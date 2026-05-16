Entscheidung vertagt: Julian Nagelsmann lässt Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Team offen

Zuvor hatte Sky berichtet, dass Neuer nach seinem Rücktritt nach der Heim-EM 2024 sein Comeback in der DFB-Auswahl geben wird. Darauf hätten sich Neuer, Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler verständigt. "Es gibt einen Tag X, wo die Nominierung stattfindet. Wenn ich anfange, nur weil ich mich getrieben fühle und Deutschland über gewisse Themen diskutiert, Dinge vorwegzunehmen und zu verkünden, dann bewerte ich nicht alles, was ich sehe", sagte Nagelsmann und betonte, dass "jeder Spieler das Recht habe, die Information von mir zu bekommen. Ich bin weit davon weg, mich treiben zu lassen." Weiter betonte der Bundestrainer, "bis zum heutigen Tag sehr fein mit der Kommunikation mit den Spieler" zu sein.

Wenn Neuer zurückkehrt, wäre es ein harter Schlag für Oliver Baumann. Nagelsmann hatte zuletzt immer wieder betont, dass der Hoffenheimer nach der Verletzung von Marc-Andre ter Stegen seine Nummer eins sei. Davon geht Baumann auch weiterhin aus. "Das ist mein Stand, ich habe keine andere Info", sagte Baumann in der ARD nach dem 0:4 bei Borussia Mönchengladbach am Samstag.