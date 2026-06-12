Er arbeitete bereits beim FC Bayern München! Jürgen Klopp angeblich heiß auf Trainer für kriselnde Salzburger

Der gebürtige Zwickauer steht bei den Schotten noch langfristig bis 2028 unter Vertrag. Um den Wunschtrainer loszueisen, müsste Red Bull wohl tief in die Tasche greifen.

Dem Vernehmen nach hat der Konzern allerdings bereits den direkten Kontakt zu den Verantwortlichen der Rangers gesucht, um abzuklopfen, ob und zu welchem Preis der Deutsche überhaupt die Freigabe erhalten würde.

Röhl selbst hielt sich angesichts der Spekulationen um seine Zukunft zuletzt bedeckt und gab sich im Bild-Interview professionell: "Mein Fokus ist hier in Glasgow. Ich mag den Job, weil ich hier um Titel spielen kann. Und auch international. Und das ist schon eine sehr gute Aufgabe, die sehr viel Spaß macht."