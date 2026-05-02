"Er hat die Qualitäten, auch ohne ein Bundesligaspiel bei der WM dabei zu sein": Niko Kovac denkt über besondere Maßnahme bei BVB-Star nach

"Felix ist auf dem Weg der Besserung. Er ist im Plan. Er gibt immer 100 Prozent. Natürlich ist die WM sein Ziel", sagte Kovac bei einer Medienrunde über den deutschen Nationalspieler, der unbedingt rechtzeitig zur Weltmeisterschaft im Sommer wieder fit sein will.

Nmecha hatte sich Ende März einen Außenbandriss im Knie zugezogen, verpasste daher die beiden jüngsten Testspiele des DFB-Teams gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1). Dem BVB fehlt der 25-Jährige seither schmerzlich.

Das Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag kommt für Nmecha definitiv noch zu früh, auch fünf Tage später gegen Eintracht Frankfurt ist ein Einsatz eher unwahrscheinlich. Bliebe noch die Auswärtspartie bei Werder Bremen am letzten Spieltag für ein mögliches Nmecha-Comeback vor Saisonende.