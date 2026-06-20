"Entsprechen nicht der Realität": Real Madrid entkräftet Gerüchte um FC Bayerns Michael Olise mit offiziellem Statement

Auf welcher Position spielt Michael Olise?

Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.

Wann und wo ist Michael Olise geboren?

Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.

Welche Trikotnummer hat Michael Olise?

Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.

Wie groß ist Michael Olise?

Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.

Wie viel wiegt Michael Olise?

Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.

Welche Schuhgröße hat Michael Olise?

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.

Welcher ist der starke Fuß von Michael Olise?

Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.

Für welchen Verein spielte Michael Olise als Kind?

Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.

Wo wohnt Michael Olise?

Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.

Was für ein Auto fährt Michael Olise?

Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.

Kann Michael Olise Deutsch?

Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.

Wie viele Kinder hat Michael Olise?

Dazu ist nichts bekannt.

Wer ist die Frau/Freundin von Michael Olise?

Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.

Wie viel Geld hat Michael Olise?

Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.

Wie viele Titel hat Michael Olise in seiner Karriere gewonnen?

Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.

Wie oft hat Michael Olise den Ballon d'Or gewonnen?

Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.

Wie oft wurde Michael Olise zum FIFA-Weltfußballer gewählt?

Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

Hat Michael Olise einen Spitznamen?