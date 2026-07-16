Bislang ist nicht überliefert, was Jean Kindermans damals dachte. Fast 19 Jahre arbeitete der heute 61-Jährige als Nachwuchskoordinator beim belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht. Er war es, der den derzeit heftig vom BVB umworbenen Konstantinos Karetsas im Sommer 2020 aus der Jugend des KRC Genk loseiste.
Er brach sogar schon einen Rekord von Lamine Yamal: Ein "Fußballgenie" will mit aller Macht zum BVB
Karetsas schreibt schon in seinem ersten Spiel belgische Fußballgeschichte
Doch zweieinhalb Jahre später kehrte das griechischstämmige Talent zurück. Das hatte auch mit Kindermans zu tun, der sich zu jener Zeit merklich von seinem langjährigen Arbeitgeber entfremdete und schließlich Ende Januar 2024 die Brocken hinwarf. Fun Fact: Seit zwei Wochen arbeitet er wieder für Anderlecht, als Technischer Direktor im Nachwuchsbereich.
Kurz vor Kindermans' Aus beim Klub aus Brüssel geschah nämlich Historisches. Am 1. September 2023 schrieb Karetsas belgische Fußballgeschichte. Der offensive Mittelfeldspieler hatte für Jong Genk in der 2. Liga erstmals getroffen - mit seinem schwächeren rechten Fuß - und wurde zum jüngsten Torschützen im belgischen Profifußball. Der Gegner: RSC Anderlecht.
Bereits in seinem ersten Spiel hatte der damals 15-Jährige, der nur 200 Meter vom KRC-Stadion entfernt aufwuchs, das Siegtor vorbereitet. Beides waren Bestmarken in Belgien, nie war ein Spieler zuvor jünger. In Genks zweiter Mannschaft kam Karetsas in diesem Alter auf Anhieb in den ersten neun Ligapartien von Beginn an zum Einsatz. "Ich habe gehofft, dass ich ab meinem 16. Lebensjahr gelegentlich bei Jong Genk einspringen könnte. Aber dass ich jetzt starten darf, das habe ich nicht erwartet", sagte er damals der Zeitung Het Belang van Limburg.
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Karetsas erhält mit 14 Angebote von Manchester City, Juventus und auch dem BVB
Dass Karetsas seine ersten Sporen im Profifußball beim Verein seiner Geburtsstadt verdiente, sorgte rund um Anderlecht für große Kontroversen. Dort hatten ihn mehrere Jugendtrainer bereits als "Fußballgenie" bezeichnet. Karetsas galt schon mit zwölf, 13 Jahren als eines der größten Talente Belgiens.
Anderlecht verfügt seit Jahren über die beste Akademie des Landes. Maßgeblich dank Kindermans, der Spieler wie Romelu Lukaku, Youri Tielemans oder Jeremy Doku entdeckte. Zu Karetsas' Zeit jedoch durchlebte der Verein auf Führungsebene eine jahrelange Phase der Instabilität. Zweimal wechselte der Besitzer, es wurden falsche Personalentscheidungen getroffen und Anderlecht schlitterte in eine dauerhafte, auch finanzielle Krise.
Karetsas' Eltern befürchteten negative Auswirkungen auf ihren Sohn - und das machte in der Branche die Runde. OSC Lille trat als erster interessierter Klub auf den Plan und wollte aus dem Youngster einen neuen Eden Hazard machen. Auch Belgiens Elite fühlte vor, zudem erhielt Karetsas erste Angebote von Manchester City, Chelsea, Juventus Turin, AC Mailand, Eindhoven und auch dem BVB. Meist waren dabei für einen 14-Jährigen horrende Summen im Spiel.
Nur Ajax hatte kurz Chancen bei Karetsas - erster Profivertrag mit 15
Familie Karetsas sagte stets ab. Nur bei Ajax Amsterdam schaute man sich die Begebenheiten vor Ort an. Das Ergebnis: Niemand erfüllte in ihren Augen die Kriterien so gut wie Karetsas' ebenfalls interessierter Ex-Klub Genk.
"Anderlecht hat sich gut um mich gekümmert und mir auch die nötige Überzeugung gegeben, um dort weiterzumachen. Aber der von Genk vorgelegte Plan passt besser zu mir", sagte er. "Der Verein gibt der Jugend Chancen und ist dafür bekannt, dass er viele Youngster in die erste Mannschaft aufsteigen lässt." Siehe etwa die Weltstars Kevin De Bruyne und Thibaut Courtois.
Dreieinhalb Jahre später lässt sich bilanzieren: Karetsas lag mit seiner Entscheidung vollkommen richtig. Er unterschrieb mit 15 seinen ersten Profivertrag und legte seither eine Entwicklung hin, die schlicht atemberaubend ist.
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Karetsas bricht Belgien das Herz: "Eine der größten verpassten Chancen des Landes"
"Trotz seines jungen Alters tat er sich schnell als einer der besten Spieler hervor", sagt Daan Slingers, Chefredakteur des großen belgischen Fußballportals VoetbalPrimeur.be, gegenüber SPOX. "Karetsas ist technisch herausragend. Er dreht sich schnell, ist ein exzellenter Dribbler und verfügt über ein hervorragendes Auge für den tödlichen Pass. Er besitzt eine außergewöhnliche Spielübersicht und versteht das Spiel auf sehr hohem Niveau. Zudem ist er in der Lage, das Spiel präzise zu verlagern und sucht stets die Verbindung zu seinen Mitspielern."
112 Spiele riss Karetsas bislang im Profibereich ab. 92 davon für die erste Mannschaft, in der er Anfang Mai 2024 debütierte und schon mit 16 zum Stammspieler wurde. Bärenstarke 40 Torbeteiligungen weist er auf (zwölf Tore, 28 Vorlagen).
Im Oktober 2025 schockte Karetsas dann nicht nur Genk, sondern den gesamten belgischen Fußball. Nach 20 Einsätzen für die U15- bis U21-Auswahlen der Roten Teufel entschied er sich, künftig für Griechenland aufzulaufen. Für Belgiens Verband, wo Karetsas von vielen als langfristiger Nachfolger Kevin De Bruynes angesehen wurde, eine herbe Enttäuschung. "Dies bleibt eine der größten verpassten Chancen des Landes in den letzten Jahren", ist sich Slingers sicher.
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Karetsas schnappt sich Rekord von Lamine Yamal
Karetsas unterstrich dies gewissermaßen bereits in seinem zweiten Länderspiel für die Griechen. Im März 2025 erzielte er in den Nations-League-Playoffs beim 3:0-Sieg im Hampden Park gegen Schottland das 2:0 und überholte mit 17 Jahren und 124 Tagen nicht nur Lamine Yamal als jüngsten Torschützen des Wettbewerbs, sondern brach auch den bisherigen Rekord in Griechenlands Nationalelfhistorie.
Vergangenen November dehnte Genk schließlich seinen Vertrag bis 2029 aus. Das sorgt angesichts des vehementen Interesses seitens der Dortmunder für eine bequeme Verhandlungsposition. Nach SPOX-Informationen verhandelt Genk aktuell nur mit dem BVB, weil sich der für den Golden-Boy-Award nominierte Karetsas unbedingt der Borussia anschließen möchte. Keine der beiden Parteien ist an einem ausufernden Tauziehen interessiert, doch die geforderten 35 Millionen Euro als Gesamtpaket wird sich Genk abschminken können.
Sollte Karetsas zum BVB wechseln, bekommt der Vizemeister einen extrem offensiv ausgerichteten Spieler, der in Ballbesitz das Tempo im letzten Drittel bestimmt und entscheidenden Pässe spielen kann. Der mittlerweile 18-Jährige bringt eine hohe technische Qualität und Spielintelligenz mit, ist vielseitig, kreativ und unberechenbar.
BVB bekommt in Karetsas einen Top-Vorbereiter mit körperlichen Defiziten
In Genk agierte er vorwiegend als Zehner in einem 4-3-3 und 4-2-3-1, gegen Ende der Vorsaison wurde er auch als Rechtsaußen eingesetzt. Spielt Karetsas dort, zieht er gerne nach innen auf seinen stärkeren linken Fuß und sucht den Abschluss. Er verfügt über einen hervorragenden Schuss mit Effet, wenngleich das zuletzt lediglich zu drei Toren in 49 Pflichtspielen führte.
In der Kategorie Effektivität vor dem Kasten hat der nur 1,73 Meter große Karetsas noch genauso viel Luft nach oben wie im Timing beim Einlaufen in den Strafraum. Auch an der Konstanz über die vollen 90 Minuten sowie der körperlichen Robustheit in (Luft-)Zweikämpfen muss er arbeiten.
"Meiner Meinung nach wird Karetsas vor allem ein Vorbereiter bleiben und weniger ein Torjäger werden. Vorlagen zu geben, ist zweifellos seine größte Stärke", sagt Belgien-Experte Slingers. "Dennoch verfügt er durchaus über die technischen Fähigkeiten, um zu einem torgefährlicheren Spieler zu werden."
Dass Karetsas, der sich laut eigener Aussage viel bei YouTube von Neymar und Ronaldinho abschaut, bislang aber mindestens genauso viel Freude daran hatte, für Spektakel auf dem Platz zu sorgen und mit technischen Finessen aufzufallen, wurde bei einem amüsanten Interview ersichtlich.
Nach seiner Torvorlage im Derby gegen VV St. Truiden fragte man ihn, was ihm mehr Spaß gemacht habe: die Vorlage oder der Tunnel durch die Beine, den er einem Gegenspieler zuvor verpasst hatte. Sofort antwortete Karetsas, den alle nur "Kos" nennen: "Der Tunnel." Nur, um sich eine Sekunde später wohl an sein Medientraining zu erinnern und zu korrigieren: "Äh, sorry, die Vorlage!"
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Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.