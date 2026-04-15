Bayern-Legende Philipp Lahm hat ausführlich über die großen Stärken seines einstigen Weggefährten Manuel Neuer philosophiert.
"Er beeinflusst die Qualität ihrer Abschlüsse": Philipp Lahm erklärt eine der größten Stärken von Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer
"Die Fußballwelt staunt mal wieder über Manuel Neuer"
"Wie schon seit fast zwei Jahrzehnten staunt die Fußballwelt gerade über Manuel Neuer. Wieder einmal", begann Lahm im Vorfeld von Bayern Münchens Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid (Mittwoch, 21 Uhr) einen ausführlichen Beitrag für The Athletic.
Neuers Leistung bei Bayerns 2:1-Auswärtssieg im Hinspiel vergangene Woche, als er mehrere herausragende Paraden zeigte, sei "fantastisch" gewesen, lobte Lahm. Der gefeierte Auftritt des mittlerweile 40-jährigen Torhüters im Bernabeu habe ihn an zwei prägende Spiele aus Neuers Karriere erinnert.
Zunächst an das Champions-League-Finale 2020, das Bayern gegen Paris Saint-Germain auch dank spektakulärer Rettungstaten Neuers gegen die damaligen PSG-Superstars Neymar und Kylian Mbappe gewann. "Zweitens habe ich mich ins WM-Finale 2014 zurückversetzt gefühlt", verriet Lahm, der seinerzeit bei Deutschlands 1:0-Triumph nach Verlängerung über Argentinien in Rio de Janeiro selbst auf dem Platz gestanden hatte.
Neuer habe in jenem Endspiel zwar "nicht einen einzigen Schuss abwehren" müssen, aber es "veranschaulichte perfekt, wo einige seiner ganz großen Stärken liegen", betonte der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Warum das so ist? "Neuer schüchtert Stürmer ein - er beeinflusst die Qualität ihrer Abschlüsse", erklärte Lahm, der auch bei Bayern sechs Jahre lang mit Neuer zusammenspielte und seine Karriere 2017 nach 517 Einsätzen für den FCB beendete.
Lahm führte zu seiner These aus: "Gegen Neuer ist es nicht genug, mit seinem Schuss 80 Prozent Risiko zu nehmen, nicht einmal 100 Prozent reichen aus. Du musst 110 Prozent ins Risiko gehen." Um den Bayern-Keeper zu überwinden, könne man nicht zwischen Kraft oder Präzision wählen, sondern "man braucht beides, um zu treffen - und meistens beides in Perfektion. So gehen manche Schüsse dann eben schnell mal daneben oder drüber. Oder sind nicht platziert genug", so Lahm.
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Im WM-Finale 2014 ließ sich sogar Lionel Messi von Manuel Neuer beeinflussen
Neuers Aura der schieren Unbezwingbarkeit sorge dann sogar bei den Größten ihrer Zunft dafür, dass ihren Abschlüssen der entscheidende Tick fehle. "Im Finale 2014 haben Lionel Messi oder Gonzalo Higuain teilweise so präzise gezielt, dass sie Chancen liegen ließen, die sie meistens in Tore ummünzen. Und vergangene Woche in Madrid haben Vinicius Junior und Kylian Mbappe im Spielverlauf daneben geschossen, weil Neuers Paraden zuvor Eindruck bei ihnen hinterlassen hatten", ist sich Lahm sicher.
Neuer sei "ein Jahrhunderttorwart" und "Mr. Unbezwingbar", schwärmte der 42-Jährige weiter. "Als Stürmer steht man einem Grizzlybären gegenüber. Aber gleichzeitig ist Manuel ein Torhüter, der auf Effekthascherei und Schnörkel verzichtet. Er zeigt keine unnötigen Flugeinlagen oder theatralische Bewegungen, deren einziger Sinn die Show ist. [...] Wenn ein Ball haltbar war, hat er ihn immer auf die effektivste Art und Weise entschärft."
Da Neuer zudem ein derart guter Fußballer ist, tue sich "eine Mannschaft deutlich leichter damit, in Drucksituationen über ihn zu spielen", strich Lahm heraus. "Wir hatten immer dieses Vertrauen in ihn und er hat uns in fast allen Situationen eine Option geboten."
Bayern Münchens Manuel Neuer "auf einer Stufe mit den Allergrößten"
Im zweiten Duell mit Real wird Bayern erneut einen Neuer in Topform brauchen, um den Einzug ins Halbfinale der Champions League perfekt zu machen. Der Vertrag des Routiniers, der Spekulationen über ein mögliches Comeback in der deutschen Nationalmannschaft zur WM nun schon mehrfach abschmettern musste, läuft am Saisonende aus. Noch ist offen, ob Neuer darüber hinaus noch ein weiteres Jahr dran hängt, die Tendenz geht aber derzeit wohl zu einer Fortsetzung seiner Karriere.
"Ich weiß nicht, wie sich Manuel entscheiden wird", sagte Lahm, der mit Blick auf die körperliche Verfassung des ehemaligen Nationalkeepers einräumte: "Dem Neuer von heute fehlen wahrscheinlich schon zehn bis 15 Prozent seiner früheren körperlichen Verfassung." In Madrid habe er indes "keine 'unmöglichen' Bälle gehalten", führte Lahm aus. "Seine Stärke lag in seiner absoluten Ruhe, seiner Präsenz und seiner Konzentration. Viele Torhüter reagieren falsch, insbesondere in großen Spielen. Aber Manuel Neuer zeigt genau dann seine wahre Klasse. Mit dieser Qualität hilft er Mannschaften, Titel zu gewinnen - auch jetzt noch."
Neuer sei "auf einer Stufe mit den Allergrößten der Fußballgeschichte, auf einem Level mit Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo", adelte Lahm seinen früheren Mitspieler. "Und er hätte wirklich irgendwann einmal den Ballon d'Or gewinnen müssen. Wer wäre damit nicht einverstanden gewesen?"
2014, nachdem er auf Deutschlands Weg zum WM-Titel eine entscheidende Rolle eingenommen hatte, war Neuer am nächsten dran. Doch an Messi und Ronaldo war einfach kein Vorbeikommen, mit Platz drei erreichte der Bayern-Keeper in jenem Jahr seine beste Platzierung beim Ballon d'Or. Als bester Torhüter der Welt wurde Neuer aber gleich fünfmal ausgezeichnet (2013 bis 2016 und 2020).
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Manuel Neuers größte Titel
Weltmeister (1x)
2014 (Deutschland)
Champions-League-Sieger (2x)
2013 und 2020 (FC Bayern München)
Deutscher Meister (12x)
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2025 (FC Bayern München)
Klub-Weltmeister (2x)
2014 und 2021 (FC Bayern München)
DFB-Pokalsieger (6x)
2011 (FC Schalke 04), 2013, 2014, 2016, 2019 und 2020 (FC Bayern München)
U21-Europameister (1x)
2009 (Deutschland)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.