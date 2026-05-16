"Ich halte an meiner Eingangsthese fest, dass ich zuerst das Gespräch mit den Spielern suche. Es wird immer zuerst der Spieler kontaktiert, das hat noch nicht stattgefunden", sagte Nagelsmann am Samstagabend im ZDF-Sportstudio.
Entscheidung vertagt: Julian Nagelsmann lässt Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Team offen
Zuvor hatte Sky berichtet, dass Neuer nach seinem Rücktritt nach der Heim-EM 2024 sein Comeback in der DFB-Auswahl geben wird. Darauf hätten sich Neuer, Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler verständigt. "Es gibt einen Tag X, wo die Nominierung stattfindet. Wenn ich anfange, nur weil ich mich getrieben fühle und Deutschland über gewisse Themen diskutiert, Dinge vorwegzunehmen und zu verkünden, dann bewerte ich nicht alles, was ich sehe", sagte Nagelsmann und betonte, dass "jeder Spieler das Recht habe, die Information von mir zu bekommen. Ich bin weit davon weg, mich treiben zu lassen." Weiter betonte der Bundestrainer, "bis zum heutigen Tag sehr fein mit der Kommunikation mit den Spieler" zu sein.
Wenn Neuer zurückkehrt, wäre es ein harter Schlag für Oliver Baumann. Nagelsmann hatte zuletzt immer wieder betont, dass der Hoffenheimer nach der Verletzung von Marc-Andre ter Stegen seine Nummer eins sei. Davon geht Baumann auch weiterhin aus. "Das ist mein Stand, ich habe keine andere Info", sagte Baumann in der ARD nach dem 0:4 bei Borussia Mönchengladbach am Samstag.
Neuer würde in den USA, Kanada und Mexiko fünfte WM spielen
Nagelsmann wird seinen 26er-Kader am Donnerstag auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main bekannt geben. Bis dahin werde er "62 Telefonate" führen. Möglicherweise will er auch das Ergebnis der MRT-Untersuchung bei Neuer abwarten. Der Münchner musste beim 5:1 gegen den 1. FC Köln in der zweiten Halbzeit mit Wadenproblemen ausgewechselt werden.
Neuer war nach dem Viertelfinal-Aus gegen Spanien und 124 Länderspielen aus der DFB-Auswahl zurückgetreten. Er würde beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) seine fünfte WM spielen. Neuer wurde 2014 mit Deutschland in Brasilien Weltmeister, 2018 in Russland und 2022 in Katar erlebte der Schlussmann des FC Bayern aber mit dem jeweiligen Vorrunden-Aus auch zwei riesige Enttäuschungen. Am Freitag hatte Neuer seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2027 verlängert.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".