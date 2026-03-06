Bereits im Januar wurde berichtet, dass Kevin Schade den FC Brentford nach der Weltmeisterschaft 2026 verlassen und dem Premier-League-Klub bis zu 60 Millionen Euro Ablöse einbringen könnte. Der deutsche Nationalspieler soll nun in den Fokus des FC Bayern München gerückt sein.
Er galt lange als Transferziel des BVB! FC Bayern München soll Interesse an deutschem Nationalspieler hinterlegt haben
Laut Sky beobachten die Münchner die Entwicklung des 24-Jährigen schon seit einiger Zeit. Wie die Bildnun berichtet, soll der Rekordmeister sein Interesse inzwischen auch bei den Beratern des deutschen Nationalspielers signalisiert haben. Dabei handelt es sich um die Agentur von Inhaber Ali Barat, der auch Bayerns Leih-Stürmer Nicolas Jackson betreut.
Ein möglicher Transfer dürfte jedoch teuer werden. Brentford würde den Offensivspieler am liebsten über 2028 hinaus binden und setzt laut Sky eine Ablöse von rund 50 bis 60 Millionen Euro an. Die Bild spricht sogar von einer Mindestforderung von etwa 70 Millionen Euro - eine Summe, bei der fraglich ist, ob die Bayern tatsächlich zuschlagen würden.
- Getty Images
Schade war auch Kandidat beim BVB
Hinzu kommt Konkurrenz aus der Premier League: Sowohl Chelsea als auch Tottenham sollen den Angreifer ebenfalls auf dem Zettel haben. Steigt das Interesse weiter, könnte der Preis für Schade noch einmal steigen. Der Spieler selbst hat zudem die kommende Weltmeisterschaft im Blick, bei der er sich auf großer Bühne präsentieren möchte.
In München könnte Schade Ersatzmann von Luis Diaz werden. Zuvor wurde er längere Zeit auch Transferkandidat bei Borussia Dortmund gehandelt.
Schade gelang Historisches in der Premier League
Der Tempodribbler bringt es in der laufenden Saison auf sieben Tore und drei Vorlagen in 29 Pflichtspielen. Fünfmal spielt er bereits für die Nationalmannschaft, zuletzt hatte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann beim Lehrgang im November berufen und 24 Minuten beim 2:0 in Luxemburg eingesetzt.
Im Januar 2023 wechselte Schade für eine Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro vom SC Freiburg in die Premier League - nach gerade einmal 36 Bundesligaeinsätzen für die Breisgauer.
Es folgte jedoch eine lange Leidenszeit für Schade, eine schwere Adduktorenverletzung kostete Schade nahezu die gesamte Spielzeit 2023/24. Doch er meldete sich eindrucksvoll zurück. Schade wurde der erste deutsche Profi, der auf der Insel zwei Dreierpacks verbuchte.
Insgesamt riss er für die Bees bislang 103 Pflichtspiele ab. Dabei erzielte er 21 Tore, acht Treffer bereitete Schade vor.
- Getty Images Sport
Kevin Schade: Seine bisherigen Stationen und Statistiken
- FC Brentford (103 Spiele, 21 Tore, 8 Vorlagen)
- SC Freiburg (36 Spiele, 6 Tore, 4 Vorlagen)