"Er beeinflusst die Qualität ihrer Abschlüsse": Philipp Lahm erklärt eine der größten Stärken von Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer

"Wie schon seit fast zwei Jahrzehnten staunt die Fußballwelt gerade über Manuel Neuer. Wieder einmal", begann Lahm im Vorfeld von Bayern Münchens Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid (Mittwoch, 21 Uhr) einen ausführlichen Beitrag für The Athletic.

Neuers Leistung bei Bayerns 2:1-Auswärtssieg im Hinspiel vergangene Woche, als er mehrere herausragende Paraden zeigte, sei "fantastisch" gewesen, lobte Lahm. Der gefeierte Auftritt des mittlerweile 40-jährigen Torhüters im Bernabeu habe ihn an zwei prägende Spiele aus Neuers Karriere erinnert.

Zunächst an das Champions-League-Finale 2020, das Bayern gegen Paris Saint-Germain auch dank spektakulärer Rettungstaten Neuers gegen die damaligen PSG-Superstars Neymar und Kylian Mbappe gewann. "Zweitens habe ich mich ins WM-Finale 2014 zurückversetzt gefühlt", verriet Lahm, der seinerzeit bei Deutschlands 1:0-Triumph nach Verlängerung über Argentinien in Rio de Janeiro selbst auf dem Platz gestanden hatte.

Neuer habe in jenem Endspiel zwar "nicht einen einzigen Schuss abwehren" müssen, aber es "veranschaulichte perfekt, wo einige seiner ganz großen Stärken liegen", betonte der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Warum das so ist? "Neuer schüchtert Stürmer ein - er beeinflusst die Qualität ihrer Abschlüsse", erklärte Lahm, der auch bei Bayern sechs Jahre lang mit Neuer zusammenspielte und seine Karriere 2017 nach 517 Einsätzen für den FCB beendete.

Lahm führte zu seiner These aus: "Gegen Neuer ist es nicht genug, mit seinem Schuss 80 Prozent Risiko zu nehmen, nicht einmal 100 Prozent reichen aus. Du musst 110 Prozent ins Risiko gehen." Um den Bayern-Keeper zu überwinden, könne man nicht zwischen Kraft oder Präzision wählen, sondern "man braucht beides, um zu treffen - und meistens beides in Perfektion. So gehen manche Schüsse dann eben schnell mal daneben oder drüber. Oder sind nicht platziert genug", so Lahm.