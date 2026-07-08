Nach Informationen des tschechischen Portals Infotbal befindet sich der FC Bayern München in fortgeschrittenen Gesprächen mit Slavia Prag wegen eines möglichen Transfers von Matous Srb.
Er gilt als einer der größten Talente seines Landes! FC Bayern München bastelt offenbar an überraschendem Transfer
Angebliches Bayern-Transferziel: Srb gilt als Supertalent
Die Verpflichtung des 16-jährigen Offensivallrounders, der in seinem Heimatland bereits als das "neue Supertalent" bezeichnet wird, soll zeitnah über die Bühne gehen.
Als Ablösesumme wird rund eine Million Euro aufgerufen, die durch Bonuszahlungen jedoch noch anwachsen könnte. Außerdem wolle sich Slavia Prag eine Weiterverkaufsbeteiligung sichern, sollte der deutsche Rekordmeister den Youngster zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgeben.
- imago images / Ulmer / Teamfoto
Srb soll sich zunächst im Nachwuchs des FC Bayern beweisen
Dem Bericht zufolge dränge Srb bereits auf einen Wechsel nach München, wo er zunächst am Bayern-Campus trainieren und für den Nachwuchs auflaufen würde. Von dort aus hatten in der vergangenen Saison zahlreiche Talente den Sprung zu den Profis geschafft und ihre Debüts gefeiert.
Srb hatte Anfang des Jahres den Sprung von Slavia Prags U19 in die zweite Mannschaft gemeistert. Das Eigengewächs des tschechischen Traditionsvereins kann sowohl auf der Zehn als auch auf den Flügeln agieren.
FC Bayern München: Der Sommerfahrplan nach der WM 2026
Datum Ereignis 20. Juli 2026 Trainingsauftakt der Profis 25. Juli 2026 Testspiel gegen Wehen Wiesbaden 27. bis 30. Juli 2026 Trainingslager am Tegernsee 30. Juli 2026 Freundschaftsspiel gegen Rottach-Egern 1. bis 8. August 2026 Audi Summer Tour in Südkorea 15. August 2026 Telekom Cup gegen RB Leipzig 22. August 2026 Franz Beckenbauer Supercup gegen den BVB 28. August 2026 Bundesliga, 1. Spieltag gegen den VfB Stuttgart
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