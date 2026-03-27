"Er hat das Recht, diese Entscheidung in Ruhe zu treffen": Argentiniens Nationaltrainer sorgt mit WM-Aussagen über Lionel Messi für Aufsehen

Als Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni diesbezüglich auf einer Pressekonferenz befragt wurde, konnte er keine klare Antwort geben: "Das ist eher eine Frage an ihn."

Der 47-Jährige bekräftigte jedoch, alles zu tun, "damit er dabei ist. Ich glaube, im Sinne des Fußballs muss er dabei sein. Entscheiden kann das nicht ich. Es liegt an ihm, an seiner Einstellung, seinem körperlichen Zustand."

Scaloni weiter: "Es ist schwierig, weil es nicht nur die Argentinier sind, die ihn sehen wollen – jeder will ihn sehen. Er hat sich das Recht verdient, diese Entscheidung in Ruhe zu treffen. Wir haben keine Eile. Wir wissen, dass egal, wie er sich entscheidet, es das Beste für das Team und für ihn sein wird."



