Er bevorzugt offenbar eine bestimmte Liga: Jadon Sancho trifft wohl Entscheidung über seine Zukunft

Sancho, nach Ablauf seines Vertrags bei den Red Devils ab dem 1. Juli offiziell vereinslos, war vor einigen Wochen noch intensiv mit einer erneuten Rückkehr zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. Die sportliche Führung des BVB ist dem Vernehmen nach aber inzwischen von einer Verpflichtung des Engländers abgerückt.

Wie Sanchos Chancen auf einen Verbleib auf der Insel stehen, geht aus dem Bericht nicht hervor. Allzu gut dürften sie jedoch nicht sein.