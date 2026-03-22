Er brach erst kürzlich einen Bundesliga-Rekord für Borussia Mönchengladbach! DFB droht das nächste Top-Talent zu verlieren

"Es gab schon Kontakt, ja. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen und lasse mir Zeit damit. Mal schauen, wie es weitergeht", erklärte Mohya.

Der 17-Jährige besitzt sowohl die deutsche als auch die marokkanische Staatsbürgerschaft, lief bislang allerdings nur für deutsche Nachwuchs-Mannschaften auf. Mit der U18 von Trainer Hanno Balitsch kämpft ab kommendem Mittwoch um ein Ticket bei U19-Europameisterschaft 2027.

Insgesamt stand Mohya siebenmal für Deutschland auf dem Rasen. Nach drei Einsätzen bei der U16 (ein Tor) kam ein Einsatz bei der U17 hinzu, ehe er im November 2025 sein Debüt für die U18 feierte. Dort steht er nach drei Spielen bei zwei Treffern.