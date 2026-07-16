Er brach sogar schon einen Rekord von Lamine Yamal: Ein "Fußballgenie" will mit aller Macht zum BVB

Doch zweieinhalb Jahre später kehrte das griechischstämmige Talent zurück. Das hatte auch mit Kindermans zu tun, der sich zu jener Zeit merklich von seinem langjährigen Arbeitgeber entfremdete und schließlich Ende Januar 2024 die Brocken hinwarf. Fun Fact: Seit zwei Wochen arbeitet er wieder für Anderlecht, als Technischer Direktor im Nachwuchsbereich.

Kurz vor Kindermans' Aus beim Klub aus Brüssel geschah nämlich Historisches. Am 1. September 2023 schrieb Karetsas belgische Fußballgeschichte. Der offensive Mittelfeldspieler hatte für Jong Genk in der 2. Liga erstmals getroffen - mit seinem schwächeren rechten Fuß - und wurde zum jüngsten Torschützen im belgischen Profifußball. Der Gegner: RSC Anderlecht.

Bereits in seinem ersten Spiel hatte der damals 15-Jährige, der nur 200 Meter vom KRC-Stadion entfernt aufwuchs, das Siegtor vorbereitet. Beides waren Bestmarken in Belgien, nie war ein Spieler zuvor jünger. In Genks zweiter Mannschaft kam Karetsas in diesem Alter auf Anhieb in den ersten neun Ligapartien von Beginn an zum Einsatz. "Ich habe gehofft, dass ich ab meinem 16. Lebensjahr gelegentlich bei Jong Genk einspringen könnte. Aber dass ich jetzt starten darf, das habe ich nicht erwartet", sagte er damals der Zeitung Het Belang van Limburg.