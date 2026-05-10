Newcastle United hat offenbar einen kostspieligen Stürmer im Visier, der Nick Woltemade große Konkurrenz machen würde. Wie die portugiesische Zeitung Record erfahren haben will, haben die Magpies Luis Suarez von Sporting Lissabon ins Visier genommen.
Er erzielte schon 35 Tore in dieser Saison! Macht ein 80-Millionen-Euro-Stürmer Nick Woltemade bald bei Newcastle United Konkurrenz?
Newcastle muss eventuell mehrere Leistungsträger ersetzen
Dass Newcastle nach Verstärkungen für die Offensive Ausschau hält, kommt nicht von ungefähr. Nach einer enttäuschenden Saison, die eine kommende Saison ohne internationales Geschäft zur Folge hat, soll der Kader im Sommer umgebaut werden. Gleichzeitig sieht sich Klub aufgrund der strengen Finanzregeln in der Premier League zu einigen Verkäufen gezwungen. Allen voran Leistungsträger Anthony Gordon, der intensiv mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wird, könnte zu Geld gemacht werden.
Außerdem werden Bruno Guimaraes und William Osula als potenzielle Abgänge gehandelt, die ebenfalls eine hohe Ablösesumme einbringen würden. An letzterem soll der deutsche Rekordmeister angeblich ebenfalls interessiert sein.
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Woltemade wandelt zwischen Bank und Startelf
Osula hatte sich zuletzt einen Stammplatz bei Newcastle erkämpft, obwohl er sich nach den Verpflichtungen von Woltemade und Yoane Wissa im Sommer mit Eintracht Frankfurt schon auf einen Wechsel verständigt haben soll. Die Magpies stellten sich jedoch quer und beharrten auf einen Verbleib.
Woltemade wandelt seit seinem guten Saisonstart mit vier Treffern in den ersten fünf Partien indes zwischen Bank und Startelf - mit der Krux, dass ihn Trainer Eddie Howe fortan meist als verkappten zentralen Mittelfeldspieler aufstellte, sofern der deutsche Nationalspieler überhaupt spielen durfte. Der vom VfB Stuttgart für 75 Millionen Euro verpflichtete 1,98 Meter große Schlaks kommt in bisher 48 Begegnungen im Newcastle-Trikot auf 15 Torbeteiligungen.
Suarez kommt auf 44 Torbeteiligungen in 50 Spielen
Suarez, weder verwandt noch verschwägert mit seinem Namensvetter aus Uruguay, spielt indes eine atemberaubende Saison für Sporting. In 50 Partien erzielte er 35 Tore und bereitete neun weitere vor. Als mögliche Ablösesumme werden 80 Millionen Euro gehandelt, da der Kolumbianer noch ein Arbeitspapier bis 2030 besitzt.
Neben dem 28-Jährigen hatte es zuletzt Gerüchte über ein Interesse an Dominic Solanke von Tottenham Hotspur gegeben, dessen Preisschild wiederum 75 Millionen Euro schwer sein soll. Darwin Nunez wäre hingegen eine deutlich günstigere Alternative. Der Vertrag des Uruguayers bei Al Hilal wurde dem Vernehmen nach aufgelöst, weshalb er für einen ablösefreien Wechsel im Sommer auch Newcastle auf den Plan gerufen haben soll.