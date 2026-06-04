Er gehört zu den besten Talenten des Landes! Eintracht Frankfurt forciert wohl Transfer von treffsicherem Youngster

N'Guessan gilt in seinem Heimatland als eines der vielversprechendsten Talente im französischen Fußball. Obwohl er in der laufenden Spielzeit bei Saint-Etienne größtenteils nur am Rande der ersten Mannschaft stand, hat er das Interesse des Bundesligisten geweckt. Frankfurt ist dafür bekannt, jungen französischen Profis den nächsten Karriereschritt zu ermöglichen und will nun offenbar Nägel mit Köpfen machen.

Dass N'Guessan trotz geringer Spielzeit im Profibereich - für ASSE absolvierte er bislang 325 Minuten in 13 Pflichtspielen (ein Tor) heiß begehrt ist, zeigt ein Blick auf die jüngste Vergangenheit. Noch im Januar zögerte der Klub, sich von N'Guessan zu trennen. Die Verantwortlichen des Traditionsklubs wollten im Kampf um die Rückkehr ins Oberhaus kein Risiko eingehen.

Der Verein hatte nach dem Abstieg in der vergangenen Saison den sofortigen Wiederaufstieg in die Ligue 1 im Visier. Daher wurde ein Angebot von Chelsea in Höhe von acht Millionen Euro abgelehnt, wie L'Equipe berichtet.