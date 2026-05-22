Entscheidung gefallen: FC Bayern muss im Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart auf einen Topspieler verzichten

Sky berichtete, Neuers Rehaprozess laufe zwar grundsätzlich sehr gut, es bestünde aber noch ein Restrisiko. Dieses wollte der 40-Jährige nicht eingehen, vor allem auch mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft, bei der er als Nummer 1 ins Tor der deutschen Nationalmannschaft zurückkehren wird.

Beim DFB-Pokalfinale ersetzt ihn abermals Jonas Urbig. Damit kommt der 22-jährige Ersatzkeeper zu seinem insgesamt 20. Einsatz in dieser Saison - und dem wohl größten Auftritt seiner bisherigen Karriere. Außerdem gehören die Torhüter Sven Ulreich und Jannis Bärtl zum Kader von Cheftrainer Vincent Kompany.