Er gilt beim FC Bayern als Hoffnung für die Zukunft: DFB geht nächstes Top-Talent durch die Lappen

"Ich empfinde große Dankbarkeit, Respekt und Liebe für Deutschland, wo ich aufgewachsen bin und lebe, wo ich das Fußballspielen gelernt habe und wo ich die Möglichkeit habe, mich bei einem der größten Vereine der Welt, dem FC Bayern, weiterzuentwickeln, der jungen Spielern hervorragende Bedingungen und großartige Unterstützung bietet", heißt es zunächst in dem Statement.

Andererseits fühle sich Pavic "meinen kroatischen Wurzeln sehr verbunden", da er "in einer kroatischen Familie aufgewachsen" sei. Für ihn sei deshalb der Entschluss gefallen, Kroatien künftig auf internationaler Ebene zu vertreten.