Er brachte sein Potenzial in Dortmund nie zur Geltung: BVB findet angeblich namhaften Abnehmer für Offensivspieler

Der BVB hatte den damals erst 16-jährigen Belgier Anfang 2023 für ebenfalls 8,5 Millionen Euro Ablöse vom RSC Anderlecht in die Bundesliga geholt. Jedoch: Dem Sky-Bericht zufolge musste der deutsche Vizemeister aufgrund von bisher unbekannten Bonuszahlungen insgesamt 13 Millionen Euro für Duranville berappen, der auch wegen wiederkehrender Verletzungsprobleme sein Potenzial in Dortmund nie zur Geltung bringen konnte.

Bis dato stehen für den 20-Jährigen, dessen Vertrag bei der Borussia noch bis 2028 gültig ist, lediglich 27 Pflichtspiele für Dortmunds erste Mannschaft zu Buche. In der zweiten Hälfte der vergangenen Saison hatte der BVB Duranville an den FC Basel verliehen. Bei den Schweizern spielte der belgische U21-Nationalspieler zwar regelmäßig, konstant überzeugen konnte er allerdings nicht.