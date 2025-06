Er fehlte fast 2000 Tage! Ein ehemaliges Supertalent des FC Bayern erinnert an einen der größten Bundesliga-Pechvögel

Einst beim FC Bayern München gescheitert, steht Tanguy Nianzou wenige Jahre später am Scheideweg seiner Karriere.

"In unseren Augen ist er eines der größten Talente in Europa. (...) Wir sind sicher, dass er bei uns eine große Karriere machen wird und eine absolute Verstärkung ist", schwärmte der damalige Sportvorstand Hasan Salihamidzic am 1. Juli 2020 in einer Pressemitteilung zum Transfer von einem gewissen Tanguy Nianzou. Der damals 18-jährige Innenverteidiger wechselte ablösefrei von PSG zum FC Bayern München. Knapp fünf Jahre später hängt die Karriere des Franzosen am seidenen Faden.