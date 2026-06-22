"Es ist unglaublich, mit welcher Leichtigkeit er Fußball spielt. Das ist das, was wir so wahrscheinlich nicht mehr sehe werden", sagte Klopp über Argentiniens Kapitän Lionel Messi bei MagentaTV vor dem zweiten Gruppenspiel der Albiceleste gegen Österreich.
Er bescherte ihm zweimal großes Kopfzerbrechen: Jürgen Klopp freut sich auf einen Albtraum-Spieler "wie ein kleines Kind" bei der WM
Lionel Messi? Jürgen Klopp: "Jetzt würde ich Vergnügungssteuer zahlen"
Messi hatte trotz seines biblischen Alters von 38 Jahren beim Auftakt gegen Algerien abermals auf der großen WM-Bühne geglänzt und den amtierenden Weltmeister mit einem Dreierpack zum ungefährdeten Sieg geschossen. Klopp freue sich daher "wie ein kleines Kind ihn nochmal live sehen zu dürfen".
Das war ihm zuvor "nicht so oft vergönnt, ziemlich genau zweimal – und da stand ich als Trainer an der Seitenlinie", erinnerte sich Klopp: "Das ist weit entfernt davon, das zu genießen. Da musst du gucken, wie du den Jungen ausschaltest. Das war alles nicht vergnügungssteuerpflichtig. Jetzt würde ich Vergnügungssteuer zahlen!"
Klopps legendäre Duelle mit Liverpool gegen Messis Barcelona
Tatsächlich avancierte Messi zumindest in einem direkten Duell zu Klopps fleischgewordenem Albtraum. Beim 3:0-Hinspielsieg im Halbfinale der Champions League anno 2019 traf Messi gegen den FC Liverpool in der Schlussviertelstunde doppelt. Besonders in Erinnerung ist Messis zweiter Treffer, den er per traumhaftem Freistoß erzielte.
Auf das anschließend folgende zweite und letzte Duell zwischen dem Trainer Klopp und dem Spieler Messi dürfte der 59-Jährige indes mit deutlich positiveren Erinnerungen zurückblicken. Denn nach einer historischen Aufholjagd schlugen die Reds Messi und Barca im Rückspiel mit 4:0, zogen ins Endspiel der Königsklasse ein und holten sich letztlich den Henkelpott gegen Tottenham.
Seitdem sind sieben Jahre vergangen und Messi ist das fortschreitende Alter durchaus anzumerken. Das weiß auch Klopp mit Blick auf Argentiniens Chancen, den WM-Titel zu verteidigen. "Er ist nicht allein, er braucht wahnsinnig viel. Die Mannschaft arbeitet für ihn", sagte er. Am Ende sei Messi aber "fast alles zuzutrauen! Auf eine gewisse Weise hat er einen Verstand wie ganz wenig andere. In dem Moment, wo er an den Ball kommt, verändert er das Spiel, wie es noch kein anderer Spieler getan hat. Das macht ihn so speziell", schwärmte Klopp weiter.
- AFP
Klopps Philosophie: "Alle müssen mitarbeiten, außer ihr seid Lionel Messi"
Dass Messi quasi nonexistent in der Defensivarbeit ist, sei für Klopp daher kein Problem - auch nicht zu Zeiten, als Messi noch wesentlich jünger war: "Pep Guardiola hat mal gesagt: 'In dem Moment, wo Lionel Messi nicht am Ball ist, scannt er den ganzen Platz'. Ich habe früher gesagt: Alle müssen mitarbeiten, außer ihr seid Lionel Messi. Jemand da? Nein, also müsst ihr alle mitmachen."
Trotz des Ausnahmespielers Messi und dem aufopferungsvollen Kollektiv der Argentinier rechnet Klopp aber nicht damit, dass das zweite Gruppenspiel der Albiceleste gegen Österreich und Trainer Ralf Rangnick ein Spaziergang wird. Im Gegenteil. "Ralf Rangnick ist der perfekte Trainer für diese Mannschaft! Österreich ist in diesem Spiel kein Favorit, aber sie sind mittlerweile für jeden Gegner ein Challenger, weil sie top organisiert gegen den Ball sind", prognostizierte Klopp.
Wie Argentinien hat auch die Alpenrepublik ihr erstes WM-Spiel gewonnen. Ein Punktgewinn wäre für beide Mannschaften höchst wahrscheinlich gleichbedeutend mit dem Weiterkommen.
Häufig gestellte Fragen
Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.
Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.
Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.
Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.
Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.
Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.
Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.
Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.
Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.
Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.
Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.
Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.
Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.
Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund 930 Millionen Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.
Aktuell steht er bei 45 Mannschaftstiteln – das ist Rekord. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.
Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.
Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.
Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".