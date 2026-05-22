Manuel Neuer verpasst wegen muskulärer Probleme in der linken Wade das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart am Samstag. Das bestätigte der FC Bayern am Freitagvormittag. Neuer reise zwar mit in die Hauptstadt, um die Mannschaft des FCB zu unterstützen, für einen Einsatz reiche es aber nicht.
Entscheidung gefallen: FC Bayern muss im Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart auf einen Topspieler verzichten
Sky berichtete, Neuers Rehaprozess laufe zwar grundsätzlich sehr gut, es bestünde aber noch ein Restrisiko. Dieses wollte der 40-Jährige nicht eingehen, vor allem auch mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft, bei der er als Nummer 1 ins Tor der deutschen Nationalmannschaft zurückkehren wird.
Beim DFB-Pokalfinale ersetzt ihn abermals Jonas Urbig. Damit kommt der 22-jährige Ersatzkeeper zu seinem insgesamt 20. Einsatz in dieser Saison - und dem wohl größten Auftritt seiner bisherigen Karriere. Außerdem gehören die Torhüter Sven Ulreich und Jannis Bärtl zum Kader von Cheftrainer Vincent Kompany.
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Manuel Neuer fehlte mehrfach wegen Muskelverletzungen
Neuer fehlte schon im Dezember, im Februar und im März zwischenzeitlich wegen Muskelfaserrissen. Beim 5:1-Sieg am letzten Spieltag der Bundesliga vergangenen Samstag gegen den 1. FC Köln wurde er wegen Wadenproblemen sicherheitshalber ausgewechselt.
Tags zuvor hatte Neuer seinen auslaufenden Vertrag bis 2027 verlängert. Am Donnerstag berief ihn Nagelsmann in den Kader für die WM in Nordamerika. Das DFB-Team startet am Mittwoch in Herzogenaurach die Vorbereitung auf das Turnier.