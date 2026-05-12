Filip Pavic vom FC Bayern München hat sich entschieden, künftig für die kroatische A-Nationalmannschaft aufzulaufen. Das teilte der 16-Jährige in einer offiziellen Mitteilung des kroatischen Fußballverbands HNS mit.
Er gilt beim FC Bayern als Hoffnung für die Zukunft: DFB geht nächstes Top-Talent durch die Lappen
"Ich empfinde große Dankbarkeit, Respekt und Liebe für Deutschland, wo ich aufgewachsen bin und lebe, wo ich das Fußballspielen gelernt habe und wo ich die Möglichkeit habe, mich bei einem der größten Vereine der Welt, dem FC Bayern, weiterzuentwickeln, der jungen Spielern hervorragende Bedingungen und großartige Unterstützung bietet", heißt es zunächst in dem Statement.
Andererseits fühle sich Pavic "meinen kroatischen Wurzeln sehr verbunden", da er "in einer kroatischen Familie aufgewachsen" sei. Für ihn sei deshalb der Entschluss gefallen, Kroatien künftig auf internationaler Ebene zu vertreten.
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Pavic sammelte 13 Länderspiele für deutsche U-Mannschaften
Pavic ist im nördlich von München gelegenen Freising geboren und wäre dementsprechend auch für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt gewesen. Für die deutsche U15 und U16 bestritt er insgesamt 13 Länderspiele.
Der 16-jährige Defensiv-Allrounder gilt beim FC Bayern als große Hoffnung für die Zukunft. Unter Trainer Vincent Kompany feierte er in dieser Saison beim 4:1-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo sein Profidebüt.
Der DFB hatte in der jüngeren Vergangenheit mit Can Uzun, Kenan Yildiz (beide Türkei) und Paul Wanner (Österreich) einige Top-Talente an andere Verbände verloren.