Goal.com
Live
Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport
Tim Ursinus

Entschärft sein gutes Händchen das selbst angereicherte Pulverfass? Julian Nagelsmann hat zunächst Recht behalten!

Weltmeisterschaft
FEATURES
Deutschland - Ghana
Deutschland
Freundschaftsspiele
Ghana
J. Nagelsmann
D. Undav

Die beiden Testspiel-Siege der deutschen Nationalmannschaft wurden von reichlich Diskussionen über die Entscheidungen, Taten und Aussagen von Julian Nagelsmann begleitet. Am Ende behielt der Bundestrainer größtenteils Recht!

Der März sollte eigentlich der Startschuss für die große WM-Wiedergutmachung der deutschen Nationalmannschaft werden. Nach dem jeweiligen Gruppen-Aus in Russland sowie Katar und der unter dem Strich versöhnlichen Heim-EM dürstet es ganz Deutschland nach einem erfolgreichen Abschneiden in Übersee.

Doch kaum hatte der Monat begonnen, sorgte Julian Nagelsmann am ersten Abend mit seinem kicker-Interview für einen regelrechten Knall. Diskussionen soweit das Auge reicht. Gefühlt jede zweite Aussage hätte als Grundlage für eine abendfüllende Stammtischrunde dienen können. Nagelsmanns Worte waren zum Teil widersprüchlich oder im Falle der Entwicklung von Aleksandar Pavlovic während seiner Amtszeit beim FC Bayern München sogar falsch. Andere schlichtweg fragwürdig. 

  • Und auch rund um die beiden Testspiele hielt der 38-Jährige an seiner Marschroute fest. Nagelsmann stellte sich im üblichen Fragen-Marathon ab der Pressekonferenz zur Nominierung seines Kaders dem Gegenwind, beantwortete ehrlich, gewohnt ausführlich und eckte damit an. Während ihm von zahlreichen Fans und einigen Journalisten wie schon in München in Teilen selbstdarstellerisches Verhalten vorgeworfen wurde, behielt er mit seinen umstrittenen Aussagen zunächst (!) aber vor allem eines - und zwar Recht!

    Nagelsmanns Umgang, seine Entscheidungen bis aufs kleinste Detail zu erläutern und auszuführen, ist freilich Geschmackssache - und bisweilen eine Spur drüber. Dennoch scheinen die Spieler zu wissen, woran sie unter seiner Leitung sind und wie mit ihnen geplant wird. Das mag vielleicht zu Zähneknirschen führen. Beim Blick auf den Spielberichtsbogen vor einem Spiel kommt es jedoch keineswegs zu staunenden Augen oder Unmut. Schließlich hat Nagelsmann mit jedem einzelnen seiner Schützlinge die von ihm scheinbar so geliebten "Rollengespräche" geführt und seinen Kader dementsprechend zusammengestellt. Wer keine Lust auf die Bank hat, wird gar nicht erst mitgenommen. 

    Das wurde nach dem Ghana-Spiel vor allem an der im Vorfeld viel diskutierten Personalie Deniz Undav deutlich. Den Vorzug vor dem statistisch bewiesen besten deutschen Torschützen der laufenden Saison (23 Tore, 13 Assists) bekam wie angekündigt Nick Woltemade, der bereits gegen die Schweiz anstelle seines ehemaligen VfB-Kameraden eingewechselt worden war. Der großgewachsene Stürmer habe in Newcastle "gerade keinen leichten Stand", begründete Nagelsmann nach Abpfiff und untermauerte seine Maßnahme mit einer Kritik in Richtung der vielen Hobby-Psychologen des Landes

    • Werbung
  • Deniz UndavGetty Images

    Undav bestätigt Nagelsmanns Aussagen auf dem Platz

    Woltemade zahlte Nagelsmanns Vertrauen mit einer durchaus ansprechenden Leistung zurück. Undav kam indes nach der Pause für den ebenfalls erneut starken Kai Havertz ins Spiel, der sich aufgrund seiner langen Verletzungspause laut so manch einer Fan-Meinung auch hinter jenem anstellen müsste. Undavs Einwechslung war bereits in der ersten Hälfte mit nicht zu überhörenden Sprechchören von den anwesenden deutschen Anhängern in seiner Wahlheimat Stuttgart gefordert worden. 

    Nagelsmann begründete seine Entscheidung gegen eine Startelf-Berufung Undavs vor dem Spiel bei der ARD aber zum wiederholten Male damit, dass dieser "eher ein Finisher sei" und vor allem zur Geltung komme, "wenn der Gegner schon müde ist. Seine Qualitäten gehen so ein bisschen flöten, wenn er im Spiel viel arbeiten muss." Bei einem Zurückrudern könne er obendrein seine "Glaubwürdigkeit vergessen". Kurz vor Schluss traf Undav und markierte den 2:1-Siegtreffer unter frenetischem Jubel der Fans. Der Tenor könnte nun also lauten: Undav hat es Nagelsmann gezeigt!

    Das entspricht allerdings nicht ganz der Realität - und das dürfte einigen kritischen Fans nicht unbedingt gefallen. Denn Undav bestätigte Nagelsmanns Einordnung nach seiner Einwechslung von der ersten Sekunde an. In einer Halbzeit berührte Undav lediglich 13-mal den Ball, spielte zwei Fehlpässe und verlor seine beiden Zweikämpfe. Nur den Auftrag, ein Vollstrecker zu sein, erfüllte der schlecht ins Spiel eingebundene Stürmer mit Bravour. Anschließend gab er an, dass er seine Rolle nach einem "Gespräch mit dem Bundestrainer" zwar kennen würde, aber sich diese "durch solche Tore vielleicht noch verändern könnte". 

    Nagelsmann selbst stellte hinterher jedoch klar, dass sich daran "eher" nichts ändern werde. Auf erneute Nachfrage nach der Rolle erklärte er deshalb mit ernster Miene: "Eher unwahrscheinlich, ich führe die Rollengespräche ja nicht für den März, sondern für die WM." Und darüber ist sich dank der klaren Kommunikation im DFB-Team auch Undav bewusst, wie er nach seiner geäußerten Hoffnung bereits nachgeschoben hatte: "Ich akzeptiere es." Tatsächlich erzielte Undav den Großteil seiner Tore (16 von 23) für den VfB im zweiten Spielabschnitt, womit Nagelsmann seine Begründung zuvor gestützt hatte. 

    Gleichwohl war seine Aussage auf der anschließenden Pressekonferenz mal wieder mindestens unglücklich, dass sich Undav mit seinem Wunsch nach einem Stammplatz selbst unter Druck setzen würde: "Von dem her ist es okay für mich, sobald er anfängt, weniger Tore zu schießen. Wenn er damit selber gut klarkommt, kann er das gerne machen."

  • Nicht nur bei Undav behält Nagelsmann Recht

    Auch abseits der schwelenden Stürmerdebatte um Undav, Havertz und Woltemade sollte sich Nagelsmanns Handeln größtenteils als richtig erweisen. Da wäre zum Beispiel die ebenso umstrittene Nominierung des formschwachen und in Stuttgart sogar ausgepfiffenen Leroy Sane, der nach seiner dürftigen Leistung in der Schweiz den Undav-Treffer mit einem wichtigen Laufweg vorbereitete. Oder die verkappte Stammplatz-Garantie für Leon Goretzka, der von der Bank in der von Nagelsmann gewünschten Rolle als durchbrechender Achter sofort Impact hatte und das 2:1 herausragend einleitete. Oder der in den Augen vieler als Rechtsverteidiger verschenkte Joshua Kimmich, der durch seine Interpretation kaum weniger im Spiel war. Defensiv öffnete er damit zwar durchaus Räume wie beim ersten Treffer der Nati am Freitag, sein Vertreter Josha Vagnoman machte es gegen Ghana jedoch gewiss nicht besser und verschuldete sogar den Ausgleich. Oder auch, dass Angelo Stiller zunächst im Aufgebot fehlte und nur wegen der Ausfälle von Pavlovic und Felix Nmecha nachnominiert wurde, beide Male in der Startelf aber nicht großartig zu glänzen wusste und höchstens solide spielte. 

    Was bleibt, sind zwei Siege, die mit gewissen - aber nicht unlösbaren - Abstrichen rein sportlich gesehen durchaus Hoffnungen auf ein endlich wieder erfolgreiches Abschneiden bei einer Weltmeisterschaft machen. 

    Geht die Rechnung nicht auf, würde das von Nagelsmann zweifellos selbst angereicherte Pulverfass ohnehin explodieren, auf dem er sitzt. Ein weiterhin gutes Händchen des Bundestrainers könnte jenes aber entschärfen - und würde auch bei besagten Fans für die schmerzlich vermisste WM-Euphorie sorgen. 

  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    DFB-Team: Die nächsten Testspiele der deutschen Nationalmannschaft vor der WM

    DatumUhrzeitGegnerOrt
    31. Mai20.45 UhrFinnlandMainz, Deutschland
    6. Juni20.30 UhrUSAChicago, USA

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".