Er gilt als einer der größten Talente seines Landes! FC Bayern München bastelt offenbar an überraschendem Transfer

Die Verpflichtung des 16-jährigen Offensivallrounders, der in seinem Heimatland bereits als das "neue Supertalent" bezeichnet wird, soll zeitnah über die Bühne gehen.

Als Ablösesumme wird rund eine Million Euro aufgerufen, die durch Bonuszahlungen jedoch noch anwachsen könnte. Außerdem wolle sich Slavia Prag eine Weiterverkaufsbeteiligung sichern, sollte der deutsche Rekordmeister den Youngster zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgeben.