"Er hat diese Gabe, wichtige Tore zu machen": Kai Havertz schreibt gegen PSG Geschichte in der Champions League

Durch seinen sehenswerten Treffer ist der DFB-Stürmer nun der erste deutsche in der Historie der modernen Königsklasse, der in zwei Endspielen netzte. 2021 hatte er bereits für den FC Chelsea in Porto das Siegtor gegen Manchester City (1:0) markierte.

Franz "Bulle" Roth und Gerd Müller schafften dies einst auch für den FC Bayern im Kampf um den Henkelpott, allerdings hieß der Wettbewerb damals noch Europapokal der Landesmeister und wurde nur in K.o.-Runden ausgespielt.

Außerdem ist Havertz erst der dritte Spieler, der für unterschiedliche Vereine in CL-Finals erfolgreich war. Dieses Kunstück schafften zuvor nur Cristiano Ronaldo (für Manchester United und Real Madrid) und Mario Mandzukic (für Bayern München und Juventus).

"Als Kind hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich im Finale ein Tor schießen und das Spiel gewinnen würde. Darauf werde ich immer stolz sein. Ich versuche einfach, dieses Gefühl mitzunehmen, und hoffe, dass es noch einmal passieren wird", hatte Havertz im Vorfeld dem Guardian gesagt.