Er galt lange als Transferziel des BVB! FC Bayern München soll Interesse an deutschem Nationalspieler hinterlegt haben

Laut Sky beobachten die Münchner die Entwicklung des 24-Jährigen schon seit einiger Zeit. Wie die Bildnun berichtet, soll der Rekordmeister sein Interesse inzwischen auch bei den Beratern des deutschen Nationalspielers signalisiert haben. Dabei handelt es sich um die Agentur von Inhaber Ali Barat, der auch Bayerns Leih-Stürmer Nicolas Jackson betreut.

Ein möglicher Transfer dürfte jedoch teuer werden. Brentford würde den Offensivspieler am liebsten über 2028 hinaus binden und setzt laut Sky eine Ablöse von rund 50 bis 60 Millionen Euro an. Die Bild spricht sogar von einer Mindestforderung von etwa 70 Millionen Euro - eine Summe, bei der fraglich ist, ob die Bayern tatsächlich zuschlagen würden.