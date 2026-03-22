Er berührte bei seinem 300. Einsatz für den BVB nicht einmal den Ball! Niko Kovac bitte bei Starspieler von Borussia Dortmund um Entschuldigung

"Das tut mir persönlich sehr weh und leid", sagte der Coach nach dem 3:2 (0:2) gegen den Hamburger SV.

Dort war Brandt wenige Sekunden vor Schluss eingewechselt worden. "Ich hatte vor, ihn 20 Minuten eher zu bringen", gab Kovac zu. Doch der BVB hatte gerade "Schwung" aufgenommen, und "den wollte ich nicht unterbrechen" - also musste der Jubilar warten.