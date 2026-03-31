Entschärft sein gutes Händchen das selbst angereicherte Pulverfass? Julian Nagelsmann hat zunächst Recht behalten!

Woltemade zahlte Nagelsmanns Vertrauen mit einer durchaus ansprechenden Leistung zurück. Undav kam indes nach der Pause für den ebenfalls erneut starken Kai Havertz ins Spiel, der sich aufgrund seiner langen Verletzungspause laut so manch einer Fan-Meinung auch hinter jenem anstellen müsste. Undavs Einwechslung war bereits in der ersten Hälfte mit nicht zu überhörenden Sprechchören von den anwesenden deutschen Anhängern in seiner Wahlheimat Stuttgart gefordert worden.

Nagelsmann begründete seine Entscheidung gegen eine Startelf-Berufung Undavs vor dem Spiel bei der ARD aber zum wiederholten Male damit, dass dieser "eher ein Finisher sei" und vor allem zur Geltung komme, "wenn der Gegner schon müde ist. Seine Qualitäten gehen so ein bisschen flöten, wenn er im Spiel viel arbeiten muss." Bei einem Zurückrudern könne er obendrein seine "Glaubwürdigkeit vergessen". Kurz vor Schluss traf Undav und markierte den 2:1-Siegtreffer unter frenetischem Jubel der Fans. Der Tenor könnte nun also lauten: Undav hat es Nagelsmann gezeigt!

Das entspricht allerdings nicht ganz der Realität - und das dürfte einigen kritischen Fans nicht unbedingt gefallen. Denn Undav bestätigte Nagelsmanns Einordnung nach seiner Einwechslung von der ersten Sekunde an. In einer Halbzeit berührte Undav lediglich 13-mal den Ball, spielte zwei Fehlpässe und verlor seine beiden Zweikämpfe. Nur den Auftrag, ein Vollstrecker zu sein, erfüllte der schlecht ins Spiel eingebundene Stürmer mit Bravour. Anschließend gab er an, dass er seine Rolle nach einem "Gespräch mit dem Bundestrainer" zwar kennen würde, aber sich diese "durch solche Tore vielleicht noch verändern könnte".

Nagelsmann selbst stellte hinterher jedoch klar, dass sich daran "eher" nichts ändern werde. Auf erneute Nachfrage nach der Rolle erklärte er deshalb mit ernster Miene: "Eher unwahrscheinlich, ich führe die Rollengespräche ja nicht für den März, sondern für die WM." Und darüber ist sich dank der klaren Kommunikation im DFB-Team auch Undav bewusst, wie er nach seiner geäußerten Hoffnung bereits nachgeschoben hatte: "Ich akzeptiere es." Tatsächlich erzielte Undav den Großteil seiner Tore (16 von 23) für den VfB im zweiten Spielabschnitt, womit Nagelsmann seine Begründung zuvor gestützt hatte.

Gleichwohl war seine Aussage auf der anschließenden Pressekonferenz mal wieder mindestens unglücklich, dass sich Undav mit seinem Wunsch nach einem Stammplatz selbst unter Druck setzen würde: "Von dem her ist es okay für mich, sobald er anfängt, weniger Tore zu schießen. Wenn er damit selber gut klarkommt, kann er das gerne machen."