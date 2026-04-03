Im vergangenen Winter ließ der VfB Stuttgart ein konkretes Angebot von Premier-League-Klub AFC Bournemouth für Nationalspieler Jamie Leweling noch verstreichen. Doch inzwischen deutet sich an, dass die Verantwortlichen bei einem neuen Vorstoß deutlich offener für Gespräche sein könnten - ganz unabhängig vom interessierten Verein.
Er galt lange als unverkäuflich! VfB Stuttgart hat Nationalspieler wohl großes Preisschild umgehängt
Leweling ist beim VfB eine zentrale Figur im Offensivspiel. Seine 20 Scorerpunkte in dieser Saison unterstreichen den enormen Wert für die Mannschaft. Dass der Klub bisher alle Transferanfragen konsequent zurückgewiesen hat, kommt daher wenig überraschend.
Das könnte laut einem Bericht von Sky im Sommer allerdings anders aussehen. Demnach wären die Schwaben bereit, den Flügelspieler im nächsten Transferfenster abzugeben. Vorausgesetzt, ein Angebot in Höhe von rund 50 Millionen Euro geht ein.
- AFP
Bournemouth baggerte heftig an Leweling
Besonders in der Premier League genießt Leweling großes Interesse. Im vergangenen Winter-Transferfenster soll der AFC Bournemouth umgerechnet 40 Millionen Euro für Leweling geboten haben. Die Schwaben lehnten ab. Doch die Cherries gaben den Nationalspieler noch nicht auf.
Informationen des kicker zufolge hatte Bournemouth gegenüber dem VfB anschließend erklärt, die Offerte noch einmal zu erhöhen. Die Engländer benötigten nach dem Transfer von Antoine Semenyo, der für über 70 Millionen Euro Ablöse zu Manchester City ging, einen Ersatz.
Angesprochen auf das Interesse sagte Leweling damals nach Stuttgarts 4:1-Erfolg bei Bayer Leverkusen im Januar allerdings deutlich: "Ich will nicht gehen, ich will bleiben. Wir haben als Mannschaft noch viel vor." Vielmehr sei seine Entscheidung "definitiv. Davon gehe ich aus. Das hat man doch gesehen". Leweling hatte gegen die Werkself zwei Treffer erzielt.
Leweling seit 2024 beim VfB Stuttgart unter Vertrag
Bereits im vergangenen Sommer hatten einige Klubs Interesse an Leweling gezeigt - konkret hatten Nottingham Forest und Italiens Rekordmeister Juventus Turin den deutschen Nationalspieler auf der Liste. Auch damals sträubte sich Stuttgart gegen einen Verkauf.
Leweling steht seit 2024 beim VfB unter Vertrag, zuvor spielte er bereits für Union Berlin in der Bundesliga. In der laufenden Saison kam er wettbewerbsübergreifend 41-mal für die Schwaben zum Einsatz, wobei er elf Tore selbst erzielte und neun weitere Treffer vorbereitete.
Sein Vertrag in Stuttgart ist noch bis zum 30. Juni 2029 datiert.
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Jamie Leweling: Leistungsdaten beim VfB Stuttgart
- Pflichtspiele: 116
- Tore: 20
- Vorlagen: 19
- Gelbe Karten: 12