Er feierte erst kürzlich sein Profidebüt! FC Bayern beobachtet angeblich Youngster von europäischem Spitzenklub

Einem Bericht der französischen Zeitung L'Equipe zufolge ist der FCB an Pierre Mounguengue aus der U19 von PSG interessiert.

Der 18-jährige Mittelstürmer wechselte 2021 in die Jugendabteilung des französischen Serienmeisters und feierte Anfang Mai beim 2:2 gegen Lorient sein Ligue-1-Debüt. Für die letzte Viertelstunde wurde Mounguengue eingewechselt, es war bis dato sein einziger Einsatz für die Mannschaft von Trainer Luis Enrique.