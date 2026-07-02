Die Spatzen pfiffen es bereits länger von den Dächern. Am Mittwoch bestätigte der FC Bayern München dann den Transfer von Ismael Saibari, der eine eher ungewöhnliche Rückennummer wählte. Saibari, der für eine Ablösesumme von rund 55 Millionen Euro inklusive Bon nach München kommt, entschied sich für die ungewöhnliche Nummer 34. Bei der Wahl handelt es sich jedoch um eine Herzensangelegenheit des Marokkaners.
Er erinnert an ein tragisches Schicksal: Neuzugang Ismael Saibari wählt untypische Rückennummer beim FC Bayern München
"Mit der 34 unterstütze ich ihn, denn es war seine letzte Nummer"
Die Zahl soll an ein dramatisches Ereignis aus dem Jahr 2017 erinnern. Damals hatten sich der SV Werder Bremen und Ajax Amsterdam im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison in einem Testspiel gegenübergestanden, ehe Ajax-Youngster Abdelhak Nouri auf dem Platz ohne Fremdeinwirkung zusammenbrach und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Dort wurde bei dem damals 20-Jährigen, dessen Eltern aus Marokko stammen, ein Herzstillstand diagnostiziert.
"Er hat überlebt, aber ist seitdem nicht mehr in der Lage, sich selbstständig zu bewegen", wird Saibari auf der FCB-Website zitiert. "Mit der 34 unterstütze ich ihn, denn es war seine letzte Nummer." Nouri erlitt aufgrund der mangelnden Sauerstoffversorgung irreparable Schäden am Gehirn und ist seitdem schwerbehindert. Die Folgeschäden hatten sogar einen Rechtsstreit zwischen dessen Familie und Ajax zur Folge.
Ein Jahr nach Nouris lebensverändernden Zusammenbruch gestand der niederländische Rekordmeister Fehler bei der medizinisches Erstversorgung, ehe sich beide Parteien 2022 einigten. Ajax übernahm die Pflegekosten und bezahlte eine Entschädigung von 7,85 Millionen an Nouris Familie.
- AFP
Ismael Saibari folgt mit Nummer auf Nachwuchsspieler des FC Bayern
Saibari tritt mit seiner Rückennummer indes in keine allzu großen Fußstapfen beim FC Bayern. Die Zahl wurde in der Vergangenheit vorrangig an Nachwuchsspieler vergeben. So auch in der abgelaufenen Spielzeit. Eigengewächs Deniz Ofli trug sie. Schon bei seinem ehemaligen Arbeitgeber PSV Eindhoven hatte Saibari die 34 in den vergangenen Jahren getragen, für Marokko hingegen läuft er mit der 11 auf.
Nun dürfte die 34 auch beim deutschen Rekordmeister mehr in den Vordergrund rücken, sollte Saibari seine guten Leistungen aus Eindhoven und bei der WM abrufen können. Für die PSV lieferte er in der Vorsaison 19 Treffer und neun Assists in 37 Einsätzen. Bei der Weltmeisterschaft hat der 25-jährige Offensiv-Allrounder mit drei Toren entscheidenden Anteil am Achtelfinal-Einzug Marokkos.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.