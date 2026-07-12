Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat ein schonungslos klares Urteil zu Manuel Neuers Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft für die WM 2026 gefällt.
"Er hätte sich diese WM sparen können": Lothar Matthäus fällt vernichtendes Urteil über Manuel Neuer
In seiner Kolumne für Bild holte Matthäus dabei zunächst etwas aus und blickte auf die Endphase seiner eigenen Karriere zurück. Obwohl er im März 2000 den FC Bayern verlassen hatte und zu New York MetroStars in die MLS gewechselt war, deren Niveau seinerzeit noch nicht mit dem von heutzutage zu vergleichen war, nahm er die EM im Sommer 2000 noch mit - im hohen Fußballeralter von 39 Jahren.
Der damalige Bundestrainer Erich Ribbeck habe ihm gesagt, "dass er mich braucht", schreibt Matthäus und wird schnell deutlich: "Rückblickend hätte ich mir die EM-Teilnahme sparen sollen." In einer insgesamt völlig enttäuschenden deutschen Mannschaft enttäuschte auch Matthäus, nach nur einem Punkt aus drei Gruppenspielen war bereits nach der Vorrunde Schluss.
- Getty Images Sport
Lothar Matthäus über Neuer-Comeback: "Es ist nicht gutgegangen"
"Manuel Neuer hätte sich diese WM ebenfalls sparen können", schlug Matthäus die Brücke zum 40-jährigen Torhüter des FC Bayern, der unter großem Wirbel extra für die Weltmeisterschaft in Nordamerika ins DFB-Team zurückgekehrt war und damit Oliver Baumann, in der WM-Qualifikation die Nummer eins, wieder auf die Bank verdrängte.
"Letztendlich war es viel Wind um nichts. Ja, er hat einen Elfmeter gegen Paraguay (beim Aus nach Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale, d. Red.) gehalten, und wenn es gut gegangen wäre, wäre er ein Held gewesen. Aber es ist nicht gutgegangen", so Matthäus. Der WM-Titel von 2014 werde zwar immer ein glänzendes Licht auf Neuers Karriere werfen - und auch, "dass er das Torwartspiel neu erfunden hat. Stilbildend, wie er als 11. Feldspieler agierte, als eine Art Libero. Und wie schnell er im Spielaufbau war. Das gab es vor ihm so nicht, auch deshalb ist er fünfmal Welttorhüter geworden. Er ist eine Legende", lobte Matthäus.
Manuel Neuer nach der WM endgültig aus der Nationalmannschaft zurückgetreten
Allerdings habe Neuers Laufbahn nach drei verkorksten WM-Teilnahmen in Folge nun "eine kleine Delle: Nach Platz 3 (2010, d. Red.) und Platz 1 (2014, d. Red.) folgten drei schlechte Weltmeisterschaften hintereinander. Auch das bleibt in den Köpfen hängen", betonte Matthäus.
Ebenso wie Matthäus nach der EM 2000 beendet nun auch Neuer seine Nationalmannschaftskarriere endgültig, das bittere Aus gegen Paraguay war sein 128. und letztes Länderspiel. Bei den Bayern hängt er allerdings noch ein Jahr dran, Mitte Mai hatte Neuer seinen Vertrag bis Sommer 2027 verlängert.
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Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".