"Er greift nur ein, um Real Madrid zu schaden": Hauseigener TV-Sender tobt nach chancenlosem Duell im Clasico gegen Barcelona

Besonders eine Szene in der 55. Minute brachte für den Sender das Fass zum Überlaufen: Ein Einsteigen von Eric García gegen Jude Bellingham im Strafraum blieb ungeahndet. Für die Experten beim weißen Haussender ein handfester Skandal.

"Vielleicht ist ein Stoß in Nackenhöhe etwas mehr, aber das haben wir nicht gesehen. Was wir jedoch gesehen haben, ist ein Ellbogenstoß von Eric García, der eindeutig erstens einen Elfmeter und zweitens eine Rote Karte rechtfertigt", wetterte man bei RMTV.

Die Kritik am Unparteiischen Alejandro Hernandez war jedoch nur das Vorgeplänkel. Der eigentliche Zorn richtete sich gegen das Nicht-Eingreifen des Video-Assistenten: "Es ist ein weiterer Beweis für die Untätigkeit des VAR, der eine mögliche Ungerechtigkeit nicht korrigiert. Wenn dies als Spielsituation gewertet wird, kann alles eine Spielsituation sein. Wer schon einmal Fußball gespielt hat, weiß, dass Eric García das mit Absicht macht."