„Entscheidungen wie diese können über Titel entscheiden“ – Fans sind empört, nachdem Gabriel im Unentschieden von Arsenal gegen Brentford einer roten Karte entgangen ist

Gabriel hatte eine Gelbe Karte erhalten, als er Outtara mit einem Bein foulte, als dieser für Keith Andrews' Mannschaft auf das Tor zulief, nachdem Keane Lewis-Potter den Kopfballtreffer von Noni Madueke ausgeglichen hatte. Durch dieses Ergebnis liegen die Gunners nun nur noch vier Punkte vor dem zweitplatzierten Manchester City.

Torhüter David Raya hat den Verein bereits dazu aufgefordert, „zusammenzuhalten”, aber die Fans sind enttäuscht, dass Gabriel keine rote Karte gezeigt wurde.

Er sagte gegenüber Reportern: „Enttäuscht über nur einen Punkt. Wir halten zusammen. Es ist ein schwieriger Ort, aber wir müssen einfach zusammenhalten, und wir sind immer noch in einer großartigen Position und machen weiter.

„Es fühlte sich gut an. Wir haben die erste Halbzeit größtenteils dominiert, bis sie an Schwung gewonnen haben. Wir sind sehr gut damit umgegangen und haben in der zweiten Halbzeit das Tor geschossen. Ich dachte, das würde reichen, aber sie haben bei Standardsituationen gefährlich gespielt und wir haben ein Gegentor kassiert. Wir hatten die Chancen, das Spiel zu gewinnen, aber wir haben sie nicht genutzt.”

Zum möglichen Titelkampf fügte er hinzu: „Wir sind immer noch in einer hervorragenden Position. Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren. Am Sonntag steht das FA-Cup-Spiel an, aber am Mittwoch geht es weiter.“