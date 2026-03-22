Wie der erst 17 Jahre alte Offensivspieler von Borussia Mönchengladbach in einem Gespräch mit dem kicker bestätigte, sei der marokkanische Verband an ihn herangetreten und hätte ihn bezüglich eines Verbandswechsels angesprochen.
Er brach erst kürzlich einen Bundesliga-Rekord für Borussia Mönchengladbach! DFB droht das nächste Top-Talent zu verlieren
"Es gab schon Kontakt, ja. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen und lasse mir Zeit damit. Mal schauen, wie es weitergeht", erklärte Mohya.
Der 17-Jährige besitzt sowohl die deutsche als auch die marokkanische Staatsbürgerschaft, lief bislang allerdings nur für deutsche Nachwuchs-Mannschaften auf. Mit der U18 von Trainer Hanno Balitsch kämpft ab kommendem Mittwoch um ein Ticket bei U19-Europameisterschaft 2027.
Insgesamt stand Mohya siebenmal für Deutschland auf dem Rasen. Nach drei Einsätzen bei der U16 (ein Tor) kam ein Einsatz bei der U17 hinzu, ehe er im November 2025 sein Debüt für die U18 feierte. Dort steht er nach drei Spielen bei zwei Treffern.
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Mohya jüngster Gladbacher, der jemals in der Bundesliga zum Einsatz kam
Erst im Dezember brach Mohya einen fast 20 Jahre alten Bundesliga-Rekord bei Borussia Mönchengladbach. Bei seiner Einwechslung in der Begegnung gegen den VfL Wolfsburg (1:3) war er mit 16 Jahren, 11 Monaten und 13 Tagen der jüngste Spieler der für die Fohlen sein Debüt im deutschen Oberhaus gab. Den bisherigen Rekord hielt Marko Marin, der bei seinem Gladbach-Debüt im März 2007 18 Jahre und 18 Tage alt gewesen war.
Mohya ist erst der elfte Spieler, der als 16-Jähriger in der Bundesliga zum Einsatz kam. Jüngster Akteur war Youssoufa Moukoko, der am 21. November 2020 bei seinem ersten Einsatz für Borussia Dortmund 16 Jahre und 1 Tag alt war. In der Bundesliga beträgt das Mindestalter für einen Einsatz 16 Jahre.
Wael Mohya: Seine Leistungsdaten bei Glabach
Spiele
Tore
Assists
12
1
0
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".