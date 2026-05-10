Er erzielte schon 35 Tore in dieser Saison! Macht ein 80-Millionen-Euro-Stürmer Nick Woltemade bald bei Newcastle United Konkurrenz?

Dass Newcastle nach Verstärkungen für die Offensive Ausschau hält, kommt nicht von ungefähr. Nach einer enttäuschenden Saison, die eine kommende Saison ohne internationales Geschäft zur Folge hat, soll der Kader im Sommer umgebaut werden. Gleichzeitig sieht sich Klub aufgrund der strengen Finanzregeln in der Premier League zu einigen Verkäufen gezwungen. Allen voran Leistungsträger Anthony Gordon, der intensiv mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wird, könnte zu Geld gemacht werden.

Außerdem werden Bruno Guimaraes und William Osula als potenzielle Abgänge gehandelt, die ebenfalls eine hohe Ablösesumme einbringen würden. An letzterem soll der deutsche Rekordmeister angeblich ebenfalls interessiert sein.