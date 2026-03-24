Der Umgang bei Real Madrid mit der Verletzung von Kylian Mbappe hätte offenbar drastische Folgen haben können. Nun kamen brisante Vorwürfe ans Tageslicht und der Superstar selbst äußerte sich ebenfalls zu seiner Leidenszeit.
"Er hätte sich das Knie ruinieren können": Falsche Diagnose von Real Madrids Ärzten bei Kylian Mbappe?
Mbappe? "Für Real ist es eine absolute Schande"
Laut eines Berichts des französischen TV-Senders RMC Sport ist der Stürmer Leidtragender einer Fehldiagnose geworden, die ihm sogar die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer hätte kosten können.
Mbappe hatte sich wegen anhaltender Schmerzen allerdings eine Zweitmeinung in seinem früheren Wohnort Paris eingeholt, woraufhin er gemeinsam mit einem Kniespezialisten einen anderen Ansatz für seine Genesung gewählt habe. Inzwischen stand der frühere PSG-Profi sogar schon wieder auf dem Platz.
Die falsche Einschätzung in Madrid habe Mbappe zudem "wütend" gemacht. Die Fehldiagnose sei auch ein entscheidender Punkt für die Entlassung des medizinischen Personals Anfang des Jahres gewesen. In Folge dessen wurde nach seiner Entlassung Ende 2023 erneut Dr. Niko Mihic als Leiter eingestellt, nachdem das Team erst im vergangenen Sommer neu aufgestellt worden war. Personalwechsel in Reals Medizin-Abteilung sind bei weitem keine Seltenheit, sobald die Verantwortlichen über zu viele Verletzungen klagen. Neben Mbappe fehlten in den vergangenen Wochen unter anderem auch Jude Bellingham oder Alvaro Carreras.
Dahingehend wählte RMC-Reporter Daniel Riolo in der Sendung "L'After Foot" drastische Worte. "Für Real ist es eine absolute Schande, was da passiert ist. (...) Dieser Diagnosefehler hätte viel schwerwiegender ausfallen können, denn Mbappe hat lange gebraucht, um zu erfahren, was ihm fehlte. Er war anderweitig aktiv, hat sogar einige Spiele bestritten, ohne genau zu wissen, was mit ihm los war. Er hätte sich das Knie ruinieren können." Ein spezielles Muskelaufbau-Programm, das er mit besagtem Pariser Kniespezialisten ausgetüftelt habe, hätte letztlich die Wende gebracht.
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Mbappe spricht Klartext: "So ist das Leben eines Spitzensportler"
Mbappe bestritt dem Vernehmen nach tatsächlich zahlreiche Spiele unter Schmerzen, nachdem er sich bereits im Dezember am Knie verletzt hatte. Die Madrilenen sprachen indes von einer Blessur, die es von Spiel zu Spiel zu behandeln gelte und mit einer zeitnahen Genesung zu rechnen sei. Anfang Januar (zwei Spiele) und Anfang März (drei) fehlte der Torjäger jedoch im Kader der Königlichen. Nach der zweiten Zwangspause war sogar zwischenzeitlich über eine Kreuzbandverletzung in den Gazetten spekuliert worden, ehe Mbappe nach seinem Besuch in Paris im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League Manchester City auf den Platz zurückkehrte.
Am Montag bezog Mbappe Stellung zu seiner Verletzung. "Mein Knie ist in Ordnung. Es wird besser. Es läuft ziemlich gut und ich weiß, dass es viele Spekulationen darüber gab und falsche Dinge gesagt wurden", sagte er und ergänzte vielsagend: "So ist das Leben eines Spitzensportlers. Wir sind daran gewöhnt, dass Leute Dinge sagen, ohne sie zu überprüfen und ohne jegliche Grundlage."
Mbappe traf trotz Schmerzen wie am Fließband
Schmerzen spüre er zudem nicht mehr, erklärte Mbappe und widersprach somit auch unter anderem Riolo bei "L'After Foot". Er betonte: "Ich habe mich zu 100 Prozent erholt. Ich hatte in Paris die Gelegenheit, eine fundierte Diagnose zu erhalten. Und gemeinsam konnten wir einen Plan ausarbeiten, um bei Real Madrid und auch im Vorfeld der Weltmeisterschaft wieder mein bestes Niveau zu erreichen."
Dass Mbappe tatsächlich wieder bei voller Gesundheit ist, beweist auch seine Nominierung für die anstehenden Testspiele der französischen Nationalmannschaft. Der 27-Jährige gilt als große Hoffnung für die WM. Denn trotz der körperlichen Beschwerden der vergangenen Monate stehen nach 35 Pflichtspielen für Real in dieser Saison herausragende 38 Tore und sechs Assists zu Buche.
Zur Verteidigung von Madrids Ärzten: Auch zwischen den beiden Zwangspausen traf er wie am Fließband.
Leistungsdaten und Statistiken von Kylian Mbapppe für Real Madrid in dieser Saison
- Spiele: 35
- Tore: 38
- Assists: 6