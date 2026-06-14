Jadon Sancho hat offenbar eine grundsätzliche Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Wie die Manchester Evening News berichten, will der Offensivspieler seine Karriere in der Premier League fortsetzen. Trotz der ernüchternden Zeit bei Manchester United und Aston Villa.
Er bevorzugt offenbar eine bestimmte Liga: Jadon Sancho trifft wohl Entscheidung über seine Zukunft
Sancho-Rückkehr zum BVB wohl vom Tisch
Sancho, nach Ablauf seines Vertrags bei den Red Devils ab dem 1. Juli offiziell vereinslos, war vor einigen Wochen noch intensiv mit einer erneuten Rückkehr zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. Die sportliche Führung des BVB ist dem Vernehmen nach aber inzwischen von einer Verpflichtung des Engländers abgerückt.
Wie Sanchos Chancen auf einen Verbleib auf der Insel stehen, geht aus dem Bericht nicht hervor. Allzu gut dürften sie jedoch nicht sein.
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Sancho mit bislang enttäuschender Zeit in der Premier League
Während seiner Leihstation bei Aston Villa in der abgelaufenen Spielzeit sammelte der 26-Jährige lediglich vier Torbeteiligungen in 39 Pflichtspielen. Wenig steuerte er auch zum Triumph in der Europa League bei, im Finale gegen den SC Freiburg wurde Sancho wenige Minuten vor Anpfiff eingewechselt. Für ManUnited, das einst stolze 85 Millionen Euro Ablöse für seine Dienste an den BVB überwiesen hatte, sprangen in 85 Partien zwölf Tore und sechs Assists heraus.
Nur beim FC Chelsea, an den Sancho in der Saison 2024/25 verliehen war, wies er zufriedenstellende Statistiken auf: 15 Scorerpunkte waren in 41 Einsätzen. Eine feste Verpflichtung kam jedoch nicht zustande, weil sich beide Parteien nicht auf einen Vertrag einigen konnten. Stattdessen bezahlten die Blues übereinstimmenden Medienberichten zufolge sogar eine Entschädigung in Höhe von umgerechnet rund sechs Millionen Euro, um die 30 Millionen Euro schwere Kaufverpflichtung zu umgehen.
Sancho winkt offenbar Plan B in der Türkei
Aus der Türkei ist derweil zu hören, dass Besiktas Istanbul eine Offerte vorbereite. Laut Fanatik würde der türkische Topklub sogar Sanchos finanzielle Vorstellungen erfüllen und ihm ein Jahresgehalt von über zehn Millionen Euro auf den Tisch legen. Gleichwohl heißt es auch, dass Sancho zunächst ausschließlich Angebote von der Insel in Erwägung ziehen werde.
Konkrete Gerüchte über ein mögliches Engagement in der Premier League gibt es aktuell nicht. Die Tatsache, dass Sancho ablösefrei zu haben ist, könnte trotz der bislang enttäuschenden Jahre in seinem Heimatland in den kommenden Wochen aber noch Bewegung in die Sache bringen. Zumal er zweifellos an guten Tagen - und im richtigen Umfeld - weiterhin ein Unterschiedsspieler sein kann.
Leistungsdaten von Jadon Sancho beim BVB und englischen Vereinen im Vergleich
Statistik ManUnited, Chelsea, Aston Villa BVB Spiele 163 158 Tore 18 53 Assists 19 67