Borussia Dortmund hat offenbar einen namhaften Abnehmer für Julien Duranville gefunden. Einem Bericht von Sky zufolge zieht es den Offensivspieler zu Olympique Lyon.
Er brachte sein Potenzial in Dortmund nie zur Geltung: BVB findet angeblich namhaften Abnehmer für Offensivspieler
Demnach soll Duranville bereits eine Einigung mit dem französischen Topklub erzielt haben. Die Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen laufen zwar noch, befinden sich laut Sky aber auf einem guten Weg.
Inklusive Bonuszahlungen werde Lyon 8,5 Millionen Euro Ablöse für Duranville zahlen, heißt es. Dortmund pocht wohl darauf, entweder eine Rückkaufoption oder eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent zugesichert zu bekommen. Letzteres sei dabei die realistischere Variante.
Duranville zuletzt an den FC Basel verliehen
Der BVB hatte den damals erst 16-jährigen Belgier Anfang 2023 für ebenfalls 8,5 Millionen Euro Ablöse vom RSC Anderlecht in die Bundesliga geholt. Jedoch: Dem Sky-Bericht zufolge musste der deutsche Vizemeister aufgrund von bisher unbekannten Bonuszahlungen insgesamt 13 Millionen Euro für Duranville berappen, der auch wegen wiederkehrender Verletzungsprobleme sein Potenzial in Dortmund nie zur Geltung bringen konnte.
Bis dato stehen für den 20-Jährigen, dessen Vertrag bei der Borussia noch bis 2028 gültig ist, lediglich 27 Pflichtspiele für Dortmunds erste Mannschaft zu Buche. In der zweiten Hälfte der vergangenen Saison hatte der BVB Duranville an den FC Basel verliehen. Bei den Schweizern spielte der belgische U21-Nationalspieler zwar regelmäßig, konstant überzeugen konnte er allerdings nicht.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.