Argentinien geht bei der bevorstehenden WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) als Titelverteidiger an den Start. Unklar ist dabei scheinbar noch, ob Superstar Lionel Messi überhaupt für die Albiceleste am Turnier teilnehmen wird.
"Er hat das Recht, diese Entscheidung in Ruhe zu treffen": Argentiniens Nationaltrainer sorgt mit WM-Aussagen über Lionel Messi für Aufsehen
Als Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni diesbezüglich auf einer Pressekonferenz befragt wurde, konnte er keine klare Antwort geben: "Das ist eher eine Frage an ihn."
Der 47-Jährige bekräftigte jedoch, alles zu tun, "damit er dabei ist. Ich glaube, im Sinne des Fußballs muss er dabei sein. Entscheiden kann das nicht ich. Es liegt an ihm, an seiner Einstellung, seinem körperlichen Zustand."
Scaloni weiter: "Es ist schwierig, weil es nicht nur die Argentinier sind, die ihn sehen wollen – jeder will ihn sehen. Er hat sich das Recht verdient, diese Entscheidung in Ruhe zu treffen. Wir haben keine Eile. Wir wissen, dass egal, wie er sich entscheidet, es das Beste für das Team und für ihn sein wird."
Argentinien trifft bei der WM auf Österreich und Algerien
Messi ist mit 196 Länderspielen und 115 Toren sowohl Rekordnationalspieler als auch Rekordtorschütze Argentiniens. Bei der WM in Katar feierte der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner 2022 mit dem Turniersieg seinen bislang größten Erfolg mit der Nationalmannschaft, nachdem er 2014 im Finale noch gegen Deutschland gescheitert war.
Im Juni wollen die Südamerikaner nun den Titel verteidigen. In der Gruppe J trifft man auf Österreich, Jordanien und Algerien.
Vorher bestreitet Argentinien allerdings noch zwei Testspiele gegen Mauretanien (28. März) und Sambia (1. April) - aller Voraussicht nach auch mit Messi. "Er will in beiden Spielen spielen, aber wir werden sehen, ob er von Beginn an dabei sein wird", verriet Scaloni.
Lionel Messi: Statistiken mit der argentinischen Nationalmannschaft
- Spiele: 196
- Tore: 115
- Vorlagen: 64
Häufig gestellte Fragen
Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.
Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.
Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.
Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.
Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.
Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.
Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.
Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.
Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.
Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.
Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.
Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.
Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.
Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund 930 Millionen Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.
Aktuell steht er bei 45 Mannschaftstiteln – das ist Rekord. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.
Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.
Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.
Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".