"Er hätte sich das Knie ruinieren können": Falsche Diagnose von Real Madrids Ärzten bei Kylian Mbappe?

Laut eines Berichts des französischen TV-Senders RMC Sport ist der Stürmer Leidtragender einer Fehldiagnose geworden, die ihm sogar die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer hätte kosten können.

Mbappe hatte sich wegen anhaltender Schmerzen allerdings eine Zweitmeinung in seinem früheren Wohnort Paris eingeholt, woraufhin er gemeinsam mit einem Kniespezialisten einen anderen Ansatz für seine Genesung gewählt habe. Inzwischen stand der frühere PSG-Profi sogar schon wieder auf dem Platz.

Die falsche Einschätzung in Madrid habe Mbappe zudem "wütend" gemacht. Die Fehldiagnose sei auch ein entscheidender Punkt für die Entlassung des medizinischen Personals Anfang des Jahres gewesen. In Folge dessen wurde nach seiner Entlassung Ende 2023 erneut Dr. Niko Mihic als Leiter eingestellt, nachdem das Team erst im vergangenen Sommer neu aufgestellt worden war. Personalwechsel in Reals Medizin-Abteilung sind bei weitem keine Seltenheit, sobald die Verantwortlichen über zu viele Verletzungen klagen. Neben Mbappe fehlten in den vergangenen Wochen unter anderem auch Jude Bellingham oder Alvaro Carreras.

Dahingehend wählte RMC-Reporter Daniel Riolo in der Sendung "L'After Foot" drastische Worte. "Für Real ist es eine absolute Schande, was da passiert ist. (...) Dieser Diagnosefehler hätte viel schwerwiegender ausfallen können, denn Mbappe hat lange gebraucht, um zu erfahren, was ihm fehlte. Er war anderweitig aktiv, hat sogar einige Spiele bestritten, ohne genau zu wissen, was mit ihm los war. Er hätte sich das Knie ruinieren können." Ein spezielles Muskelaufbau-Programm, das er mit besagtem Pariser Kniespezialisten ausgetüftelt habe, hätte letztlich die Wende gebracht.