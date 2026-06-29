Ein Interview mit Kanadas Matchwinner Stephen Eustaquio hat nach dem 1:0 gegen Südafrika im WM-Sechzehntelfinale für Aufsehen gesorgt. Bundesliga-Profi Jonas Hofmann kritisierte in seiner Rolle als MagentaTV-Experte eine sensible Frage an den Siegtorschützen und monierte das fehlende Fingerspitzengefühl des Reporters nach dem Last-Minute-Achtelfinaleinzug der Kanadier.
"Er hat die Hände vors Gesicht geschlagen!" Heftige Kritik von Jonas Hofmann nach emotionaler Interviewfrage an Kanada-Star
Eustaquio war nach seinem entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit für Kanada in einem Interview zunächst nach der Bedeutung des Sieges gefragt worden. Nach einer weiteren Standardfrage wurde der Profi des Los Angeles FC plötzlich auf seine beiden verstorbenen Eltern angesprochen.
"Sie haben vor ein paar Jahren beide Elternteile verloren. Sie haben eine junge Tochter. Wie werden sie sich daran erinnern? Wie werden sie sich an ihre Familie erinnern?", fragte der Interviewer.
Der 29-jährige Eustaquio stockte daraufhin, schaute sichtlich bewegt zu Boden und sagte dann mit feuchten Augen: "Alles, was ich tue mache ich für meine Familie – für meine Eltern, für meine Freundin, für meine Tochter. Für meine Freunde zu Hause. Für alle."
- AFP
Beide Eltern von Eustaquio sind bereits verstorben
Kurz darauf nahm Hofmann im TV-Studio Bezug auf die Szene und die Reaktion des kanadischen Vizekapitäns: "Er hat sich kurz gesammelt, die Hände vors Gesicht geschlagen. Ich finde, das war eine unangebrachte Frage zu diesem Zeitpunkt."
Der Hintergrund: Eustaquios Mutter war 2023 an den Folgen eines Hirntumors verstorben, ein Jahr später erlag sein Vater einem Herzinfarkt. Die emotionale Vorgeschichte des Mittelfeldakteurs, der in Ontario geboren wurde, im Alter von elf Jahren mit seinen Eltern nach Portugal zog und nach Einsätzen für beide U-Auswahlen seit 2019 für sein Geburtsland aufläuft, bewegte nach dem Abpfiff auch die sportliche Führung.
Eustaquio ist Vizekapitän von Kanada
Kanadas Nationaltrainer Jesse Marsch ließ die Geschichte seines Führungsspielers nicht kalt. "Es gibt keinen, der es mehr verdient hätte in dieser unglaublichen Gemeinschaft. Er ist ein sehr zuverlässiger Mensch, er weiß, worauf es bei uns ankommt", sagte Marsch sichtlich berührt und schob hinterher: "Ich denke, seine Eltern haben heute aus dem Himmel zugesehen."
Eustaquio blickte trotz der emotionalen Achterbahnfahrt der Gefühle bescheiden auf seinen entscheidenden Treffer zurück. "Ich denke, es war ein großartiges Tor", sagte er. "Aber als ich geschossen habe, hatte ich das Gefühl, dass alle mit mir geschossen haben. Sie haben dem Ball ein bisschen zusätzliche Kraft mitgegeben - und er landete im Netz. Deshalb bin ich einfach überglücklich."