Das Trainer-Karussell im Red-Bull-Imperium dreht sich weiter: Nach Informationen der Bild gilt Danny Röhl als absoluter Wunschkandidat für den vakanten Posten beim kriselnden FC Red Bull Salzburg. Röhl soll den strauchelnden Klub wieder in die Spur und zurück auf die europäische Bühne führen. Der 37-Jährige, aktuell bei den Rangers in Glasgow unter Vertrag, gilt als moderner Konzepttrainer, der eine klare Spielphilosophie vertritt und als exzellenter Entwickler junger Talente geschätzt wird.
Er arbeitete bereits beim FC Bayern München! Jürgen Klopp angeblich heiß auf Trainer für kriselnde Salzburger
Unter Hansi Flick fungierte Röhl einst als Co-Trainer beim FC Bayern München sowie bei der deutschen Nationalmannschaft. Dass er auch als Chefcoach eine Mannschaft aus der Krise führen kann, bewies er zuletzt eindrucksvoll auf seiner aktuellen Station in Schottland.
Im Oktober 2025 übernahm Röhl die damals taumelnden Rangers. Er stabilisierte den schottischen Traditionsverein im Rekordtempo und führte das Team zurück in die Erfolgsspur. Dass es im finalen Schlussspurt der Meisterschaft am Ende nicht ganz für den Titel reichte, war vor allem einer extremen Verletzungsmisere geschuldet. Röhls Arbeit im Ibrox Stadium hat Begehrlichkeiten geweckt. Darin liegt die größte Hürde für einen potenziellen Deal mit Salzburg.
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Röhl noch bis 2028 in Glasgow unter Vertrag
Der gebürtige Zwickauer steht bei den Schotten noch langfristig bis 2028 unter Vertrag. Um den Wunschtrainer loszueisen, müsste Red Bull wohl tief in die Tasche greifen.
Dem Vernehmen nach hat der Konzern allerdings bereits den direkten Kontakt zu den Verantwortlichen der Rangers gesucht, um abzuklopfen, ob und zu welchem Preis der Deutsche überhaupt die Freigabe erhalten würde.
Röhl selbst hielt sich angesichts der Spekulationen um seine Zukunft zuletzt bedeckt und gab sich im Bild-Interview professionell: "Mein Fokus ist hier in Glasgow. Ich mag den Job, weil ich hier um Titel spielen kann. Und auch international. Und das ist schon eine sehr gute Aufgabe, die sehr viel Spaß macht."
Danny Röhl war bereits Kandidat bei RB Leipzig
Bereits im vergangenen Sommer war Röhl ein heißes Thema und stand auf der Kandidatenliste für den Trainerposten bei RB Leipzig. Damals entschied sich die Führungsebene in Sachsen letztlich für Ole Werner, Röhl zog weiter auf die Insel. Werner soll nun in Leipzig im Sommer trotz der Rückkehr in die Champions League zur Disposition stehen.
Beim österreichischen Branchenprimus brennt sportlich ebenfalls der Baum. Platz drei in der heimischen Bundesliga, die Qualifikation für die Königsklasse krachend verspielt - die abgelaufene Spielzeit geriet für die erfolgsverwöhnten Salzburger zum absoluten Desaster.
Eine schlechtere Platzierung mussten die Verantwortlichen in der gesamten Red-Bull-Ära noch nie verdauen. Der endgültige Tiefpunkt folgte am letzten Spieltag der Meisterrunde, als sich die Mannschaft mit einer blamablen 1:3-Niederlage gegen den Dorfklub TSV Hartberg in die Sommerpause verabschiedete.
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Salzburg spielte sehr schwache Saison
Die Konsequenzen ließen nicht lange auf sich warten. Interimscoach Daniel Beichler, der das Team erst Mitte Februar von Thomas Letsch übernommen hatte, musste nach nur 14 Spielen im Amt schon wieder seinen Hut nehmen. Ein nachhaltiger Turnaround gelang dem 37-Jährigen zu keinem Zeitpunkt.
Nun stehen die Bosse in der Mozartstadt vor einem Scherbenhaufen und suchen fieberhaft nach einer langfristigen Lösung auf der Trainerbank. Während beim japanischen Ableger RB Omiya Ardija mit dem Spanier Narcís Pelach der neue starke Mann bereits in den Startlöchern steht, muss nun in Salzburg ein neuer Coach her.
Häufig gestellte Fragen
- Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.
Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.
Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.
Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.
Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.
Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk.
Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf rund 50 Millionen Euro.
Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.
Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.
Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.
"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Global Head of Soccer bei Red Bull. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.