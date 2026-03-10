Manchester Citys Toptorjäger Erling Haaland hat sich pünktlich vor dem Spektakel im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid wieder fit gemeldet. Der Norweger nahm am Dienstag am Abschlusstraining teil.
Er fehlte zuletzt angeschlagen! Superstar von Manchester City fit für Champions-League-Kracher gegen Real Madrid
Der Mittelstürmer hatte zuletzt unter der Woche beim 3:1-Sieg im Achtelfinale des FA Cups gegen Newcastle United angeschlagen im Kader von Teammanager Pep Guardiola gefehlt. Am Mittwoch (21 Uhr) steht er gegen Real im Madrider Bernabeu also aller Voraussicht nach wieder auf dem Platz.
Kaum ein Spieler bei Manchester City ist in dieser Saison so wichtig wie Haaland. Der Norweger ist die Torgarantie der Skyblues: In 39 Spielen wettbewerbsübergreifend gelangen ihm bereits 29 Tore und sieben Vorlagen. Alleine sieben Treffer erzielte er dabei in der Champions League.
Real Madrid muss ohne mehrere Stars auskommen
Personalsorgen plagen dagegen Real Madrid. Besonders schmerzlich ist der sehr wahrscheinliche Ausfall von Kylian Mbappe, der an einer Knieverletzung laboriert und dadurch das Abschlusstraining der Blancos aussetzen musste. Auch Jude Bellingham (Muskelverletzung), Rodrygo (Kreuzbandriss) und Alvaro Carreras (Wadenverletzung) fallen unter anderem gegen City aus.
In den vergangenen Jahren trafen Manchester City und Real Madrid häufig in der Champions League aufeinander. In der Saison 2024/25 etwa setzten sich die Madrilenen in den Playoffs nach Hin- und Rückspiel mit 6:3 durch. Auch 2023/24 scheiterte City im Viertelfinale an Real. In der laufenden Saison konnte Manchester City jedoch zumindest in der Ligaphase die Oberhand behalten und dank der Treffer von Nico O'Reilly und Erling Haaland mit 2:1 gewinnen.
Erling Haaland: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 39
- Tore: 29
- Vorlagen: 7
Häufig gestellte Fragen
Erling Haaland ist Mittelstürmer – und zwar einer, wie man ihn im modernen Fußball kaum besser finden könnte. Seine Aufgabe? Tore. Viele Tore. Er spielt zentral, mit Kraft, Tempo, cleveren Laufwegen und dieser fast unheimlichen Effizienz vor dem Tor.
Geboren wurde er am 21. Juli 2000 in Leeds, England. Sein Vater, Alf-Inge Haaland, war damals Profi bei Leeds United – daher auch der englische Geburtsort. Aufgewachsen ist er dann in Norwegen, in der Stadt Bryne.
Bei Manchester City läuft Haaland mit der Nummer 9 auf – eine klassische Stürmernummer, die ziemlich genau zusammenfasst, was er auf dem Platz macht: vorne lauern, Chancen erspüren, abdrücken.
Mit 1,95 Metern Körpergröße ist Haaland eine echte Erscheinung. Und das nicht nur auf dem Papier – er bringt Wucht mit, wirkt aber gleichzeitig erstaunlich agil für seine Größe. Eine seltene Kombination.
Rund 88 Kilogramm bringt er auf die Waage. Das passt: robust gebaut, muskulös, aber trotzdem spritzig. Auf dem Platz wirkt er wie ein Panzer mit Turbolader.
Offizielle Angaben gibt es nicht – geschätzt wird EU 46 bis 47. Haalands Schuhe? Speziell angepasst, versteht sich. Nike sorgt dafür, dass alles sitzt.
Sein linker Fuß ist der dominante. Die meisten seiner Tore schießt er damit. Mit rechts trifft er aber auch regelmäßig – was ihn noch unberechenbarer macht.
Seine Anfänge hatte er bei Bryne FK – dort, wo Haaland aufgewachsen ist. Danach folgten Molde FK, Salzburg, Borussia Dortmund – und schließlich der Sprung zu Manchester City. Ein Weg mit klarer Linie.
Sein Hauptwohnsitz ist in Manchester – ganz in der Nähe des Trainingszentrums. Außerdem besitzt er Immobilien in Norwegen, und angeblich auch eine Finca in Spanien. Details? Bleiben privat.
Seine Autosammlung ist berühmt: Bugatti, Ferrari Monza, Mercedes-AMG One, Rolls-Royce Cullinan – dazu Alltagsklassiker wie ein Range Rover oder ein Audi RS6. Je nach Stimmung und Anlass.
Ja, er kann. Während seiner Zeit in Dortmund hat Haaland Deutsch gelernt – und auch in Interviews gezeigt, dass er sich gut verständigen kann. Kein Akzentwunder, aber völlig alltagstauglich.
Seit 2024 ist bekannt: Haaland ist Vater geworden. Viel mehr ist dazu nicht öffentlich – er schützt sein Privatleben konsequent.
Isabel Haugseng Johansen – sie kommt wie er aus Bryne, man kennt sich also schon ewig. Die beiden führen eine eher zurückhaltende Beziehung, leben aber offenbar zusammen in England.
Je nach Quelle liegt sein Jahresgehalt zwischen 33 und 55 Millionen Euro – abhängig von Boni. Sein Vermögen? Schätzungen gehen von weit über 100 Millionen Euro aus. Und das ist wohl eher konservativ.
Mit Salzburg holte Haaland Meisterschaft und Pokal, mit dem BVB den DFB-Pokal. Der große Coup folgte bei City: Premier League, FA Cup und Champions League – alles in einer Saison. 2024 kam der nächste Meistertitel dazu. Und individuell? Da hat er 2023 fast alles abgeräumt.
Noch kein einziges Mal. 2023 war er aber ganz nah dran – Platz 2 hinter Messi. Viele sehen ihn schon als nächsten großen Favoriten.
Auch hier bisher kein Sieg. 2023 war Haaland erneut Zweiter – wieder hinter Messi. Es dürfte aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sein Name ganz oben auftaucht.
Gleich zwei: "The Man-Child" – wegen seines schnellen Wachstums bei Molde – und "Goal Machine", weil er einfach immer trifft. Beide Spitznamen treffen ziemlich genau ins Schwarze.