"Er hat die Hände vors Gesicht geschlagen!" Heftige Kritik von Jonas Hofmann nach emotionaler Interviewfrage an Kanada-Star

Eustaquio war nach seinem entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit für Kanada in einem Interview zunächst nach der Bedeutung des Sieges gefragt worden. Nach einer weiteren Standardfrage wurde der Profi des Los Angeles FC plötzlich auf seine beiden verstorbenen Eltern angesprochen.

"Sie haben vor ein paar Jahren beide Elternteile verloren. Sie haben eine junge Tochter. Wie werden sie sich daran erinnern? Wie werden sie sich an ihre Familie erinnern?", fragte der Interviewer.

Der 29-jährige Eustaquio stockte daraufhin, schaute sichtlich bewegt zu Boden und sagte dann mit feuchten Augen: "Alles, was ich tue mache ich für meine Familie – für meine Eltern, für meine Freundin, für meine Tochter. Für meine Freunde zu Hause. Für alle."