momente schon von beiden Seiten erlebt. Großer Respekt an ihn für die Geste und dafür, was für ein Mensch und Spieler er ist", bekam Marquinhos von seinem Pendant, Arsenals Kapitän Martin Ödegaard, hinterher ein großes Lob.
Möglicherweise gab Marquinhos Gabriel in der emotionalen Szene auch mit auf den Weg, dass er sich trotz der Tragik dieses Abends schnell wieder berappeln muss, da diesen Sommer bekanntlich noch eine große Aufgabe wartet. Schließlich bilden Marquinhos und Gabriel bei der am 11. Juni beginnenden WM in den USA, Mexiko und Kanada aller Voraussicht nach Brasiliens Duo in der Innenverteidigung. Allzu gerne würde die von Carlo Ancelotti trainierte Selecao ihren Landsleuten den sechsten WM-Titel schenken, zu den absoluten Topfavoriten zählen die Brasilianer allerdings nicht.
Zum Auftakt ihrer Vorrundengruppe treffen Marquinhos, Gabriel und Co. am 12. Juni auf Marokko, weitere Gruppengegner sind Schottland und Haiti.
Champions-League-Finale: PSG bezwingt Arsenal im Elfmeterschießen
Für Gabriels Arsenal hatte das Champions-League-Finale am Samstag hervorragend begonnen. Kai Havertz brachte die Engländer schon in der 6. Minute in Führung und schrieb mit seinem Tor Champions-League-Geschichte, da der DFB-Star der erste Deutsche ist, der seit der Einführung des Wettbewerbs unter dem heutigen Namen 1992 in zwei CL-Endspielen getroffen hat. 2021 hatte Havertz für den FC Chelsea das 1:0-Siegtor gegen Manchester City erzielt.
Diesmal blieb Havertz' Treffer allerdings nicht der einzige des Abends. Ousmane Dembele konnte in der 65. Minute per Elfmeter den verdienten Ausgleich für PSG besorgen und da es sowohl nach 90 als auch nach 120 Minuten 1:1 stand, musste letztlich das Elfmeterschießen über Wohl und Wehe entscheiden.
Arsenals Eberechi Eze leistete sich dabei den ersten Fehlschuss, doch nachdem direkt danach PSG-Linksverteidiger Nuno Mendes ebenfalls scheiterte und Declan Rice verwandelte, herrschte nach jeweils drei Elfmetern wieder Gleichstand. Gabriel war schließlich der letzte der jeweils fünf ersten Schützen beider Teams und musste treffen, um Arsenals Chance auf den ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte aufrechtzuerhalten. Der brasilianische Nationalspieler setzte seinen Versuch jedoch über das Tor und so krönte sich wie schon im Vorjahr erneut Paris zu Europas Champion.
- AFP
Mit Marquinhos und Gabriel: Brasiliens Gruppenspiele bei der WM 2026
Anstoß (deutsche Zeit)
Spiel
Samstag, 13. Juni, 0 Uhr
Brasilien vs. Marokko
Samstag, 20. Juni, 2.30 Uhr
Brasilien vs. Haiti
Mittwoch, 24. Juni, 0 Uhr
Brasilien vs. Schottland