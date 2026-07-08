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VfL Wolfsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Tim Ursinus

Er gilt als einer der größten Talente seines Landes! FC Bayern München bastelt offenbar an überraschendem Transfer

Bundesliga
Transfers
Bayern München
M. Srb

Das Supertalent ist offenbar im Visier des FC Bayern München. Es soll sich ein Transfer anbahnen.

Nach Informationen des tschechischen Portals Infotbal befindet sich der FC Bayern München in fortgeschrittenen Gesprächen mit Slavia Prag wegen eines möglichen Transfers von Matous Srb.

  • Angebliches Bayern-Transferziel: Srb gilt als Supertalent

    Die Verpflichtung des 16-jährigen Offensivallrounders, der in seinem Heimatland bereits als das "neue Supertalent" bezeichnet wird, soll zeitnah über die Bühne gehen. 

    Als Ablösesumme wird rund eine Million Euro aufgerufen, die durch Bonuszahlungen jedoch noch anwachsen könnte. Außerdem wolle sich Slavia Prag eine Weiterverkaufsbeteiligung sichern, sollte der deutsche Rekordmeister den Youngster zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgeben.

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  • Matous Srbimago images / Ulmer / Teamfoto

    Srb soll sich zunächst im Nachwuchs des FC Bayern beweisen

    Dem Bericht zufolge dränge Srb bereits auf einen Wechsel nach München, wo er zunächst am Bayern-Campus trainieren und für den Nachwuchs auflaufen würde. Von dort aus hatten in der vergangenen Saison zahlreiche Talente den Sprung zu den Profis geschafft und ihre Debüts gefeiert.  

    Srb hatte Anfang des Jahres den Sprung von Slavia Prags U19 in die zweite Mannschaft gemeistert. Das Eigengewächs des tschechischen Traditionsvereins kann sowohl auf der Zehn als auch auf den Flügeln agieren.

  • FC Bayern München: Der Sommerfahrplan nach der WM 2026

    DatumEreignis
    20. Juli 2026Trainingsauftakt der Profis
    25. Juli 2026Testspiel gegen Wehen Wiesbaden
    27. bis 30. Juli 2026Trainingslager am Tegernsee
    30. Juli 2026Freundschaftsspiel gegen Rottach-Egern
    1. bis 8. August 2026Audi Summer Tour in Südkorea
    15. August 2026Telekom Cup gegen RB Leipzig
    22. August 2026Franz Beckenbauer Supercup gegen den BVB
    28. August 2026Bundesliga, 1. Spieltag gegen den VfB Stuttgart

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