Arsenal-Legende Thierry Henry schwärmt von den Qualitäten des deutschen Nationalspielers Kai Havertz.
"Er hat diese Gabe, wichtige Tore zu machen": Auf wen Arsenal-Legende Thierry Henry für das Champions-League-Finale setzt
Kai Havertz machte Chelsea 2021 zum Champions-League-Sieger
"Er hat diese Gabe, wichtige Tore zu machen", sagte Henry der Sport Bild mit Blick auf das Champions-League-Finale zwischen dem FC Arsenal und Paris Saint-Germain am Samstagabend über Havertz.
Henry spielte damit unter anderem auf das bisher wichtigste Tor in der Karriere des DFB-Stars an. Im Champions-League-Finale 2021 war Havertz, damals noch in Diensten des FC Chelsea, der 1:0-Siegtreffer für die Blues im Duell mit Manchester City gelungen. Gut ein halbes Jahr später machte Havertz Chelsea dann auch zum Klub-Weltmeister, als er im Finale gegen Palmeiras kurz vor dem Ende der Verlängerung per Elfmeter das Tor zum 2:1-Endstand besorgte.
Auch für Arsenal, das ihn 2023 für 75 Millionen Euro Ablöse vom Londoner Stadtrivalen verpflichtete, hat Havertz bereits ganz wichtige Tore erzielt. Beispielsweise das späte 1:0 im Viertelfinalhinspiel der Champions League bei Sporting Lissabon Anfang April, das letztlich das Weiterkommen sicherte (Rückspiel endete 0:0). Oder erst kürzlich, als Havertz am vorletzten Premier-League-Spieltag beim hart erkämpften 1:0 über den FC Burnley den goldenen Treffer markierte. Da Manchester City tags darauf patzte, war es letztlich das Tor, das für Arsenal den ersten englischen Meistertitel nach 22 Jahren Durststrecke sicher stellte.
Für das DFB-Team, mit dem er im Sommer die WM spielt und dabei einen Stammplatz unter Bundestrainer Julian Nagelsmann sicher haben dürfte, hat Havertz bei der Heim-EM 2024 einen ganz wichtigen Treffer erzielt, als er beim 2:0-Sieg über Dänemark im Achtelfinale per Elfmeter zur Führung einnetzte und damit den Bann brach.
- AFP
Thierry Henry erklärt, welche Qualitäten von Kai Havertz dem FC Arsenal lange fehlten
"Trainer Mikel Arteta sagte es selbst: Sie haben Kai vermisst, weil er beim Umschalten hilft, stark im Pressing ist", erklärte Henry, welche Qualitäten von Havertz den Londonern während dessen langer Verletzungszeit schmerzlich fehlten. Der 26-Jährige hatte zwischen Februar 2025 und Januar 2026 verletzungsbedingt nur sehr wenige Spiele absolvieren können, nach einem neuerlichen kurzen Rückschlag kämpft sich Havertz seit Anfang März allmählich wieder zurück zu seiner Topform.
"Er macht ständig Druck, versteht das Spiel durch seinen hohen Fußball-IQ sehr gut. Er setzt sein Gehirn ein. Dadurch kann er auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden", betonte Henry den hohen Wert des Deutschen für Arsenals Spiel. "Hoffentlich kann Havertz jetzt einmal verletzungsfrei bleiben."
Auch für das Endspiel der Königsklasse gegen PSG - das dieses Jahr schon um 18 Uhr angepfiffen wird - ruhen Henrys Hoffnungen unter anderem auf Havertz. Die Partie in seiner Rolle als TV-Experte für den US-Sender CBS zu begleiten werde "schrecklich für mich, weil ich ein Fan bin und wir den Titel noch nie gewonnen haben", gab der ehemalige Weltklassestürmer zu, der zwischen 1999 und 2007 sowie bei einer kurzen Rückkehr 2012 in 377 Einsätzen insgesamt 228 Tore für Arsenal erzielt hatte.
2006 stand Thierry Henry mit Arsenal kurz vor dem CL-Triumph
"Ich hoffe natürlich, dass sie gewinnen. Die Mannschaft hat die Chance, als die Unvergesslichen in die Geschichte einzugehen, weil wir bei Arsenal diesen Titel noch nie gewonnen haben", blickte Henry voraus. Als die Gunners schon einmal ganz nahe dran waren, erstmals den Henkelpott zu holen, war der 48-jährige Franzose mittendrin.
Unter anderem dank Henrys Toren war Arsenal in der Saison 2005/06 ins Champions-League-Finale gestürmt, traf seinerzeit in Paris auf den FC Barcelona. Obwohl nach einer Roten Karte für den ehemaligen deutschen Nationalkeeper Jens Lehmann (18. Minute) früh in Unterzahl, waren die Engländer nach 37 Minuten in Führung gegangen. Abwehrkante Sol Campbell hatte nach einem von Henry getretenen Freistoß per Kopf getroffen.
Der Traum vom Gewinn der Champions League erfüllte sich für Henry und Co. jedoch nicht, da Barca die Partie in der Schlussviertelstunde durch Tore von Samuel Eto'o und Juliano Belletti noch drehte und 2:1 gewann.
- Getty Images
Kai Havertz: Seine Zahlen in dieser Saison
Spiele
23
Tore
6
Assists
5