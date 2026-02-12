Getty Images Sport
„Entscheidungen wie diese können über Titel entscheiden“ – Fans sind empört, nachdem Gabriel im Unentschieden von Arsenal gegen Brentford einer roten Karte entgangen ist
Gabriel vermeidet Rot, während Arsenal patzt
Gabriel hatte eine Gelbe Karte erhalten, als er Outtara mit einem Bein foulte, als dieser für Keith Andrews' Mannschaft auf das Tor zulief, nachdem Keane Lewis-Potter den Kopfballtreffer von Noni Madueke ausgeglichen hatte. Durch dieses Ergebnis liegen die Gunners nun nur noch vier Punkte vor dem zweitplatzierten Manchester City.
Torhüter David Raya hat den Verein bereits dazu aufgefordert, „zusammenzuhalten”, aber die Fans sind enttäuscht, dass Gabriel keine rote Karte gezeigt wurde.
Er sagte gegenüber Reportern: „Enttäuscht über nur einen Punkt. Wir halten zusammen. Es ist ein schwieriger Ort, aber wir müssen einfach zusammenhalten, und wir sind immer noch in einer großartigen Position und machen weiter.
„Es fühlte sich gut an. Wir haben die erste Halbzeit größtenteils dominiert, bis sie an Schwung gewonnen haben. Wir sind sehr gut damit umgegangen und haben in der zweiten Halbzeit das Tor geschossen. Ich dachte, das würde reichen, aber sie haben bei Standardsituationen gefährlich gespielt und wir haben ein Gegentor kassiert. Wir hatten die Chancen, das Spiel zu gewinnen, aber wir haben sie nicht genutzt.”
Zum möglichen Titelkampf fügte er hinzu: „Wir sind immer noch in einer hervorragenden Position. Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren. Am Sonntag steht das FA-Cup-Spiel an, aber am Mittwoch geht es weiter.“
Die Reaktion in den sozialen Medien
Die Fans reagierten mit Erstaunen darauf, dass Gabriel trotz der eindeutigen Fouls und der offensichtlichen disziplinarischen Konsequenzen nicht vom Platz gestellt wurde.
@City_Chief sagte : „Gabriel hatte bereits eine Gelbe Karte, kam aber irgendwie ohne zweite Verwarnung und ohne Rote Karte für dieses rücksichtslose und gefährliche Foul davon. Entscheidungen wie diese können über Titel entscheiden. Wenn die Abstände so knapp sind, zählt jede Entscheidung. Alles, um Arsenal zum Gewinn der Meisterschaft zu verhelfen?“
@InvertTheWing verwies auf Tottenham-Kapitän Cristian Romero, der derzeit eine Sperre von vier Spielen absitzt: „Romero bekommt für das Foul an Gabriel eine Sperre von 10 Spielen.“
@Falsewinger sagte: „Gabriel entgeht einer zweiten Gelben Karte. Das ist eine grauenhafte Entscheidung des Schiedsrichters, der Gabriel vielleicht (wie ich) dreimal als Kapitän in der FPL eingesetzt hat.“
@AVFCStatto fügte hinzu: „Gabriel sollte vom Platz gestellt werden. Er überprüft sein Abzeichen. Arsenal. Keine rote Karte.“
@GeronimoMorgans fasste zusammen: „Das ist die zweite Gelbe Karte für Gabriel. Eindeutig Rot. Wie kann das ungestraft bleiben?“
Arsenal wankt?
Die Mannschaft von Mikel Arteta hat nun nur zwei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen, gegen die Bees und Nottingham Forest unentschieden gespielt und gegen Manchester United verloren. Die beiden Siege wurden gegen Leeds und Sunderland errungen.
Mittelfeldspieler Declan Rice sagte gegenüber BBC Sport: „Das Spiel war in zwei Hälften geteilt. Die ersten 20 Minuten gehörten ihnen, wir beendeten die erste Halbzeit stark, wir starteten hervorragend in die zweite Halbzeit und sie beendeten die Halbzeit besser als wir. Nach dem Tor haben wir uns sehr schwer getan.“
„Auf dieser Reise wird man nie in allen 70 Spielen der Saison auf dem gleichen Niveau sein, aber man muss sein Bestes geben. Die kleinen Details, die Grundlagen – wie ich schon sagte, diese Saison ist eine Achterbahnfahrt. Man darf nicht naiv sein und denken, dass es einfach wird. Wir spielen Woche für Woche gegen die besten Teams. Wir müssen weiter Druck machen und an uns glauben, das Kontrollierbare kontrollieren.
Wir müssen den Lärm von außen ausblenden. Das haben wir wirklich gut gemacht. Die Leute werden über den Titelkampf und Arsenal reden, aber wir sind eine wirklich ruhige Gruppe. Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass Brentford ein leichter Gegner ist. Sie sind eine der besten Mannschaften der Liga, und ihre aktuelle Form zeigt das. Es ist ein Punkt, den wir auf unserem Weg gewonnen haben, aber wir wollten das Spiel gewinnen.“
Was kommt als Nächstes?
Arsenal trifft an diesem Wochenende in der vierten Runde des FA Cups auf Wigan Athletic, bevor es in der Premier League gegen die Wolves geht.
