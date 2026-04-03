Er galt lange als unverkäuflich! VfB Stuttgart hat Nationalspieler wohl großes Preisschild umgehängt

Besonders in der Premier League genießt Leweling großes Interesse. Im vergangenen Winter-Transferfenster soll der AFC Bournemouth umgerechnet 40 Millionen Euro für Leweling geboten haben. Die Schwaben lehnten ab. Doch die Cherries gaben den Nationalspieler noch nicht auf.

Informationen des kicker zufolge hatte Bournemouth gegenüber dem VfB anschließend erklärt, die Offerte noch einmal zu erhöhen. Die Engländer benötigten nach dem Transfer von Antoine Semenyo, der für über 70 Millionen Euro Ablöse zu Manchester City ging, einen Ersatz.

Angesprochen auf das Interesse sagte Leweling damals nach Stuttgarts 4:1-Erfolg bei Bayer Leverkusen im Januar allerdings deutlich: "Ich will nicht gehen, ich will bleiben. Wir haben als Mannschaft noch viel vor." Vielmehr sei seine Entscheidung "definitiv. Davon gehe ich aus. Das hat man doch gesehen". Leweling hatte gegen die Werkself zwei Treffer erzielt.

