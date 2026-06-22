Er bescherte ihm zweimal großes Kopfzerbrechen: Jürgen Klopp freut sich auf einen Albtraum-Spieler "wie ein kleines Kind" bei der WM

Tatsächlich avancierte Messi zumindest in einem direkten Duell zu Klopps fleischgewordenem Albtraum. Beim 3:0-Hinspielsieg im Halbfinale der Champions League anno 2019 traf Messi gegen den FC Liverpool in der Schlussviertelstunde doppelt. Besonders in Erinnerung ist Messis zweiter Treffer, den er per traumhaftem Freistoß erzielte.

Auf das anschließend folgende zweite und letzte Duell zwischen dem Trainer Klopp und dem Spieler Messi dürfte der 59-Jährige indes mit deutlich positiveren Erinnerungen zurückblicken. Denn nach einer historischen Aufholjagd schlugen die Reds Messi und Barca im Rückspiel mit 4:0, zogen ins Endspiel der Königsklasse ein und holten sich letztlich den Henkelpott gegen Tottenham.

Seitdem sind sieben Jahre vergangen und Messi ist das fortschreitende Alter durchaus anzumerken. Das weiß auch Klopp mit Blick auf Argentiniens Chancen, den WM-Titel zu verteidigen. "Er ist nicht allein, er braucht wahnsinnig viel. Die Mannschaft arbeitet für ihn", sagte er. Am Ende sei Messi aber "fast alles zuzutrauen! Auf eine gewisse Weise hat er einen Verstand wie ganz wenig andere. In dem Moment, wo er an den Ball kommt, verändert er das Spiel, wie es noch kein anderer Spieler getan hat. Das macht ihn so speziell", schwärmte Klopp weiter.