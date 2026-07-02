Er erinnert an ein tragisches Schicksal: Neuzugang Ismael Saibari wählt untypische Rückennummer beim FC Bayern München

Die Zahl soll an ein dramatisches Ereignis aus dem Jahr 2017 erinnern. Damals hatten sich der SV Werder Bremen und Ajax Amsterdam im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison in einem Testspiel gegenübergestanden, ehe Ajax-Youngster Abdelhak Nouri auf dem Platz ohne Fremdeinwirkung zusammenbrach und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Dort wurde bei dem damals 20-Jährigen, dessen Eltern aus Marokko stammen, ein Herzstillstand diagnostiziert.

"Er hat überlebt, aber ist seitdem nicht mehr in der Lage, sich selbstständig zu bewegen", wird Saibari auf der FCB-Website zitiert. "Mit der 34 unterstütze ich ihn, denn es war seine letzte Nummer." Nouri erlitt aufgrund der mangelnden Sauerstoffversorgung irreparable Schäden am Gehirn und ist seitdem schwerbehindert. Die Folgeschäden hatten sogar einen Rechtsstreit zwischen dessen Familie und Ajax zur Folge.

Ein Jahr nach Nouris lebensverändernden Zusammenbruch gestand der niederländische Rekordmeister Fehler bei der medizinisches Erstversorgung, ehe sich beide Parteien 2022 einigten. Ajax übernahm die Pflegekosten und bezahlte eine Entschädigung von 7,85 Millionen an Nouris Familie.