Eintracht Frankfurt buhlt offenbar um den französischen U20-Nationalstürmer Djylian N'Guessan von AS Saint-Etienne, wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet. Das 17-jährige Offensivjuwel, das bereits im Visier des FC Chelsea stand, soll die Frankfurter Angriffsabteilung langfristig verstärken.
Er gehört zu den besten Talenten des Landes! Eintracht Frankfurt forciert wohl Transfer von treffsicherem Youngster
N'Guessan gilt in seinem Heimatland als eines der vielversprechendsten Talente im französischen Fußball. Obwohl er in der laufenden Spielzeit bei Saint-Etienne größtenteils nur am Rande der ersten Mannschaft stand, hat er das Interesse des Bundesligisten geweckt. Frankfurt ist dafür bekannt, jungen französischen Profis den nächsten Karriereschritt zu ermöglichen und will nun offenbar Nägel mit Köpfen machen.
Dass N'Guessan trotz geringer Spielzeit im Profibereich - für ASSE absolvierte er bislang 325 Minuten in 13 Pflichtspielen (ein Tor) heiß begehrt ist, zeigt ein Blick auf die jüngste Vergangenheit. Noch im Januar zögerte der Klub, sich von N'Guessan zu trennen. Die Verantwortlichen des Traditionsklubs wollten im Kampf um die Rückkehr ins Oberhaus kein Risiko eingehen.
Der Verein hatte nach dem Abstieg in der vergangenen Saison den sofortigen Wiederaufstieg in die Ligue 1 im Visier. Daher wurde ein Angebot von Chelsea in Höhe von acht Millionen Euro abgelehnt, wie L'Equipe berichtet.
Saint-Etienne braucht wohl Geld durch Transfers
Das Millionen-Angebot der Blues hinterließ Eindruck, doch sportlich lief es für den Teenager und seinen Arbeitgeber nicht nach Plan. Er blieb, doch nachdem der Aufstieg verpasst wurde, werden nun in diesem Sommer Abgänge erwartet, und N'Guessan könnte durchaus einer davon sein.
Saint-Etienne muss nach dem verpassten Sprung in die Erstklassigkeit wirtschaftlich umdenken und könnte gezwungen sein, Tafelsilber zu verkaufen. In der vergangenen Saison bestritt er nur fünf Spiele für die erste Mannschaft.
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N'Guessan mit guter Quote für Frankreichs U-Teams
Während der Durchbruch auf Vereinsebene im Profikader noch auf sich warten lässt, sorgt der Youngster im Dress der Equipe Tricolore regelmäßig für Furore. In den französischen Jugendnationalmannschaften beeindruckte er. Seine Quote in den jüngeren Jahrgängen ist beachtlich: Elf Tore in elf Spielen schoss er für die U17, zuvor waren es in der U16 zwölf Treffer in 14 Partien.
Diese Treffsicherheit blieb auch den Verbandstrainern nicht verborgen, die den Entwicklungsprozess des Stürmers beschleunigten. Er hat bereits für die U20 gespielt, was seinen hohen Stellenwert im französischen Verband unterstreicht.
Bis 2027 steht N'Guessan noch unter Vertrag. Zwölf Jahre zuvor war er in die Nachwuchsabteilung des Vereins gewechselt.