"Er hat diese Gabe, wichtige Tore zu machen": Auf wen Arsenal-Legende Thierry Henry für das Champions-League-Finale setzt

"Er hat diese Gabe, wichtige Tore zu machen", sagte Henry der Sport Bild mit Blick auf das Champions-League-Finale zwischen dem FC Arsenal und Paris Saint-Germain am Samstagabend über Havertz.

Henry spielte damit unter anderem auf das bisher wichtigste Tor in der Karriere des DFB-Stars an. Im Champions-League-Finale 2021 war Havertz, damals noch in Diensten des FC Chelsea, der 1:0-Siegtreffer für die Blues im Duell mit Manchester City gelungen. Gut ein halbes Jahr später machte Havertz Chelsea dann auch zum Klub-Weltmeister, als er im Finale gegen Palmeiras kurz vor dem Ende der Verlängerung per Elfmeter das Tor zum 2:1-Endstand besorgte.

Auch für Arsenal, das ihn 2023 für 75 Millionen Euro Ablöse vom Londoner Stadtrivalen verpflichtete, hat Havertz bereits ganz wichtige Tore erzielt. Beispielsweise das späte 1:0 im Viertelfinalhinspiel der Champions League bei Sporting Lissabon Anfang April, das letztlich das Weiterkommen sicherte (Rückspiel endete 0:0). Oder erst kürzlich, als Havertz am vorletzten Premier-League-Spieltag beim hart erkämpften 1:0 über den FC Burnley den goldenen Treffer markierte. Da Manchester City tags darauf patzte, war es letztlich das Tor, das für Arsenal den ersten englischen Meistertitel nach 22 Jahren Durststrecke sicher stellte.

Für das DFB-Team, mit dem er im Sommer die WM spielt und dabei einen Stammplatz unter Bundestrainer Julian Nagelsmann sicher haben dürfte, hat Havertz bei der Heim-EM 2024 einen ganz wichtigen Treffer erzielt, als er beim 2:0-Sieg über Dänemark im Achtelfinale per Elfmeter zur Führung einnetzte und damit den Bann brach.