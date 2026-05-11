Nach der schmerzhaften Pleite gegen den FC Barcelona im Clasico schlägt Real Madrid zurück und zwar mit der verbalen Abrissbirne. Der hauseigene Sender Real Madrid TV feuerte eine beispiellose Breitseite gegen die Liga, die Schiedsrichter und eine angebliche "Manipulation" der TV-Bilder ab. Demnach sieht sich der Klub nicht etwa durch sportliche Unterlegenheit, sondern durch ein korruptes System um den Erfolg gebracht.
"Er greift nur ein, um Real Madrid zu schaden": Hauseigener TV-Sender tobt nach chancenlosem Duell im Clasico gegen Barcelona
Besonders eine Szene in der 55. Minute brachte für den Sender das Fass zum Überlaufen: Ein Einsteigen von Eric García gegen Jude Bellingham im Strafraum blieb ungeahndet. Für die Experten beim weißen Haussender ein handfester Skandal.
"Vielleicht ist ein Stoß in Nackenhöhe etwas mehr, aber das haben wir nicht gesehen. Was wir jedoch gesehen haben, ist ein Ellbogenstoß von Eric García, der eindeutig erstens einen Elfmeter und zweitens eine Rote Karte rechtfertigt", wetterte man bei RMTV.
Die Kritik am Unparteiischen Alejandro Hernandez war jedoch nur das Vorgeplänkel. Der eigentliche Zorn richtete sich gegen das Nicht-Eingreifen des Video-Assistenten: "Es ist ein weiterer Beweis für die Untätigkeit des VAR, der eine mögliche Ungerechtigkeit nicht korrigiert. Wenn dies als Spielsituation gewertet wird, kann alles eine Spielsituation sein. Wer schon einmal Fußball gespielt hat, weiß, dass Eric García das mit Absicht macht."
Krude Verschwörungstheorien um die TV-Regie
Die Rhetorik des Senders driftete im Laufe der Sendung immer weiter ins Extreme ab. Man unterstellte dem VAR eine gezielte Agenda gegen den Rekordmeister: "Jedes Mal, wenn es zweifelhafte Spielsituationen gibt, greift der VAR ein, wenn es ihm passt. Und wann greift der VAR ein? Er greift nur ein, um Real Madrid zu schaden."
Doch damit nicht genug. RMTV warf den TV-Produzenten aktive Zensur vor. So seien entscheidende Szenen wie eine mögliche Rote Karte gegen Barcas Dani Olmo absichtlich nicht in der Wiederholung gezeigt worden.
"Dem Zuschauer wird eine Wiederholung von etwas vorenthalten, das einfach passiert ist. Wenn wir es bis jetzt nicht gesehen haben, werden wir es auch nicht mehr sehen, wie so viele andere Dinge, die nicht gezeigt wurden", hieß es in einer emotionalen Tirade.
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Real Madrid TV: "Das ist ein Zirkus und ein Witz"
Der finale Tiefschlag galt dann der Führung von LaLiga und deren Präsident Javier Tebas. Die Madrilenen sehen sich als Opfer einer medialen Inszenierung, die von dubiosen Dienstleistern gesteuert werde.
"Die spanische Liga ist nicht seriös. Die spanische Liga, die von Tebas, die von Negreira. Das ist ein Zirkus und ein Witz. Das ist schrecklich. Was für eine Schande, diese Übertragung der spanischen Liga", polterte der Sender.
Besonders die Firma HBS und deren Verstrickung mit Mediapro seien verantwortlich für eine "Manipulation der Übertragung". Man warf den Regisseuren vor, eine klare "redaktionelle Linie" zu verfolgen, die darauf abzielt, Real Madrid systematisch zu benachteiligen.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".