Kai Havertz hat mit seinem frühen Tor für den FC Arsenal im Finale gegen Paris Saint-Germain Champions-League-Geschichte geschrieben.
"Er hat diese Gabe, wichtige Tore zu machen": Kai Havertz schreibt gegen PSG Geschichte in der Champions League
Durch seinen sehenswerten Treffer ist der DFB-Stürmer nun der erste deutsche in der Historie der modernen Königsklasse, der in zwei Endspielen netzte. 2021 hatte er bereits für den FC Chelsea in Porto das Siegtor gegen Manchester City (1:0) markierte.
Franz "Bulle" Roth und Gerd Müller schafften dies einst auch für den FC Bayern im Kampf um den Henkelpott, allerdings hieß der Wettbewerb damals noch Europapokal der Landesmeister und wurde nur in K.o.-Runden ausgespielt.
Außerdem ist Havertz erst der dritte Spieler, der für unterschiedliche Vereine in CL-Finals erfolgreich war. Dieses Kunstück schafften zuvor nur Cristiano Ronaldo (für Manchester United und Real Madrid) und Mario Mandzukic (für Bayern München und Juventus)."Als Kind hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich im Finale ein Tor schießen und das Spiel gewinnen würde. Darauf werde ich immer stolz sein. Ich versuche einfach, dieses Gefühl mitzunehmen, und hoffe, dass es noch einmal passieren wird", hatte Havertz im Vorfeld dem Guardian gesagt.
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Thierry Henry schwärmt von Kai Havertz
Im Duell mit Titelverteidiger PSG sorgte Havertz am Samstagabend bereits in der sechsten Minute für seinen historischen Treffer. Nach einem Zuspiel Piero Hincapies marschierte er über die linke Seite, wurde von Gegenspieler Willian Pacho auch im Sechzehner nicht entscheidend attackiert und jagte das Leder aus spitzem Winkel unter die Latte. Paris-Keeper Matvey Safonov war chancenlos. Für Arsenal, das durchaus als Außenseiter in das Duell mit Bayern-Bezwinger Paris gegangen war, bedeutete dies einen Start nach Maß.
Kurz vor dem Spiel hatte Arsenal-Legende Thierry Henry von Havertz geschwärmt und passenderweise in der Bild gesagt: "Er hat diese Gabe, wichtige Tore zu machen." Weiter lobte der ehemalige Kapitän der Gunners: "Er macht ständig Druck, versteht das Spiel durch seinen hohen Fußball-IQ sehr gut. Er setzt sein Gehirn ein. Dadurch kann er auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden. Hoffentlich kann Havertz jetzt einmal verletzungsfrei bleiben."
Hinter Havertz liegt eine schwierige Saison, in welcher er mehrfach von Verletzungsproblemen ausgebremst wurde. Allerdings kam er zum Ende der Spielzeit immer besser in Fahrt und markierte mehrere wichtige Tore auf dem Weg zum Meistertitel in der Premier League und ins Finale der Königsklasse.
In 25 Pflichtspielen gelangen ihm acht Tore, dazu lieferte er noch fünf Assists für die Londoner.
Kai Havertz reist mit Deutschland zur WM
Auch im Lager der deutschen Nationalmannschaft dürfte man Havertz' Erfolgserlebnis zufrieden registriert haben. Eben wegen der Teilnahme am CL-Finale fehlt der ehemalige Leverkusener in Herzogenaurach beim Trainingslager für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Auch das vorletzte Testspiel am Sonntagabend gegen Finnland wird Havertz noch verpassen.
Bundestrainer Julian Nagelsmann hat dennoch bereits erklärt, dass Havertz als Stürmer in seiner 4-2-3-1-Position gesetzt ist.