Laut Trainer Niko Kovac könnte es durchaus sein, dass Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Felix Nmecha in den drei verblieben Spielen dieser Bundesliga-Saison gar nicht mehr zum Einsatz kommt.
"Er hat die Qualitäten, auch ohne ein Bundesligaspiel bei der WM dabei zu sein": Niko Kovac denkt über besondere Maßnahme bei BVB-Star nach
BVB: Nmecha erlitt einen Außenbandriss im Knie
"Felix ist auf dem Weg der Besserung. Er ist im Plan. Er gibt immer 100 Prozent. Natürlich ist die WM sein Ziel", sagte Kovac bei einer Medienrunde über den deutschen Nationalspieler, der unbedingt rechtzeitig zur Weltmeisterschaft im Sommer wieder fit sein will.
Nmecha hatte sich Ende März einen Außenbandriss im Knie zugezogen, verpasste daher die beiden jüngsten Testspiele des DFB-Teams gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1). Dem BVB fehlt der 25-Jährige seither schmerzlich.
Das Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag kommt für Nmecha definitiv noch zu früh, auch fünf Tage später gegen Eintracht Frankfurt ist ein Einsatz eher unwahrscheinlich. Bliebe noch die Auswärtspartie bei Werder Bremen am letzten Spieltag für ein mögliches Nmecha-Comeback vor Saisonende.
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Kovac denkt über besondere Nmecha-Maßnahme nach
"Wir wollen es schaffen, Position zwei zu verteidigen. Wenn wir es ohne Felix schaffen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich ihn vielleicht auch gar nicht bringe", meinte Kovac. Ob Bundestrainer Julian Nagelsmann Nmecha auch ohne weiteren Einsatz mit zur WM nehmen sollte? "Er hat die Qualitäten, auch ohne ein Bundesligaspiel bei der WM dabei zu sein", stellte Kovac klar.
Die erneute Qualifikation für die Champions League hat der BVB bereits sicher. Platz zwei soll es nun bis zum Ende bleiben, drei Spieltage vor Schluss hat man fünf Punkte Vorsprung auf den Drittplatzierten RB Leipzig.