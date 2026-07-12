In seiner Kolumne für Bild holte Matthäus dabei zunächst etwas aus und blickte auf die Endphase seiner eigenen Karriere zurück. Obwohl er im März 2000 den FC Bayern verlassen hatte und zu New York MetroStars in die MLS gewechselt war, deren Niveau seinerzeit noch nicht mit dem von heutzutage zu vergleichen war, nahm er die EM im Sommer 2000 noch mit - im hohen Fußballeralter von 39 Jahren.

Der damalige Bundestrainer Erich Ribbeck habe ihm gesagt, "dass er mich braucht", schreibt Matthäus und wird schnell deutlich: "Rückblickend hätte ich mir die EM-Teilnahme sparen sollen." In einer insgesamt völlig enttäuschenden deutschen Mannschaft enttäuschte auch Matthäus, nach nur einem Punkt aus drei Gruppenspielen war bereits nach der Vorrunde Schluss.